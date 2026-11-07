Периодическая проверка частных охранников в 2026 году: сроки, документы и порядок прохождения

Как оформляют результат и назначают пересдачу

Комиссия оформляет акт, один экземпляр получает охранник. Положительное решение действует год со дня принятия. При смене объекта или переводе в другую ЧОО действующий результат сохраняется до окончания срока, если сотрудник продолжает работать частным охранником.

Когда назначают повторную проверку

Две ошибки и более в теории.

Незачёт по практическим упражнениям.

Нарушение техники безопасности.

Неявка.

Новую дату комиссия сообщает работодателю. Если нужно перенести повторную проверку, заявитель обращается письменно. При зачёте теории и незачёте практики пересдают практику. Результат теории действует шесть месяцев с даты акта.

ЧОО должна проверить, прошёл ли сотрудник проверку, прежде чем ставить его на смену. Пункт 5 части 4 статьи 16 закона № 427-ФЗ относит это к лицензионным требованиям для услуг из пунктов 1–3 и 6–8 части 2 статьи 5. Сюда входят, например, охрана объекта и обеспечение пропускного режима.

Допуск к таким услугам охранника, который не прошёл проверку, считается грубым нарушением. Основание указано в подпункте «д» пункта 30 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781.

Если есть основания оспорить результат, охранник или заявитель подаёт жалобу в территориальный орган Росгвардии, при котором создана комиссия. В жалобе укажите дату, реквизиты акта и решение, которое оспариваете.