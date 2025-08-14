Топ ошибок в счете-фактуре и УПД в 2025 году: когда ФНС откажет в вычете

Отсутствие обязательных реквизитов
Прежде всего, счет-фактура или УПД должен содержать обязательные реквизиты, указанные в п. 5 ст. 169 НК.
Не все реквизиты из счета-фактуры одинаково важны для уменьшения НДС. Если, например, налоговая обнаружит опечатку в адресе, вычета вы не лишитесь.
Ошибки в следующих реквизитах считаются более существенными и могут стать основанием для отказа в вычетах (п. 2 ст. 169 НК):
Ошибки в ИНН покупателя или продавца. Налоговая идентифицирует налогоплательщиков по ИНН, поэтому в случае такой ошибки налоговики не смогут проследить цепочку контрагентов и покупатель автоматически получит отказ в налоговом вычете. При корректно указанном ИНН даже недочеты в наименовании контрагента не помешают вычету.
Ошибки в наименовании товаров, работ, услуг. Если сведения в счете-фактуре не совпадают с актами, накладными, договорами, налоговая может посчитать, что документы не подтверждают факт совершения сделки. Аналогично, указание абстрактной номенклатуры типа «услуги по договору №...» без детализации может стать поводом для отказа в вычете, поскольку невозможно определить объект налогообложения.
Стоимость товаров, работ, услуг с НДС и без НДС, ставка и сумма налога. Ошибки в этих реквизитах, неважно арифметические или иные — повод для отказа в вычетах. Например, если указана ставка НДС 10%, а счет-фактура выписан на реализацию товаров, облагаемых по ставке 20%, вычета у покупателя, скорее всего, не будет, а вот продавец получит доначисление налога.
Подпись уполномоченного лица
Счет-фактура или УПД, как и любой документ, должны быть подписаны (п.6 ст. 169 НК). Важно как наличие подписи — ручной или электронной, так и полномочия подписанта. Если налоговая выяснит, что счет-фактура подписан лицом, не имеющим на это права, такой документ может быть признан недействительным и покупатель лишится вычета.
Также имейте в виду, что проставление факсимильной подписи на счетах-фактурах не допускается.
Реквизиты платежного документа
Еще одним важным показателем счета-фактуры или УПД является номер платежно-расчетного документа. Этот реквизит заполняется в случае получения предоплаты по договору.
Именно по этому реквизиту налоговики проверяют правомерность вычета НДС с полученного аванса. В периоде отгрузки в книге продаж отражается счет-фактура на реализацию с указанием номера платежного документа, а в книге покупок регистрируется вычет по авансовому счету-фактуре с тем же номером платежки. Если номера не совпадут, вычета можно лишиться.
Фиктивные документы
Помимо реквизитов, налоговые органы проверяют счета-фактуры и УПД на достоверность.
Поддельным или фиктивным будет признан документ, который:
выставлен несуществующим или «проблемным» контрагентом (например, фирмой-однодневкой);
не подтверждает реальную хозяйственную операцию — то есть товары или услуги по нему фактически не передавались;
содержит фиктивные реквизиты, подписи, несуществующую номенклатуру или суммы.
При таких обстоятельствах налоговая считает, что вычет заявлен необоснованно, даже если счет-фактура формально есть.
Также налоговики могут отказать в вычетах, если сочтут, что сделка была совершена без деловой цели, только ради налоговой выгоды (ст. 54.1 НК).
Прочие причины для отказа в налоговом вычете
Налоговая инспекция может отказать в возврате налога и по другим основаниям, например:
Превышение доли вычета по НДС. Доля вычетов в сумме начисленного НДС не должна превышать 89% (п. 3 приложения 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). Если у налогоплательщика эта доля выше, инспекторы могут заподозрить его в применении незаконных схем и организовать проверку.
Отсутствие оригиналов документов. Если по запросу инспектора вы не предоставили подлинники, подтверждающие право на вычет.
Пропуск срока. Оформить вычет можно в течение 3 лет. Например, 2025 год — последний для возврата налога за 2022.
Отсутствие права на вычет. Например, в году, за который заявлен вычет, у вас не было дохода, облагаемого НДС.
Неверная форма декларации. Для каждого налогового периода используется свой актуальный бланк.
Неверная инспекция. Подача декларации не по месту постоянной регистрации.
Купленные товары, работы или услуги запланированы к использованию в деятельности, не облагаемой НДС при раздельном учете.
Что делать, если отказали в налоговом вычете
Отказ оформляется в виде официального уведомления, где указывается причина.
Если основанием стала ошибка в документах или другая устранимая причина, необходимо как можно быстрее внести исправления и повторно подать пакет бумаг. После этого проверка начнется заново.
Если вы считаете, что решение инспектора неправомерно, есть несколько способов защиты своих прав:
Обжаловать отказ в самой налоговой инспекции.
Подать жалобу в вышестоящий орган ФНС.
Обратиться в суд с иском о неправомерном отказе.
Корректное оформление документов значительно повышает шансы на успешное получение вычета.
Чек-лист проверки документов
Чек-лист бухгалтера для проверки счета-фактуры или УПД перед заявлением вычета по НДС. Он поможет убедиться, что документ соответствует требованиям законодательства и не вызовет вопросов у налоговой при проверке.
Что нужно проверить перед тем, как подавать документы на налоговый вычет:
Общие реквизиты:
счет-фактура или УПД оформлен по установленной форме;
есть номер и дата документа, соответствующая дате операции;
продавец и покупатель указаны корректно;
присутствуют ИНН и КПП (при наличии) обеих сторон.
Проверка продавца (контрагента):
компания или ИП зарегистрированы в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
контрагент не ликвидирован, ведет деятельность, платит налоги;
контактные данные, адрес и реквизиты соответствуют данным в договоре;
продавец не числится как фирма-однодневка;
контрагент отражает сделку в своей книге продаж.
Содержание счета-фактуры:
наименование товаров, работ, услуг указано детально, а не общими фразами;
стоимость и количество корректны, соответствуют договору;
указана правильная ставка НДС;
суммы в документе указаны без ошибок;
есть подпись уполномоченного лица.
Если все пункты выполнены — вычет по такому документу можно заявлять безопасно.
