Топ ошибок в счете-фактуре и УПД в 2025 году: когда ФНС откажет в вычете

Отсутствие обязательных реквизитов

Прежде всего, счет-фактура или УПД должен содержать обязательные реквизиты, указанные в п. 5 ст. 169 НК.

Не все реквизиты из счета-фактуры одинаково важны для уменьшения НДС. Если, например, налоговая обнаружит опечатку в адресе, вычета вы не лишитесь.

Ошибки в следующих реквизитах считаются более существенными и могут стать основанием для отказа в вычетах (п. 2 ст. 169 НК):

Ошибки в ИНН покупателя или продавца . Налоговая идентифицирует налогоплательщиков по ИНН, поэтому в случае такой ошибки налоговики не смогут проследить цепочку контрагентов и покупатель автоматически получит отказ в налоговом вычете. При корректно указанном ИНН даже недочеты в наименовании контрагента не помешают вычету.

Ошибки в наименовании товаров, работ, услуг . Если сведения в счете-фактуре не совпадают с актами, накладными, договорами, налоговая может посчитать, что документы не подтверждают факт совершения сделки. Аналогично, указание абстрактной номенклатуры типа «услуги по договору №...» без детализации может стать поводом для отказа в вычете, поскольку невозможно определить объект налогообложения.

Стоимость товаров, работ, услуг с НДС и без НДС, ставка и сумма налога. Ошибки в этих реквизитах, неважно арифметические или иные — повод для отказа в вычетах. Например, если указана ставка НДС 10%, а счет-фактура выписан на реализацию товаров, облагаемых по ставке 20%, вычета у покупателя, скорее всего, не будет, а вот продавец получит доначисление налога.