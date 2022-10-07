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ЭДО в сфере перевозок с 1 сентября 2022: как это работает

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) стартовала с 1 сентября 2022 года. Но до сих пор не все знают, как к ней подключиться и начать работать.

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ЭДО в сфере перевозок с 1 сентября 2022: как это работает
Иллюстрация: Marcin Jozwiak/unsplash

Кто должен подключиться к системе ГИС ЭПД?

Основная задача ГИС ЭПД — автоматизация работы всей автотранспортной сферы, сокращение сроков поставки товаров и легализация всех этапов.

К системе должны подключиться:

  • грузоперевозчики;
  • отправители и получатели грузов;
  • фрахтователи;
  • фрахтовщики.

Оператором системы является Минтранс, разработчиком — ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (подведомственное предприятие Министерства транспорта).

Первый этап включает в себя подключение более 7 млн пользователей. Второй этап продлится до 2024 года — в планах подключение всей отрасли логистики и транспорта. Это обеспечит четкий автоматизированный процесс поставок даже при одновременном задействовании разного вида транспорта в цепочке.

За техническим вопросом площадки Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» следят Министерство цифрового развития, Минтранс, налоговая служба, МВД и крупнейшие операторы ЭДО.

Как работать в системе ГИС ЭДО?

Сейчас через систему можно оформить:

  • электронную транспортную накладную;
  • электронную сопроводительную ведомость;
  • электронный заказ-наряд.

С 1 марта 2023 года в системе станут доступны также:

  • электронный путевой лист;
  • электронный договор фрахтования;
  • электронный заказ (заявка).

Для взаимодействия между всеми участниками перевозок Министерство транспорта и ФНС разработали нормативно-правовую базу, в которой закреплены правила оформления документов.

База включает в себя:

  • технический регламент по информационным системам;
  • стандарты составления и ведения реестра операторов ЭДО, которые передают документы от участников транспортной отрасли в контролирующие органы и систему;
  • правила процесса обмена перевозочными документами.

Формат электронных перевозочных документов закреплен в приказе ФНС № ЕД-7-26/1065@ от 09.12.2021.

Какие документы нужно предоставлять ГИБДД и контролирующим органам для проверки?

В этом случае работа также упрощается — нет необходимости иметь при себе документы на бумажных носителях:

  • Инспекторы ГИБДД на дороге будут проверять легальность документов с помощью служебных мобильных устройств. Для этого на них будет установлена специальная программа, считывающая QR-код — его водитель сможет предоставить через экран своего мобильного телефона. Это сокращает расходы на бумагу и уменьшает вероятность перевозки нелегальных грузов или фальсификации документов.
  • Сотрудники ФНС при проверке перевозочных документов будут иметь возможность просматривать документы прямо в ГИС ЭПД — им будет выдан отдельный доступ. Это уменьшает вероятность получения штрафов для участников перевозок за несвоевременное предоставление документов по требованию.

Как подключиться к ГИС ЭПД?

Для начала работы в системе первым делом необходимо заключить соглашение об электронном документообороте перевозочных документов. Для выполнения этих функций можно выбрать любого оператора ЭДО, который включен в федеральный реестр Минтранса.

Для добавления в реестр оператор должен соответствовать требованиям Правительства. Реестр позже будет опубликован на сайте ведомства. На данный момент соблюдены требования у семи компаний — они включены в реестр. Компания Такском одна из них.

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Заключив соглашение, перевозчик получает от оператора специальное программное обеспечение (при условии, что учет не ведется в другом ПО с интеграцией с оператором ЭДО) и КЭП.

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Доступ в ГИС ЭПД у отдельных компаний отсутствует: организациям заходить в систему электронных перевозочных документов не нужно — вся работа будет проходить через оператора ЭДО. От перевозчика или грузоотправителя требуется только сформировать документ, подписать его с помощью КЭП и направить оператору.

Так начинается работа в системе при передаче груза водителю. После получения документов оператор ЭДО направляет их в подписанном виде последующим участникам цепочки поставок.

Каждый новый участник цепочки перевозки должен подтвердить получение электронной товарной накладной: перевозчик — при получении груза, получатель — при приемке товара. Для этого всем необходимо иметь электронную цифровую подпись — чтобы ее оформить ответственным сотрудникам, нужно обратиться в удостоверяющий центр.

Найдите ближайший аккредитованный удостоверяющий центр на сайте Министерства цифрового развития.

Все возникшие споры между участниками перевозки отражаются в ГИС ЭПД: нарушение сроков, нарушение целостности товаров и т. п.

Можно ли продолжать пользоваться бумажными документами?

Пока работа в ГИС ЭПД добровольная, обязательное подключение всех участников поставок планируется в 2023 году. Поэтому рекомендуем не откладывать и начать тестировать процесс работы в ГИС ЭПД уже сейчас, пока не введены штрафные санкции.

Это позволит обкатать систему по движению документации и автоматизировать работу компаний.

Замените бумажные документы электронными уже сейчас: пусть все бумаги для бизнеса будут «под рукой» в любой момент и полностью соответствуют законодательству. Выбрать выгодное решение для бизнеса в компании Такском.

Оформление документов на бумаге по-прежнему возможно — ГИС ЭПД не отменяет бумажный носитель: в письме Минтранса № Д14/59-ПГ от 14.07.2022 отражено, что участники перевозки могут самостоятельно выбирать способ оформления документов.

Например, если грузополучатель отказывается использовать электронные документы, то их оформляют в бумажном виде, в том числе и товарные накладные.

Перспективы введения ГИС ЭПД

Уже сейчас ГИС ЭПД позволит:

  • сократить количество фактов фальсификации документов;
  • экономить денежные ресурсы на всех этапах грузоперевозок;
  • уменьшить временные затраты на оформление документации и на доставку товаров;
  • обеспечить сохранность документов, т. к. они всегда будут под рукой в мобильном устройстве и защищены системой;
  • упростить цепочки поставки товаров.

На 2030 год запланировано создание единой информационной среды для всех видов транспорта: воздушного, водного, наземного (автомобильного и железнодорожного).

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