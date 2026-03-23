Инвестиционный кредит: как получить крупную сумму на расширение производства или закупку недвижимости

Особенности инвестиционного кредитования

Условия инвестиционного кредита определяет конкретный банк. Нередко они носят индивидуальный характер, так как корректируются на основании типовых с учетом персональных запросов потенциального заемщика. В общем случае инвестиционное кредитование практически всегда имеет следующие особенности:

Длительный срок финансирования. Достаточно часто речь идет даже не о годах, а десятках лет. Крупный лимит кредитования. Зависит от масштабов деятельности заемщика и предоставленного обеспечения. Нередко достигает сотен миллионов или нескольких миллиардов. Обязательное предоставление обеспечения. Причем сразу двух видов: и залога, и поручительства (второе не требуется только у ИП). Целевое расходование заемных средств. Предусматривает детальный отчет о том, что кредитные деньги были направлены на реализацию конкретного проекта. Разумная процентная ставка. Банки предпочитают гарантированно получать относительно невысокий процент, но длительное время, чем действовать по принципу «заработать много и сразу».

В качестве дополнительной особенности можно назвать достаточно частое использование при инвестиционном кредитовании мер государственной поддержки. Что особенно актуально для малого и среднего бизнеса, в адрес которого предусмотрен широкий спектр масштабных программ помощи.

Здесь же имеет смысл выделить несколько основных моментов:

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут рассчитывать на получение льготного инвестиционного кредита на сумму до 150 млрд. рублей. Финансирование ведется с задействованием МСП Банка и других ресурсов Корпорации МСП. В качестве кредитора выступает как сам МСП Банк, так и другие банки с лимитами финансирования (вся интересующая заемщиков информация размещена на официальном сайте Корпорации или ее Цифровой платформы МСП.РФ). Перечень актуальных программ государственной поддержки в виде инвестиционных кредитов можно посмотреть на сайте МСП Банка. Только в 2025 году размер государственной поддержки МСП в виде льготного кредитования и гарантийного обеспечения (в том числе по инвестиционным кредитам) составил 394 млрд. рублей (источник). Указанная цифра составляет почти 3 % от общего объема кредитования малого и среднего бизнеса в России. В планах на 2026 год — дальнейшее увеличение масштабов финансирования государственных программ поддержки МСП. Среди основных адресов помощи из федерального бюджета: приоритетные виды деятельности (информационные технологии, строительство, машиностроение, сфера услуг и т.д.) и отдельные регионы (новые и приграничные субъекты РФ, моногорода, особые экономические зоны).

«Мер поддержки достаточно много: налоговые льготы и вычеты, субсидии, гранты, помощь инвестору с залогов, а также территории развития — особые экономические зоны, технопарки и кластеры.

В финансировании важных инвестпроектов помогают Федеральный и Региональный фонды развития промышленности — это проекты развития программы повышения производительности труда, по автокомпонентам, по лизингу, маркировке товаров и так далее», — Вадим Дмитриев, директор Регионального фонда развития промышленности Воронежской области (источник).