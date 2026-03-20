Кредит на запуск бизнеса с нуля: где взять деньги начинающему предпринимателю без оборотов

Кредит как основной источник финансирования для открытия собственного дела
По состоянию на середину февраля 2026 года в России зарегистрировано почти 6,87 млн субъектов малого и среднего предпринимательства (источник). Подавляющее большинство из них — это ИП (около 4,67 млн) и ООО (почти 2,2 млн)
Статистика прошлого 2025 года показывает, что ежедневно регистрируется около 3 тысяч новых ИП и ООО. При этом усредненный начальный капитал для открытия своего дела находится в диапазоне от полумиллиона до полутора миллионов рублей (источник). Собрать такую сумму, что называется, «по друзьям и знакомым» достаточно проблематично. Альтернативные способы финансирования в виде краудфандинга и ему подобных сложно назвать широко доступными, несмотря на стремительные темпы развития.
Поэтому подавляющее большинство начинающих бизнесменов предпочитают традиционный способ открытия своего дела. То есть оформление кредита в банке (преимущественно) или займа в микрофинансовой организации (несколько реже). Тем более многие участники сегодняшнего банковского рынка страны готовы работать с только что зарегистрированными ИП и ООО, причем на весьма привлекательных условиях. Дополнительным плюсом становится возможность получить дополнительную поддержку со стороны государства, например, в виде субсидии или гранта.
Кто может получить кредит для бизнеса
Бизнес-кредитование, в отличие от потребительского, предлагается только ИП и ООО, то есть требует регистрации хозяйствующего субъекта. Что позволяет получить несколько более выгодные условия финансирования, так как ставки по таким кредитам обычно ниже. Рассмотрим основные требования потенциального кредитора, особенности кредитования ИП и ООО, а также специфику финансирования в разных регионах страны.
Требования банков и МФО
Каждый банк и микрофинансовая организация самостоятельно определяют требования к потенциальным клиентам для выдачи бизнес-кредита. Ситуация осложняется отсутствием у только что зарегистрированного ИП или ООО кредитной истории. В этом случае проверяется КИ физических лиц, выступающих владельцами нового бизнеса (в том числе — в рамках аналогичной их деятельности в предыдущих коммерческих предприятиях).
В остальном обычными требованиями банков в рамках кредитования на открытие бизнеса выступают:
российское гражданство учредителей и руководителя;
их возраст — от 20–21 года (реже — от 18);
положительная кредитная история (в любом статусе — физических лиц или собственников других бизнесов);
предоставление обеспечения финансовых обязательств (ценные и ликвидные активы или поручительство, в том числе физических лиц);
разработка бизнес-плана (чем более подробным и грамотным будет документ, тем выше вероятность одобрения сделки кредитором).
«Ваш бизнес-план должен отвечать на главный вопрос банка: как и когда вы вернете деньги. Избегайте в нем общих фраз вроде “уникальный продукт”. Лучше приведите конкретные данные: долю на рынке, ценообразование, целевую аудиторию. Если у вас уже есть договоры с клиентами или предзаказы, обязательно расскажите о них», — Антон Куприянов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда, автор Телеграм-канала «Куприянов на связи».
МФО обычно несколько лояльнее к потенциальным клиентам, чем банки. Хотя в последние годы уровень их требований к будущим заемщикам постоянно повышается. Что является следствием более жестких требований к рынку микрокредитования со стороны регулятора в лице Банка России. Поэтому большая часть МФО предъявляет примерно такие же требования, как и банки, но с некоторыми послаблениями, например, в плане положительной кредитной истории, обеспечения или бизнес-плана.
Особенности для ИП и ООО
Главным отличием ИП от ООО становится разный уровень ответственности по долгам, которые могут возникнуть при ведении бизнеса. Индивидуальный предприниматель отвечает всем имуществом, в том числе личным. ООО — только уставным капиталом и активами в собственности предприятия.
Именно поэтому многие банки активнее кредитуют именно ИП, так как в этом случае их риски обычно оказываются ниже. Или дополнительно страхуются при выдаче кредита ООО посредством оформления личного поручительства всех учредителей компании.
В остальном при оформлении кредита на запуск бизнеса особой разницы между ИП и ООО нет. Главное — выполнить стандартный набор требований банка, подробно описанный выше.
В завершении стоит перечислить возможные виды кредитов на открытие бизнеса, доступные на сегодняшнем банковском рынке:
Разовый кредит. Самый распространенный способ финансирования запуска своего дела. Классический вариант кредитования, предусматривающие получение всей суммы заемных средств сразу после подписания договора с банком.
Кредитная линия. Основным отличием от обычного кредита становится возможность получать заемные средства частями. Такой формат финансирования удобнее и выгоднее при запуске крупных или затратных проектов.
Овердрафт. Новому бизнесу сложно рассчитывать на такой способ кредитования, так как он базируется на оборотах по расчетному счету. Поэтому оформление овердрафта возможно только через, как минимум, 2–3 месяца работы ИП или ООО.
Кредитные бизнес-карты. Обычно становятся дополнением к кредиту или кредитной линии. Обеспечивают простой и удобный способ приобретения необходимых для запуска своего бизнеса товаров и услуг.
Особенности регионального кредитования
Регион регистрации бизнеса сильно влияет как на условия банковского кредитования, так и на возможность получения государственной поддержки. Дело в том, что чем активнее коммерческая деятельность на территории конкретного субъекта РФ (тем более с каким-либо дополнительным статусом, например, особой экономической зоны), тем охотнее банки кредитуют создание нового дела. К тому же увеличивается вероятность принять участие не только в федеральной, но и региональной программе поддержки МСП
Примером первой можно назвать социальный контракт на открытие бизнеса, который выдается физическим лицам с низким текущим доходом. Они могут получить до 350 тыс. рублей, причем без необходимости возвращать деньги. Главное — подтвердить их целевое расходование, пройти обучение, разработать бизнес-план и предоставить доказательства его успешной реализации.
Еще одним примером государственной федеральной меры поддержки бизнеса выступает программа «Мама-предприниматель». Ее участниками могут стать женщины в декрете или с детьми. Причем сумма гранта достигает миллиона рублей (на федеральном уровне) и 150 тыс. рублей (на региональном).
Самый простой способ узнать возможности кредитования нового бизнеса на уровне РФ или региона — это обращение в ЦПП (центры поддержки предпринимательства) «Мой бизнес», центры консультирования МСП Банка или на Цифровую платформу МСП.РФ. Найти необходимые контактные данные можно в тематической статье на нашем сайте.
Альтернативные источники финансирования бизнеса с нуля
Кредитование в банке — самый распространенный, но далеко не единственный способ финансирования создания своего дела. Поэтому имеет смысл немного подробнее описать остальные варианты, отвечающие на вопрос, где взять деньги на открытие бизнеса.
Микрофинансовые организации
Займ МФО на создание бизнеса мало чем отличается от обычного банковского кредита начинающему предпринимателю. Ключевым преимуществом обращения в микрофинансовую организацию выступает большая лояльность к потенциальным заемщикам.
При этом необходимо приготовиться к заметно менее выгодным условия финансирования нового бизнеса. Прежде всего — в части повышенной процентной ставки, меньшей длительности займа и уменьшенного лимита кредитования.
Государственные программы поддержки
Некоторые примеры государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе только что зарегистрированного, приведены выше. Здесь же необходимо отметить, что узнать о подобных программах — как на федеральном, так и на региональном уровне — не составляет труда. Достаточно посетить тематические сайты: профильной Корпорации МСП, Банка России, МСП Банка, Ассоциации «Мой бизнес» и многих других.
Лизинг
Финансовая аренда или лизинг — эффективный способ приобрести автотранспорт, оборудование, недвижимость или другие активы, необходимые для открытия своего дела. Главным его преимуществом становится выгодность условий, возможность купить дорогостоящее имущество с постепенным выкупом и налоговые льготы лизингополучателю. Обычно лизинговые сделки дополняют или имеющийся у бизнесмена капитал, или банковский кредит на создание собственного бизнеса.
Краудфандинг
Представляет собой сбор денежных средств с помощью специальных онлайн-платформ, причем сразу от множества (или хотя бы нескольких) инвесторов. Подобная деятельность в стране достаточно жестко регулируется Банком России. Прежде всего — профильным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций…». Больше информации о правилах работы краудфандинговых платформ можно найти на сайте Банка России.
Главными достоинствами такого способа финансирования нового бизнеса выступают:
универсальность;
независимость управления предприятием от инвесторов;
выгодность условий (при правильном проведении кампании по сбору инвестиций);
широкий диапазон начальных вложений (к тому же дополненный возможность постепенного сбора средств).
Другие способы
В качестве альтернатив традиционному банковскому кредитованию стоит рассмотреть еще несколько способов формирования начального капитала:
займы у родных, близких и коллег;
потребительский кредит на физическое лицо (основным минусом становится более высокая процентная ставка);
бизнес-ангелы (люди, которые специализируются на финансировании различных проектов);
собственные сбережения (главной проблемой становится необходимость ждать накопления нужной суммы с высоким риском обесценивания капитала из-за инфляции);
фандрайзинг (похож на краудфандинг, только предусматривает обращение к максимально широкой аудитории потенциальных инвесторов, например, через социальные сети или специализированные сайт, причем без настолько жесткого регулирования сбора финансовых ресурсов).
Условия кредитов для старта бизнеса
Условия кредитования нового бизнеса каждый банк определяет самостоятельно. В сегодняшних условиях серьезное влияние на выгодность финансирования оказывает текущее значение ключевой ставки Банка России. В 2025 году произошла смена тренда с повышения на понижение этого параметра, крайне важного для банковского рынка страны.
Сегодня его значение находится на уровне 15,5%. Что означает кредитование нового бизнеса по ставке не ниже 18–20%. Льготный кредит на запуск стартапа можно получить посредством участия в различных программах государственной поддержки. Как на федеральном, так и на региональном уровне, что было описано выше.
В остальном условия кредита на запуск бизнеса мало чем отличаются от обычного. Отсутствие оборотов, финансовой отчетности и кредитной истории компенсируется предоставлением залога и/или поручительства руководителя/владельцев. Без обеспечения кредитных обязательств рассчитывать на выгодные условия финансирования точно не стоит.
Список необходимых документов
Оформление кредита для ИП/ООО с нуля практически всегда требует предоставления стандартного пакета документов. В его состав входят:
Заявка на выдачу кредита и анкета клиента.
Устав ООО/паспорт ИП.
Регистрационная документация.
Правоустанавливающие документы на залог и/или договоры поручительства.
Бизнес-план.
Последний пункт крайне важен как для одобрения кредита банком, так и для выделения государственной поддержки на открытие бизнеса. Поэтому стоит уделить разработке грамотного бизнес-плана самое пристальное внимание.
Квалифицированную помощь в решении задачи окажут специалисты ЦПП «Мой бизнес», центров консультирования МСП Банка или Цифровой платформы МСП.РФ. При желании потенциального заемщика можно обратиться к любым другим финансовым консультантам, обладающим необходимыми знаниями и опытом.
Полная инструкция по получения кредита
С некоторой долей условности можно выделить пять основных шагов по оформлению кредита на открытие бизнеса. Рассмотрим каждый из них более детально.
Шаг №1. Подготовка к подаче заявки
Подготовительные мероприятия включают внимательно изучение текущего состояния банковского рынка. Вместе с анализом доступности государственных мер поддержки федерального и/или регионального уровня. Чем больше собрано подобной информации, тем лучше, так как позволит сделать условия кредитования более привлекательными для начинающего бизнесмена.
Шаг №2. Условная схема оформления займа на бизнес
Затем требуется спланировать дальнейшие мероприятия по получению необходимого стартового капитала. Обычно в их число входят:
выбор вида деятельности и юридического статуса хозяйствующего субъекта (ИП или ООО);
выбор банка для сотрудничества;
выбор подходящего кредитного продукта;
разработка подробного бизнес-плана;
расчет потребности в начальных инвестициях;
определение срока окупаемости и т.д.
Шаг №3. Документы для получения займа на новый бизнес
Далее необходимо сформировать пакет документов, который требуется для предоставления в банк. При необходимости — еще и для получения государственной поддержки.
В его состав входят учредительные (для ИП — паспорт) и регистрационные документы, правоустанавливающая документация на залог, договоры поручительства и бизнес-план. Если последует запрос от банка, возможно потребуется дополнительная документация.
Шаг №4. Кредитный договор
Важный этап оформления кредита на запуск бизнеса. Предусматривает проведение переговоров, хотя рассчитывать на существенные отклонения от типовых условий финансирования со стороны банка не стоит. В рассматриваемой ситуации именно кредитор определяет базовые параметры сотрудничества.
Шаг №5. Целевое расходование средств
Обязательным условием одобрения сделки банком и выделения государственной поддержки на запуск бизнеса становится целевой характер финансирования. Поэтому крайне важно не только получить кредит или финансовую помощь, но и потратить ее именно на открытие своего дела.
После чего предоставить все необходимые подтверждающие документы. В противном случае велика вероятность серьезных штрафных санкций в адрес заемщика, вплоть до испорченной кредитной истории и требования вернуть выделенные денежные средства (целиком или полностью) до истечения срока действия договора с банком.
Как повысить шансы на получение кредита
Оформление кредита для нового бизнеса — намного более сложная задача, чем получение финансирования для давно и успешно работающего предприятия. Чтобы увеличить вероятность одобрения сделки банком, необходимо:
разработать максимально подробный и реалистичный бизнес-план;
предоставить ликвидный и ценный залог, стоимость которого заметно превышает финансовые обязательства заемщика;
оформить договоры поручительства (обязательно — от владельцев и руководителей создаваемого бизнеса, желательно — от надежных и проверенных сторонних поручителей в статусе физических или юридических лиц);
снизить текущую долговую и кредитную нагрузку на ИП или владельцев ООО;
воспользоваться государственными мерами поддержки бизнеса (что положительно влияет как на решение банка, так и на снижении потребностей в кредитных ресурсах).
Часто задаваемые вопросы
Можно ли получить кредит без залога?
Рассчитывать на получение кредита на запуск бизнеса с нуля без залога точно не стоит. По крайней мере, на хотя бы относительно выгодных условиях. Некоторые МФО готовы предложить подобное финансирования, но по очень высоким процентным ставкам.
Дают ли кредит новым ИП без оборотов?
Да, любой новый бизнес фактически не имеет оборотов. Повышенные риски для кредитора компенсируются или снижением выгодности условий финансирования, или/и предоставлением обеспечения в виде поручительства/залога.
Какие банки реально финансируют стартапы?
При серьезном подходе к разработке бизнес-плана и получению государственной помощи на открытие бизнеса можно добиться положительного решения по кредитованию стартапа практически в любом серьезном российском банке. Включая бесспорных лидеров и заметных участников отечественного финансового рынка, например, Сбер, ВТБ, Т-Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк и многих других.
Какие программы государственной поддержки доступны?
В 2026 году активно реализуется сразу несколько масштабных программ поддержки нового малого и среднего бизнеса. Причем как на федеральном, так и на региональном уровне. Включая субсидии, гранты, льготные кредиты и условия аренды различного имущества.
Выводы
Запуск бизнеса с нуля неизбежно требует стартового капитала.
Одним из самых распространенных способов его формирования выступает кредит на открытие собственного дела.
Удачным его дополнением может стать участие в любой (или даже нескольких) государственных программах поддержки нового бизнеса, которые активно реализуются на федеральном и региональном уровне.
Главной особенностью финансирования нового бизнеса становится отсутствие кредитной истории и оборотов.
Поэтому для минимизации рисков кредитора крайне важно выполнить два обязательных требования: предоставить залог/поручительство и разработать детальный бизнес-план. Причем нередко второе условие становится даже более важным, чем первое.
Реклама: ООО «СРАВНИ.РУ», ИНН 7710718303, erid: 2W5zFGKPErd
