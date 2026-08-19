Как получить лицензию на травматическое оружие в 2026 году: обучение, экзамен и документы

ОООП, лицензия и разрешение: как устроена система допуска

Огнестрельное оружие ограниченного поражения определено в ст. 1 Федерального закона № 150-ФЗ «Об оружии» как короткоствольное или бесствольное оружие для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия. В обиходе такое оружие называют травматическим — оба термина обозначают одно и то же.

Легальное владение ОООП требует двух разных документов, и путать их не стоит:

Лицензия на приобретение (серия ЛОПа) — разовый документ, дающий право купить одну единицу ОООП в оружейном магазине. Действует 6 месяцев со дня выдачи.

Разрешение на хранение и ношение (РОХа) — документ, который подтверждает законность владения уже купленным оружием. Оформляется после регистрации оружия и действует 5 лет.

Оба документа выдают территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии — на практике их называют аббревиатурой ОЛРР. Заявление можно подать лично в ОЛРР по месту жительства, через МФЦ или через портал Госуслуг — перечень документов во всех трёх случаях одинаков (раздел «Документы для лицензии на приобретение»).

ОООП — не единственная категория гражданского оружия с обязательным лицензированием. Отдельные лицензии выдаются на охотничье, спортивное, газовое и пневматическое оружие мощностью свыше 7,5 Дж, и порядок их получения по срокам, возрасту и стоимости отличается от порядка для ОООП. Требования одной категории нельзя переносить на другую.