Периодическая проверка частных охранников в 2026 году: сроки, документы и порядок прохождения

С 1 сентября 2026 года периодические проверки частных охранников проводит комиссия Росгвардии. Новичок проходит проверку до первой смены. Действующие охранники проходят её ежегодно, в том числе на 4-м разряде, где проверяют работу со спецсредствами.
Обязанность проходить проверку установлена частью 8 статьи 21 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности». Виды проверок, сроки, документы, теория и практика описаны в порядке, утверждённом приказом Росгвардии от 19.05.2026 № 178.
Когда проходить проверку
Первичная. При первом назначении на должность, до начала работы охранником. Прежний приказ № 387 давал на это месяц после назначения.
Плановая. Раз в год, в течение месяца перед годовщиной предыдущей проверки.
Повторная. Если комиссия признала первичную или плановую проверку непройденной.
Если прошлую проверку прошли 18 ноября 2025 года, в 2026-м планируйте новую с 18 октября по 17 ноября. Если её пройдут 5 ноября, следующую дату рассчитывают от 5 ноября 2026 года.
Как работодателю записать охранника
Выбрать площадку из перечня Росгвардии в регионе регистрации частной охранной организации (ЧОО) или по месту объекта охраны.
Направить письменное обращение в комиссию по региону регистрации ЧОО. Это делает руководитель или уполномоченный сотрудник. Сохраните подтверждение отправки.
Получить уведомление и сообщить охраннику дату, время и адрес. На решение о допуске и назначение даты у комиссии есть десять дней с момента поступления обращения. Саму проверку проводят по графику.
Что указать в обращении
ФИО, дату рождения и номер удостоверения частного охранника (УЧО).
Трудовую функцию, соответствующую разряду, и место работы.
Данные и контакты заявителя, адрес ЧОО и выбранной площадки.
Подготовка сотрудников ЧОО к проверке
Если к проверке готовятся несколько охранников, обсудите с учебным центром программу для их разрядов и график занятий.
Если ЧОО зарегистрирована в Московской области, а пост находится в Тверской, проверку можно пройти по месту объекта. Обращение всё равно подают в комиссию Московской области. К нему прикладывают документ, подтверждающий работу охранника на тверском объекте.
Что взять в день проверки
Возьмите паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность. Пункт 28 приказа № 178 устанавливает это требование для всех трёх видов проверки. Номер УЧО нужен работодателю при подаче обращения. Заверенная копия уведомления и УЧО входили в перечень для явки по прежнему приказу № 387.
Без документа, удостоверяющего личность, к проверке не допустят. Комиссия перенесёт дату максимум на 14 календарных дней. Площадка останется прежней.
Что сдают охранники 4-го, 5-го и 6-го разрядов
Теория. В карточке 10 вопросов по разряду, по три варианта ответа. Для зачёта нужно минимум девять правильных ответов.
Практика. Комиссия оценивает работу со спецсредствами и, для 5-го и 6-го разрядов, стрельбу. К стрельбе допускают после зачёта по теории и инструктажа под подпись.
Разряд
Практическая часть
4-й
Упражнения со спецсредствами из приложения № 3 к приказу № 178
5-й
Спецсредства и упражнение № 3 из приложения № 4 с гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения
6-й
Спецсредства и упражнения № 1 и № 2 из приложения № 4 с нарезным короткоствольным и служебным гладкоствольным длинноствольным оружием
Для тренировки подойдут тесты ЦПП для охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов. Ответы на вопросы о сроках, документах и порядке проверки сверяйте с действующим приказом Росгвардии.
Перед тренировкой откройте приложение к приказу и найдите упражнения по своему разряду. На занятии попросите инструктора отдельно разобрать команды и критерии зачёта. Так вы поймёте, на каком этапе теряете результат и что именно нужно отработать до проверки.
Комментарий эксперта учебного центра
Как оформляют результат и назначают пересдачу
Комиссия оформляет акт, один экземпляр получает охранник. Положительное решение действует год со дня принятия. При смене объекта или переводе в другую ЧОО действующий результат сохраняется до окончания срока, если сотрудник продолжает работать частным охранником.
Когда назначают повторную проверку
Две ошибки и более в теории.
Незачёт по практическим упражнениям.
Нарушение техники безопасности.
Неявка.
Новую дату комиссия сообщает работодателю. Если нужно перенести повторную проверку, заявитель обращается письменно. При зачёте теории и незачёте практики пересдают практику. Результат теории действует шесть месяцев с даты акта.
ЧОО должна проверить, прошёл ли сотрудник проверку, прежде чем ставить его на смену. Пункт 5 части 4 статьи 16 закона № 427-ФЗ относит это к лицензионным требованиям для услуг из пунктов 1–3 и 6–8 части 2 статьи 5. Сюда входят, например, охрана объекта и обеспечение пропускного режима.
Допуск к таким услугам охранника, который не прошёл проверку, считается грубым нарушением. Основание указано в подпункте «д» пункта 30 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 23.06.2026 № 781.
Если есть основания оспорить результат, охранник или заявитель подаёт жалобу в территориальный орган Росгвардии, при котором создана комиссия. В жалобе укажите дату, реквизиты акта и решение, которое оспариваете.
Как подготовиться к проверке
Частные охранники могут уточнить программу подготовки по своему разряду, график занятий и условия записи у специалистов Центра профессиональной подготовки (ЦПП).
Сверьте с работодателем разряд, дату и площадку из уведомления.
Пройдите пробную карточку и повторите темы, в которых ошиблись.
На тренировке попросите инструктора принять упражнение целиком по критериям приказа.
Подготовка охранников к периодической проверке
Теория и практические упражнения для охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов. Специалисты учебного центра помогут подобрать занятия по вашему разряду.
Вопросы и ответы
Нужно ли проходить проверку заново из-за вступления приказа № 178?
Если охранник прошёл проверку в августе 2026 года, результат сохраняется до окончания срока. Само вступление в силу приказа № 178 досрочной проверки не требует.
Нужно ли оплачивать саму проверку?
Приказ № 178 не устанавливает плату за проверку. Если учебный центр предлагает платные занятия, уточните, что входит в стоимость подготовки по вашему разряду.
Можно ли сдать теорию дистанционно?
Теорию сдают очно на площадке комиссии. Онлайн-тест можно пройти дома, чтобы понять, какие темы нужно повторить.
Засчитают ли проверку, пройденную для личного оружия?
Проверка по статье 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» подтверждает навыки обращения с гражданским оружием. Для работы охранником требуется отдельное решение комиссии по приказу № 178. Разъяснение Росгвардии о проверке владельцев оружия.
Что делать, если потерял свой экземпляр акта?
Обратитесь в территориальный орган Росгвардии, при котором создана комиссия. Укажите ФИО, номер УЧО и дату проверки. Дату можно уточнить у работодателя. Попросите подтвердить результат проверки.