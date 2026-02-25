Профессиональный бухгалтер: как подтвердить свою квалификацию

Вы работаете бухгалтером или главным бухгалтером несколько лет, прекрасно знаете своё дело — но при поиске новой работы снова и снова сталкиваетесь с одним и тем же: работодатели спрашивают об аттестате профессионального бухгалтера. Или, может быть, вы давно хотите расти в профессии, но не знаете, чем подтвердить свой уровень, кроме записи в трудовой книжке?

Аттестат профессионального бухгалтера — это официальный документ, который ставит точку в вопросе «насколько этот специалист квалифицирован». В этой статье разбираем всё: что такое аттестат, зачем он нужен, какие виды существуют, как к нему подготовиться и где лучше всего это сделать.