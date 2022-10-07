ЭДО в сфере перевозок с 1 сентября 2022: как это работает

Кто должен подключиться к системе ГИС ЭПД?
Основная задача ГИС ЭПД — автоматизация работы всей автотранспортной сферы, сокращение сроков поставки товаров и легализация всех этапов.
К системе должны подключиться:
- грузоперевозчики;
- отправители и получатели грузов;
- фрахтователи;
- фрахтовщики.
Оператором системы является Минтранс, разработчиком — ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (подведомственное предприятие Министерства транспорта).
За техническим вопросом площадки Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» следят Министерство цифрового развития, Минтранс, налоговая служба, МВД и крупнейшие операторы ЭДО.
Как работать в системе ГИС ЭДО?
Сейчас через систему можно оформить:
- электронную транспортную накладную;
- электронную сопроводительную ведомость;
- электронный заказ-наряд.
С 1 марта 2023 года в системе станут доступны также:
- электронный путевой лист;
- электронный договор фрахтования;
- электронный заказ (заявка).
Для взаимодействия между всеми участниками перевозок Министерство транспорта и ФНС разработали нормативно-правовую базу, в которой закреплены правила оформления документов.
База включает в себя:
- технический регламент по информационным системам;
- стандарты составления и ведения реестра операторов ЭДО, которые передают документы от участников транспортной отрасли в контролирующие органы и систему;
- правила процесса обмена перевозочными документами.
Формат электронных перевозочных документов закреплен в приказе ФНС № ЕД-7-26/1065@ от 09.12.2021.
Какие документы нужно предоставлять ГИБДД и контролирующим органам для проверки?
В этом случае работа также упрощается — нет необходимости иметь при себе документы на бумажных носителях:
- Инспекторы ГИБДД на дороге будут проверять легальность документов с помощью служебных мобильных устройств. Для этого на них будет установлена специальная программа, считывающая QR-код — его водитель сможет предоставить через экран своего мобильного телефона. Это сокращает расходы на бумагу и уменьшает вероятность перевозки нелегальных грузов или фальсификации документов.
- Сотрудники ФНС при проверке перевозочных документов будут иметь возможность просматривать документы прямо в ГИС ЭПД — им будет выдан отдельный доступ. Это уменьшает вероятность получения штрафов для участников перевозок за несвоевременное предоставление документов по требованию.
Как подключиться к ГИС ЭПД?
Для начала работы в системе первым делом необходимо заключить соглашение об электронном документообороте перевозочных документов. Для выполнения этих функций можно выбрать любого оператора ЭДО, который включен в федеральный реестр Минтранса.
Для добавления в реестр оператор должен соответствовать требованиям Правительства. Реестр позже будет опубликован на сайте ведомства. На данный момент соблюдены требования у семи компаний — они включены в реестр. Компания Такском одна из них.
Заключив соглашение, перевозчик получает от оператора специальное программное обеспечение (при условии, что учет не ведется в другом ПО с интеграцией с оператором ЭДО) и КЭП.
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Доступ в ГИС ЭПД у отдельных компаний отсутствует: организациям заходить в систему электронных перевозочных документов не нужно — вся работа будет проходить через оператора ЭДО. От перевозчика или грузоотправителя требуется только сформировать документ, подписать его с помощью КЭП и направить оператору.
Так начинается работа в системе при передаче груза водителю. После получения документов оператор ЭДО направляет их в подписанном виде последующим участникам цепочки поставок.
Каждый новый участник цепочки перевозки должен подтвердить получение электронной товарной накладной: перевозчик — при получении груза, получатель — при приемке товара. Для этого всем необходимо иметь электронную цифровую подпись — чтобы ее оформить ответственным сотрудникам, нужно обратиться в удостоверяющий центр.
Все возникшие споры между участниками перевозки отражаются в ГИС ЭПД: нарушение сроков, нарушение целостности товаров и т. п.
Можно ли продолжать пользоваться бумажными документами?
Пока работа в ГИС ЭПД добровольная, обязательное подключение всех участников поставок планируется в 2023 году. Поэтому рекомендуем не откладывать и начать тестировать процесс работы в ГИС ЭПД уже сейчас, пока не введены штрафные санкции.
Это позволит обкатать систему по движению документации и автоматизировать работу компаний.
Оформление документов на бумаге по-прежнему возможно — ГИС ЭПД не отменяет бумажный носитель: в письме Минтранса № Д14/59-ПГ от 14.07.2022 отражено, что участники перевозки могут самостоятельно выбирать способ оформления документов.
Например, если грузополучатель отказывается использовать электронные документы, то их оформляют в бумажном виде, в том числе и товарные накладные.
Перспективы введения ГИС ЭПД
Уже сейчас ГИС ЭПД позволит:
- сократить количество фактов фальсификации документов;
- экономить денежные ресурсы на всех этапах грузоперевозок;
- уменьшить временные затраты на оформление документации и на доставку товаров;
- обеспечить сохранность документов, т. к. они всегда будут под рукой в мобильном устройстве и защищены системой;
- упростить цепочки поставки товаров.
На 2030 год запланировано создание единой информационной среды для всех видов транспорта: воздушного, водного, наземного (автомобильного и железнодорожного).