Профессиональный бухгалтер: как подтвердить свою квалификацию

Вы работаете бухгалтером или главным бухгалтером несколько лет, прекрасно знаете своё дело — но при поиске новой работы снова и снова сталкиваетесь с одним и тем же: работодатели спрашивают об аттестате профессионального бухгалтера. Или, может быть, вы давно хотите расти в профессии, но не знаете, чем подтвердить свой уровень, кроме записи в трудовой книжке?
Аттестат профессионального бухгалтера — это официальный документ, который ставит точку в вопросе «насколько этот специалист квалифицирован». В этой статье разбираем всё: что такое аттестат, зачем он нужен, какие виды существуют, как к нему подготовиться и где лучше всего это сделать.
Что такое аттестат профессионального бухгалтера
Аттестат профессионального бухгалтера — это квалификационный документ, подтверждающий, что его обладатель соответствует требованиям Профессионального стандарта «Бухгалтер» (утв. Приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н). Его выдаёт Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) — крупнейшее некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров страны и разработчик Профстандарта.
ИПБ России работает по всей России, имеет свыше 50 территориальных организаций в субъектах РФ и около 300 центров подготовки по всей стране. Именно эта организация устанавливает требования к знаниям и навыкам бухгалтеров, проводит квалификационные экзамены и ведёт Единый реестр профессиональных бухгалтеров.
Важно понимать: аттестат — это не просто ещё один сертификат о прохождении курса. Это документ, прошедший независимую профессиональную оценку, включение в реестр, подтверждение соответствия Профстандарту и членство в профессиональном сообществе. При прочих равных условиях обладатель аттестата всегда будет в более выигрышном положении, чем специалист без него.
Взгляд кадровика:
"Когда я вижу в резюме аттестат ИПБ, я понимаю: этот человек не просто долго работал бухгалтером — он прошёл независимую проверку знаний, актуальных на сегодняшний день. Для должности главного бухгалтера это весомый аргумент в пользу кандидата. Особенно если нужно выбрать из нескольких претендентов с похожим опытом — аттестат становится решающим фактором." — HR-директор производственного предприятия
Зачем получать аттестат профессионального бухгалтера
Профстандарт «Бухгалтер» носит рекомендательный характер, однако большинство работодателей ориентируются на него при формировании требований к должности. Аттестат становится всё более распространённым условием в описаниях вакансий главного бухгалтера.
Вот что даёт аттестат на практике:
Подтверждение профессионального статуса в соответствии с Профстандартом «Бухгалтер»
Конкурентное преимущество при смене работы или карьерном росте
Рост заработной платы: специалисты с аттестатом зарабатывают в среднем на 15–20% больше коллег без него
Включение в Единый реестр профессиональных бухгалтеров ИПБ России — работодатели могут проверить вас напрямую
Членство в крупнейшем профессиональном сообществе бухгалтеров России
Регулярное повышение квалификации как условие продления аттестата — это гарантирует актуальность знаний
Взгляд бухгалтера:
"Сертификат профбухгалтера мечтала получить давно. К сожалению, не было времени — я понимала, что учёба будет насыщенной, а сейчас наконец-то работа позволила. Кроме того, работодатель заинтересован, чтобы бухгалтер был не только опытный, но и сертифицированный." — Екатерина Голимбовская, главный бухгалтер, выпускница УЦ «СТЕК»
Какие виды аттестатов ИПБ существуют и как сделать выбор
Аттестаты ИПБ России соответствуют уровням квалификации Профстандарта «Бухгалтер». Всего предусмотрено четыре основных уровня:
Аттестат
Уровень
Для кого
Аттестат Бухгалтера
5 уровень
Бухгалтер I и II категории, бухгалтер
Аттестат Главного бухгалтера
6 уровень
Главный бухгалтер, начальник отдела бухучёта
Аттестат Главного бухгалтера организации с обособленными подразделениями
7 уровень
Главный бухгалтер крупной структуры с филиалами
Аттестат Главного бухгалтера по МСФО
8 уровень
Главный бухгалтер, руководитель отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета и/или консолидированной финансовой отчетности
Помимо основных, бухгалтер может освоить смежные направления и получить дополнительные аттестаты: налогового консультанта, внутреннего контролёра (аудитора), финансового директора, эксперта по МСФО.
Самое востребованное направление — аттестат Главного бухгалтера (6 уровень). Именно на него ориентируется большинство работодателей при описании требований к должности.
Выбор уровня зависит от вашего образования и стажа. Если вы работаете главным бухгалтером или стремитесь к этой должности — выбирайте 6-й уровень.
Требования для получения аттестата бухгалтера
Требования различаются в зависимости от вида аттестата:
Аттестат Бухгалтера (5 уровень)
Для кандидата необходимо одно из следующих условий:
Среднее профессиональное образование по направлению «Экономика и управление» (стаж не требуется)
Обучение в вузе по направлению «Экономика и управление» на курсе не ниже 3-го (стаж не требуется)
Среднее общее образование + специальная подготовка по учёту и контролю + стаж работы в должностях бухгалтера, счетовода, кассира и т.п. не менее 3 лет
Аттестат Главного бухгалтера (6 уровень)
Необходимо соответствовать одному из условий:
Высшее образование (бакалавриат) по экономическому направлению + стаж ведения бухгалтерского учёта или аудита не менее 3 лет из последних 5
Среднее профессиональное образование + соответствующий стаж работы не менее 5 лет из последних 7
Курсы подготовки на аттестат профбухгалтера в аккредитованном учебном центре засчитываются как программа дополнительного профессионального образования (ДПО), что позволяет соответствовать квалификационным требованиям при наличии непрофильного образования.
Как получить аттестат профессионального бухгалтера: пошаговая инструкция
Процесс получения аттестата состоит из нескольких последовательных шагов:
Проверьте соответствие требованиям ИПБ к образованию и стажу работы
Выберите вариант подготовки: очные или онлайн-курсы в аккредитованном учебном центре либо самостоятельная подготовка по аккредитованному комплекту материалов
Зарегистрируйтесь на сайте ИПБ России (ipbr.org), создайте личный кабинет претендента и загрузите необходимые документы
Оплатите вступительный взнос в ИПБ России (2 000 руб.) и территориальный институт (ИПБ Московского региона — 14 800 руб., для других регионов уточняйте в своём ТИПБ)
Сдайте внутренний экзамен в учебном центре (1-й этап)
Сдайте квалификационный экзамен в ИПБ России в дистанционном формате (2-й этап)
Получите аттестат и станьте членом ИПБ России!
Экзамен на аттестат профессионального бухгалтера
Экзамен проводится в два этапа и включает тестирование (24 вопроса, необходимо правильно ответить на 17) и практическую задачу.
Для аттестата Бухгалтера: задача на корректное формирование информации в бухгалтерском учёте
Для аттестата Главного бухгалтера – одна из трех задач: задача на заполнение бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах, налоговой декларации по НДС, а также задача по формированию информации о расчётах по налогу на прибыль организаций или задача по рассмотрению учетно-аналитических аспектов реализации проекта по НИОКР, целью которого является получение патента на изобретение.
Аттестаты профессионального бухгалтера выдаются сроком на три года. Для продления необходимо ежегодно проходить повышение квалификации в объёме не менее 20 часов (120 часов за три года) и своевременно уплачивать членский взнос.
Единый реестр профессиональных бухгалтеров ИПБ России: работодатели могут проверить действительность аттестата, дату вступления в ИПБ и сведения о повышении квалификации любого специалиста на сайте ipbr.org.
Отзывы профбухгалтеров
⭐ «Аттестат помог мне сменить сферу деятельности» — Денис Зотин, ведущий аудитор
Денис 6 лет работал оперуполномоченным по экономическим преступлениям, затем 15 лет — в области управления имуществом. Юридическое образование и отсутствие профильного бухгалтерского диплома не стали препятствием. Аттестат профбухгалтера стал обязательным условием для его новой должности. «Без него я не поменял бы работу и вернулся на должность, где занимался оформлением прав на земельные участки», — рассказывает Денис. После обучения в УЦ «СТЕК» он успешно сдал экзамен в ИПБ и кардинально изменил вектор карьеры. «Если бы я не прошёл подготовку в «СТЕК», то 100% не сдал бы экзамен. Здесь объясняют материал, а не просто высылают учебники», — делится он.
⭐ «Пришла по рекомендации коллег и не пожалела!» — Екатерина Голимбовская, главный бухгалтер ООО
Екатерина давно планировала получить аттестат, но всё откладывала из-за нехватки времени. Когда работа наконец позволила — выбрала УЦ «СТЕК» по рекомендации руководительницы и коллег. Формат онлайн-обучения в группе выходного дня оказался очень удобным. «Не надо бежать с работы, отпрашиваться. Лекции слушать комфортно, всё понятно», — говорит она. Особенно понравился портал с тестами: «Тесты очень понравились, даже удовольствие получала. Особенно задачи по бухучёту — прямо спортивный интерес был ближе к экзамену!» Результат: сдала экзамен без ошибок с первого раза.
Лучшие курсы для профессиональных бухгалтеров
Для регистрации на экзамен в ИПБ России необходимо пройти обучение в аккредитованном учебно-методическом центре ИПБ или приобрести аккредитованный комплект учебных материалов. Найти полный список аккредитованных центров подготовки в вашем регионе можно на сайте ИПБ России: ipbr.org → раздел «Получить аттестат» → «Центры подготовки».
"Подготовку на аттестат профбухгалтера осуществляют более 320 учебно-методических центров. Одним из лидеров является Учебный центр «СТЕК». Его выпускники показывают один из самых высоких процентов сдачи экзамена, что является лучшим подтверждением отличного качества подготовки и профессионализма преподавателей. Сегодня это крупнейший образовательный центр по аттестации и повышению квалификации бухгалтерских и аудиторских кадров." — Хоружий Л.И., Президент ИПБ России
Учебный центр «СТЕК» — лидер подготовки профбухгалтеров в России
Параметр
Информация
Название курса
«Главный бухгалтер коммерческой организации» — подготовка на аттестат ИПБ (5 и 6 уровень)
Стоимость
49 700 руб. (включая учебные материалы и доступ на портал ДО)
Объём
260 ак. часов (168 ч. с преподавателем + 92 ч. самостоятельно)
Формат
Очно (Москва) / Онлайн (вся Россия)
Расписание
Группы выходного дня, вечерние группы, дневные группы — стартуют несколько раз в год
Опыт
Более 25 лет подготовки на аттестат профбухгалтера
Результат
96% слушателей сдают экзамен в ИПБ с первого раза
Статус
Лучший учебный центр по мнению ИПБ России. Аккредитован ИПБ России
Ключевые особенности
Преподаватели-эксперты по каждому модулю; портал ДО с базой тестов, симулятором задачи и пробными экзаменами; аккредитованные ИПБ учебники; консультации на форуме; административная поддержка при регистрации на экзамен; диплом о профпереподготовке + аттестат ИПБ
Главный бухгалтер коммерческой организации
Самостоятельная подготовка на аттестат главного бухгалтера
ИПБ России совместно с Учебным центром «СТЕК» разработал специальные комплекты материалов для самостоятельной (дистанционной) подготовки к экзамену на аттестат профессионального бухгалтера двух видов: бухгалтера коммерческой организации и главного бухгалтера коммерческой организации.
Комплект для самостоятельной подготовки на аттестат ИПБ— хорошее решение для дисциплинированного специалиста, который готов учиться самостоятельно по проверенным материалам. Доступно три варианта комплекта:
Вариант
Стоимость
Что включает
Базовый
8 300 ₽
Электронные учебники по всем разделам программы + доступ к электронной библиотеке ИПБ России + тренажёр экзамена
Оптимальный
15 900 ₽
Всё из «Базового» + доступ на портал ДО на 6 месяцев: тестовая база по разделам с обоснованиями ответов, симуляторы задачи, видеолекции по решению задач, пробный экзамен, консультации преподавателей на форуме
Продвинутый
17 900 ₽
Всё из «Оптимального» + учебники в печатном (бумажном) формате
Учебники разработаны ведущими преподавателями Учебного центра «СТЕК» и аккредитованы ИПБ России. Они ежегодно обновляются в соответствии с изменениями законодательства и полностью охватывают программу экзамена.
Порядок действий при самостоятельной подготовке: определитесь с видом аттестата → проверьте соответствие квалификационным требованиям → приобретите комплект → зарегистрируйтесь в личном кабинете претендента на ipbr.org → загрузите документы и оплатите вступительный взнос → готовьтесь → сдайте экзамен онлайн в ИПБ России.
"На портале дистанционного обучения «СТЕК» для планирования своего обучения по программе аттестации вы можете составить план, по которому будете осваивать разделы курса. Для слушателей, занимающихся по учебникам самостоятельно, мы предлагаем готовый чек-лист, чтобы ничего не упустить при подготовке. Кандидаты, которые заранее спланировали свою подготовку, показывают значительно лучшие результаты на экзамене." — Поникарова Марина, главный методист Учебного центра «СТЕК»
Чем аттестат бухгалтера отличается от удостоверения о повышении квалификации и диплома
Это важный вопрос, который часто возникает у специалистов.
Удостоверение о повышении квалификации — это официальный документ об образовании, который подтверждает, что специалист прошёл краткосрочную программу обучения по своей профессии и обновил знания в определённой области. Оно относится к документам дополнительного профессионального образования (ДПО) и регулируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Удостоверение выдаётся по завершении программы объёмом от 16 академических часов. Его может получить любой специалист, который уже имеет среднее профессиональное или высшее образование — либо получает его прямо сейчас. То есть удостоверение доступно работающим бухгалтерам, главным бухгалтерам, налоговым консультантам, финансовым специалистам и другим сотрудникам экономических служб.
Аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России — квалификационный документ, подтверждающий уровень знаний специалиста в соответствии с Профстандартом «Бухгалтер» и закрепляющий его членство в профессиональном сообществе бухгалтеров. Он подтверждает не факт обучения, а реальный уровень профессиональных знаний, проверенных на независимом экзамене. Аттестат выдаётся один раз и действует три года, требует ежегодного подтверждения через повышение квалификации. Для продления на очередной трёхлетний срок бухгалтер предъявляет сертификаты, полученные за предшествующие три года.
Сертификат профбухгалтера — документ о прохождении курса повышения квалификации, необходимый для продления действующего аттестата ИПБ России. Кроме того, работодатели воспринимают сертификаты профессионального бухгалтера как свидетельство того, что специалист следит за изменениями в законодательстве и не стоит на месте профессионально.
Диплом о профессиональной переподготовке — это документ об образовании. Он подтверждает, что человек прошёл обучение по программе объёмом от 250 часов и получил новую квалификацию — например, «Главный бухгалтер коммерческой организации». Диплом выдаёт учебный центр, имеющий лицензию на образовательную деятельность, и вносит его в федеральную базу ФИС ФРДО. Этот документ бессрочный — он просто фиксирует факт обучения в конкретный период.
Если провести аналогию: диплом о профпереподготовке — это как водительское удостоверение, подтверждающее, что вы прошли курс обучения. Аттестат ИПБ — это как сертификат мастера, который говорит: этот специалист прошёл независимую проверку и соответствует профессиональному стандарту.
На практике все документы хорошо дополняют друг друга. В Учебном центре «СТЕК», например, слушатель по итогам одного курса получает сразу диплом о профпереподготовке — после сдачи внутреннего экзамена в центре, и аттестат ИПБ — после успешной сдачи квалификационного экзамена в ИПБ России. Работодатель видит полную картину: и образование, и независимую профессиональную оценку.
Сертификат профессионального бухгалтера ИПБ — это документ о повышении квалификации, который подходит для продления уже имеющегося аттестата. Диплом о профессиональной переподготовке — документ об образовании, подтверждающий получение новой квалификации. Аттестат ИПБ — это всегда дополнительный квалификационный документ, требующий прохождения независимого экзамена. Именно это делает его ценным в глазах работодателей.
Почему стоит готовиться к аттестации в Учебном центре «СТЕК»
Учебный центр «СТЕК» — крупнейший образовательный центр по подготовке и повышению квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России. Вот почему именно здесь готовятся тысячи специалистов со всей страны:
Более 25 лет опыта подготовки на аттестат ИПБ России
Статус «Лучший учебный центр» по оценке ИПБ России
96% выпускников сдают квалификационный экзамен в ИПБ с первого раза
Единственное аккредитованное издательство учебных материалов по программам аттестации ИПБ России
Преподаватели-эксперты с реальным практическим опытом по каждому модулю программы
Собственный портал дистанционного обучения с тестами, сгруппированными по темам, симулятором задач и пробными экзаменами
Форматы на выбор: очно в Москве или онлайн из любой точки России
Административная поддержка при регистрации на экзамен и оформлении документов
По итогам обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке + аттестат ИПБ (при успешной сдаче экзамена)
Возможность оплаты в рассрочку без переплат
Президент ИПБР Хоружий Л.И. об учебном центре "СТЕК"
Какое значение сегодня приобретает аттестат профессионального бухгалтера и как эффективно подготовиться к сдаче экзаменов? Смотрите эксклюзивное видеоинтервью Президента…
Заключение
Аттестат профессионального бухгалтера — это не просто бумага. Это подтверждение вашего профессионального уровня на языке, понятном работодателям. Это членство в крупнейшем профессиональном сообществе страны. Это аргумент при переговорах о зарплате и карьерном росте.
Независимо от того, работаете ли вы главным бухгалтером и хотите подтвердить свои знания официально, или только стремитесь занять эту должность — аттестат ИПБ России даёт вам конкретное конкурентное преимущество.
Правильная подготовка — залог успешной сдачи. И Учебный центр «СТЕК» с 25-летним опытом и 96% успешных выпускников готов вам в этом помочь.
Есть ли у вас аттестат профессионального бухгалтера?
Анонимный опрос
Реклама: НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК», ИНН: 7718089470, erid: 2W5zFJbz5fo
Начать дискуссию