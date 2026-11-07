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Периодическая проверка частных охранников в 2026 году: сроки, документы и порядок прохождения

Периодическая проверка частных охранников в 2026 году: сроки, документы и порядок прохождения

Когда направлять охранника на периодическую проверку, какие документы взять и как проходят теория, практика и пересдача для 4-го, 5-го и 6-го разрядов.

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С 1 сентября 2026 года периодические проверки частных охранников проводит комиссия Росгвардии. Новичок проходит проверку до первой смены. Действующие охранники проходят её ежегодно, в том числе на 4-м разряде, где проверяют работу со спецсредствами.

Обязанность проходить проверку установлена частью 8 статьи 21 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности». Виды проверок, сроки, документы, теория и практика описаны в порядке, утверждённом приказом Росгвардии от 19.05.2026 № 178.

Когда проходить проверку

  • Первичная. При первом назначении на должность, до начала работы охранником. Прежний приказ № 387 давал на это месяц после назначения.

  • Плановая. Раз в год, в течение месяца перед годовщиной предыдущей проверки.

  • Повторная. Если комиссия признала первичную или плановую проверку непройденной.

Если прошлую проверку прошли 18 ноября 2025 года, в 2026-м планируйте новую с 18 октября по 17 ноября. Если её пройдут 5 ноября, следующую дату рассчитывают от 5 ноября 2026 года.

Как работодателю записать охранника

  1. Выбрать площадку из перечня Росгвардии в регионе регистрации частной охранной организации (ЧОО) или по месту объекта охраны.

  2. Направить письменное обращение в комиссию по региону регистрации ЧОО. Это делает руководитель или уполномоченный сотрудник. Сохраните подтверждение отправки.

  3. Получить уведомление и сообщить охраннику дату, время и адрес. На решение о допуске и назначение даты у комиссии есть десять дней с момента поступления обращения. Саму проверку проводят по графику.

Что указать в обращении

  • ФИО, дату рождения и номер удостоверения частного охранника (УЧО).

  • Трудовую функцию, соответствующую разряду, и место работы.

  • Данные и контакты заявителя, адрес ЧОО и выбранной площадки.

Подготовка сотрудников ЧОО к проверке

Если к проверке готовятся несколько охранников, обсудите с учебным центром программу для их разрядов и график занятий.

Если ЧОО зарегистрирована в Московской области, а пост находится в Тверской, проверку можно пройти по месту объекта. Обращение всё равно подают в комиссию Московской области. К нему прикладывают документ, подтверждающий работу охранника на тверском объекте.

Что взять в день проверки

Возьмите паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность. Пункт 28 приказа № 178 устанавливает это требование для всех трёх видов проверки. Номер УЧО нужен работодателю при подаче обращения. Заверенная копия уведомления и УЧО входили в перечень для явки по прежнему приказу № 387.

Без документа, удостоверяющего личность, к проверке не допустят. Комиссия перенесёт дату максимум на 14 календарных дней. Площадка останется прежней.

Периодическая проверка частных охранников в 2026 году: сроки, документы и порядок прохождения

Что сдают охранники 4-го, 5-го и 6-го разрядов

  1. Теория. В карточке 10 вопросов по разряду, по три варианта ответа. Для зачёта нужно минимум девять правильных ответов.

  2. Практика. Комиссия оценивает работу со спецсредствами и, для 5-го и 6-го разрядов, стрельбу. К стрельбе допускают после зачёта по теории и инструктажа под подпись.

Разряд

Практическая часть

4-й

Упражнения со спецсредствами из приложения № 3 к приказу № 178

5-й

Спецсредства и упражнение № 3 из приложения № 4 с гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения

6-й

Спецсредства и упражнения № 1 и № 2 из приложения № 4 с нарезным короткоствольным и служебным гладкоствольным длинноствольным оружием

Для тренировки подойдут тесты ЦПП для охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов. Ответы на вопросы о сроках, документах и порядке проверки сверяйте с действующим приказом Росгвардии.

Перед тренировкой откройте приложение к приказу и найдите упражнения по своему разряду. На занятии попросите инструктора отдельно разобрать команды и критерии зачёта. Так вы поймёте, на каком этапе теряете результат и что именно нужно отработать до проверки.

Комментарий эксперта учебного центра

Периодическая проверка частных охранников в 2026 году: сроки, документы и порядок прохождения

Как оформляют результат и назначают пересдачу

Комиссия оформляет акт, один экземпляр получает охранник. Положительное решение действует год со дня принятия. При смене объекта или переводе в другую ЧОО действующий результат сохраняется до окончания срока, если сотрудник продолжает работать частным охранником.

Когда назначают повторную проверку

  • Две ошибки и более в теории.

  • Незачёт по практическим упражнениям.

  • Нарушение техники безопасности.

  • Неявка.

Новую дату комиссия сообщает работодателю. Если нужно перенести повторную проверку, заявитель обращается письменно. При зачёте теории и незачёте практики пересдают практику. Результат теории действует шесть месяцев с даты акта.

ЧОО должна проверить, прошёл ли сотрудник проверку, прежде чем ставить его на смену. Пункт 5 части 4 статьи 16 закона № 427-ФЗ относит это к лицензионным требованиям для услуг из пунктов 1–3 и 6–8 части 2 статьи 5. Сюда входят, например, охрана объекта и обеспечение пропускного режима.

Допуск к таким услугам охранника, который не прошёл проверку, считается грубым нарушением. Основание указано в подпункте «д» пункта 30 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781.

Если есть основания оспорить результат, охранник или заявитель подаёт жалобу в территориальный орган Росгвардии, при котором создана комиссия. В жалобе укажите дату, реквизиты акта и решение, которое оспариваете.

Как подготовиться к проверке

Частные охранники могут уточнить программу подготовки по своему разряду, график занятий и условия записи у специалистов Центра профессиональной подготовки (ЦПП).

  • Сверьте с работодателем разряд, дату и площадку из уведомления.

  • Пройдите пробную карточку и повторите темы, в которых ошиблись.

  • На тренировке попросите инструктора принять упражнение целиком по критериям приказа.

Подготовка охранников к периодической проверке

Теория и практические упражнения для охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов. Специалисты учебного центра помогут подобрать занятия по вашему разряду.

Вопросы и ответы

Нужно ли проходить проверку заново из-за вступления приказа № 178?

Если охранник прошёл проверку в августе 2026 года, результат сохраняется до окончания срока. Само вступление в силу приказа № 178 досрочной проверки не требует.

Нужно ли оплачивать саму проверку?

Приказ № 178 не устанавливает плату за проверку. Если учебный центр предлагает платные занятия, уточните, что входит в стоимость подготовки по вашему разряду.

Можно ли сдать теорию дистанционно?

Теорию сдают очно на площадке комиссии. Онлайн-тест можно пройти дома, чтобы понять, какие темы нужно повторить.

Засчитают ли проверку, пройденную для личного оружия?

Проверка по статье 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» подтверждает навыки обращения с гражданским оружием. Для работы охранником требуется отдельное решение комиссии по приказу № 178. Разъяснение Росгвардии о проверке владельцев оружия.

Что делать, если потерял свой экземпляр акта?

Обратитесь в территориальный орган Росгвардии, при котором создана комиссия. Укажите ФИО, номер УЧО и дату проверки. Дату можно уточнить у работодателя. Попросите подтвердить результат проверки.

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