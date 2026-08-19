Как получить лицензию на травматическое оружие в 2026 году: обучение, экзамен и документы

Травматическое оружие в законодательстве называется огнестрельным оружием ограниченного поражения (ОООП). Легально владеть им можно, только оформив два документа — лицензию на приобретение и разрешение на хранение и ношение. Процедуру регулирует Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», а выдачей документов занимаются подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Разбираем, кто имеет право на ОООП, какое обучение и экзамен для этого нужны, какие документы собрать и сколько времени и денег уйдёт на весь путь от заявления до покупки оружия.
ОООП, лицензия и разрешение: как устроена система допуска
Огнестрельное оружие ограниченного поражения определено в ст. 1 Федерального закона № 150-ФЗ «Об оружии» как короткоствольное или бесствольное оружие для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия. В обиходе такое оружие называют травматическим — оба термина обозначают одно и то же.
Легальное владение ОООП требует двух разных документов, и путать их не стоит:
Лицензия на приобретение (серия ЛОПа) — разовый документ, дающий право купить одну единицу ОООП в оружейном магазине. Действует 6 месяцев со дня выдачи.
Разрешение на хранение и ношение (РОХа) — документ, который подтверждает законность владения уже купленным оружием. Оформляется после регистрации оружия и действует 5 лет.
Оба документа выдают территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии — на практике их называют аббревиатурой ОЛРР. Заявление можно подать лично в ОЛРР по месту жительства, через МФЦ или через портал Госуслуг — перечень документов во всех трёх случаях одинаков (раздел «Документы для лицензии на приобретение»).
ОООП — не единственная категория гражданского оружия с обязательным лицензированием. Отдельные лицензии выдаются на охотничье, спортивное, газовое и пневматическое оружие мощностью свыше 7,5 Дж, и порядок их получения по срокам, возрасту и стоимости отличается от порядка для ОООП. Требования одной категории нельзя переносить на другую.
Кто имеет право на травматическое оружие: возраст и ограничения
Право на приобретение ОООП имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года. Порог был поднят с 18 до 21 года Федеральным законом от 28.06.2021 № 231-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 29 июня 2022 года. Указание на 18 лет как на достаточный возраст для получения лицензии на травматическое оружие — устаревшая норма, которая больше не действует.
Из общего правила есть исключения: приобрести ОООП с 18 лет вправе граждане, проходящие или прошедшие военную службу, а также сотрудники государственных военизированных организаций, имеющие воинские или специальные звания либо классные чины юстиции.
В выдаче лицензии откажут, если у заявителя:
непогашенная или неснятая судимость за умышленное преступление;
две или более судимости, в том числе погашенные, — основание введено тем же законом № 231-ФЗ;
заявитель состоит на учёте в психоневрологическом или наркологическом диспансере;
есть отдельные административные правонарушения, связанные с оборотом оружия, наркотиков или посягательством на общественный порядок;
отсутствует постоянная регистрация по месту жительства на территории РФ.
Полный перечень оснований для отказа приведён в ст. 13 ФЗ № 150-ФЗ «Об оружии» в действующей редакции.
Обучение безопасному обращению с оружием
Граждане, впервые приобретающие ОООП, обязаны пройти подготовку по программе изучения правил безопасного обращения с оружием — это требование ч. 17 ст. 13 ФЗ № 150-ФЗ. Исключение сделано для тех, у кого уже есть действующее разрешение на другое оружие, — им проходить обучение повторно не нужно.
Программа состоит из двух частей: теоретической (нормативная база, правила хранения, транспортировки и применения оружия) и практической (приёмы безопасного обращения с оружием). Требования к содержанию программы установлены Приказом Министерства просвещения РФ от 14.12.2018 № 298 «Об утверждении требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием».
Проводить такое обучение вправе не любая организация, а только те, что включены в перечень, утверждённый Постановлением Правительства РФ от 05.09.2011 № 731. По итогам обучения выдаётся документ о прохождении подготовки — его прикладывают к заявлению на лицензию вместе с результатом проверки знаний (следующий раздел).
Пройти такое обучение можно в аккредитованном учебном центре — подробности о программе и записи.
Проверка знаний правил безопасного обращения с оружием и наличия соответствующих навыков — отдельная процедура, которая следует за обучением. Порядок её проведения установлен Приказом Росгвардии от 26.12.2018 № 661 «Об утверждении Порядка проведения проверки у граждан Российской Федерации знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием в организациях, определяемых Правительством Российской Федерации».
Проверка состоит из двух частей:
теоретической — тест по правилам безопасного обращения с оружием;
практической — демонстрация навыков перед комиссией; к практической части заявителя допускают только после инструктажа по технике безопасности.
Экзамен принимает комиссия организации из перечня № 731, в состав которой включается должностное лицо ОЛРР. По итогам успешной сдачи выдаётся документ, который прикладывается к заявлению на лицензию. Для граждан, уже владеющих оружием, предусмотрена периодическая проверка — не реже одного раза в 5 лет, синхронно со сроком действия РОХа (раздел «Срок действия РОХа и порядок продления»).
Документы для лицензии на приобретение
Для получения лицензии на приобретение ОООП понадобится:
заявление;
паспорт гражданина РФ;
две фотографии установленного формата;
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием — форма № 002-О/у;
медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов — форма № 003-О/у;
документ о прохождении обучения и результат проверки знаний;
квитанция об уплате госпошлины.
Обе медицинские справки выдают по итогам освидетельствования, порядок которого установлен Приказом Минздрава России от 26.11.2021 № 1104н «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием…». Справка действует год со дня выдачи — этого времени достаточно, чтобы затем пройти обучение, сдать проверку знаний и получить решение по заявлению.
Справку об отсутствии судимости и сведения по учётам МВД гражданину предоставлять не нужно — ведомство запрашивает их самостоятельно по межведомственному взаимодействию.
Полный перечень документов и порядок их подачи закреплён в Приказе Росгвардии от 20.03.2019 № 93 «Об утверждении Административного регламента… по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему».
Образец документа: показать бланк медицинского заключения по форме № 002-О/у (приложение № 2 к приказу Минздрава России от 26.11.2021 № 1104н) — эта справка вызывает больше всего вопросов у тех, кто оформляет лицензию впервые.
Порядок получения лицензии — пошагово
Получить медицинские заключения по формам № 002-О/у и № 003-О/у.
Пройти обучение и сдать проверку знаний и навыков.
Подать заявление и документы — лично в ОЛРР по месту жительства, через МФЦ или через портал Госуслуг.
Оплатить госпошлину — 5000 рублей за лицензию на приобретение ОООП, размер установлен ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.
Дождаться решения — заявление, поданное впервые, рассматривают до 30 рабочих дней; для граждан, уже владеющих оружием, срок сокращён до 20 рабочих дней.
Получить лицензию серии ЛОПа. Она действует 6 месяцев со дня выдачи — за это время нужно успеть купить оружие.
Оформление через Госуслуги не меняет перечень документов, но позволяет подать заявление удалённо и отслеживать его статус в личном кабинете. Сроки рассмотрения закреплены в Приказе Росгвардии от 20.03.2019 № 93.
Что делать после получения лицензии: покупка, регистрация, РОХа
Лицензия ЛОПа даёт право купить одну единицу ОООП в оружейном магазине. Дальше нужно действовать быстро: по ст. 13 ФЗ № 150-ФЗ купленное оружие подлежит регистрации в территориальном органе Росгвардии в двухнедельный срок.
Перед выдачей РОХа сотрудники Росгвардии или участковый уполномоченный проверяют условия хранения оружия по месту жительства — требования к сейфу или металлическому шкафу закреплены Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации». Если подходящих условий для хранения дома нет, оружие можно передать на ответственное хранение — это отдельная услуга.
За выдачу РОХа уплачивается отдельная госпошлина — 1000 рублей (ст. 333.33 НК РФ). Порядок выдачи разрешения регулирует Приказ Росгвардии от 26.06.2018 № 221. Разрешение действует 5 лет.
Срок действия РОХа и порядок продления
РОХа на ОООП действует 5 лет. Заявление на продление нужно подать заранее — не позднее чем за месяц до истечения срока действия документа.
Для продления понадобится:
заявление;
паспорт;
документ, подтверждающий прохождение очередной проверки знаний правил и навыков безопасного обращения с оружием — она проводится не реже одного раза в 5 лет, но заново проходить полный курс обучения для этого не нужно;
актуальное на момент подачи медицинское заключение;
квитанция об уплате госпошлины — 1000 рублей, как и за первичную выдачу разрешения.
Порядок и сроки продления РОХа закреплены Приказом Росгвардии от 26.06.2018 № 221. Перечень документов на продление отличается от перечня на первичную лицензию (раздел «Документы для лицензии на приобретение») — это разные процедуры, путать их не стоит.
Где пройти обучение и сдать экзамен
Обучение по программе изучения правил безопасного обращения с оружием и проверку знаний можно пройти в спортивно-стрелковом клубе «Калибр» в Мытищах — организации, включённой в перечень, дающий право на подготовку и приём экзамена. Клуб проводит курс с итоговой аттестацией как для тех, кто получает лицензию впервые, так и для тех, кому нужно продлить действующее разрешение. Подробности о программе и расписании — на странице услуги.
Вопросы и ответы
Нужна ли лицензия на пистолет «Оса» и другое бесствольное оружие самообороны?
Да. Несмотря на конструктивные отличия от классического травматического пистолета — «Оса» использует электровоспламеняемые патроны и не имеет ствола в привычном смысле, — такое оружие относится к той же категории ОООП. Лицензия и РОХа на него оформляются на общих основаниях, описанных выше.
Сколько единиц травматического оружия можно приобрести по одной лицензии?
Одна лицензия ЛОПа даёт право на покупку одной единицы ОООП. Для второй единицы нужно оформлять отдельную лицензию: по ст. 13 ФЗ № 150-ФЗ гражданин вправе иметь в собственности не более двух единиц ОООП.
Можно ли одновременно получить лицензию на травматическое и на охотничье гладкоствольное оружие?
Заявления на обе лицензии можно подавать параллельно. Если проверка знаний и навыков пройдена в одном учебном цикле, повторно сдавать экзамен для второй лицензии, как правило, не требуется — документ о прохождении проверки принимается для обеих категорий. Точный порядок стоит уточнить в своём ОЛРР: практика применения этой нормы в разных регионах может отличаться.
Нужна ли лицензия на травматическое оружие военнослужащим и сотрудникам силовых структур?
Для служебного оружия отдельная лицензия не требуется — им обеспечивает ведомство. Но если сотрудник хочет приобрести ОООП для личных целей вне службы, оформление проходит по общим правилам этой статьи, за исключением льготы по возрастному порогу — таким гражданам лицензия доступна с 18 лет (раздел «Кто имеет право на травматическое оружие»).
Что грозит за хранение или ношение травматического оружия без лицензии и РОХа?
Приобретение, хранение или ношение ОООП без лицензии и разрешения образует состав преступления по ст. 222 Уголовного кодекса РФ. Отдельные нарушения правил хранения уже полученного оружия — например, истёкший срок РОХа или несоблюдение условий хранения — квалифицируются как административное правонарушение по ст. 20.8 КоАП РФ. В обоих случаях оружие подлежит изъятию.
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