Кредит на запуск бизнеса с нуля: где взять деньги начинающему предпринимателю без оборотов

Кредит как основной источник финансирования для открытия собственного дела

По состоянию на середину февраля 2026 года в России зарегистрировано почти 6,87 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (источник). Подавляющее большинство из них — это ИП (около 4,67 млн) и ООО (почти 2,2 млн)

Статистика прошлого 2025 года показывает, что ежедневно регистрируется около 3 тысяч новых ИП и ООО. При этом усредненный начальный капитал для открытия своего дела находится в диапазоне от полумиллиона до полутора миллионов рублей (источник). Собрать такую сумму, что называется, «по друзьям и знакомым» достаточно проблематично. Альтернативные способы финансирования в виде краудфандинга и ему подобных сложно назвать широко доступными, несмотря на стремительные темпы развития.

Поэтому подавляющее большинство начинающих бизнесменов предпочитают традиционный способ открытия своего дела. То есть оформление кредита в банке (преимущественно) или займа в микрофинансовой организации (несколько реже). Тем более многие участники сегодняшнего банковского рынка страны готовы работать с только что зарегистрированными ИП и ООО, причем на весьма привлекательных условиях. Дополнительным плюсом становится возможность получить дополнительную поддержку со стороны государства, например, в виде субсидии или гранта.