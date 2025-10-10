ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
НДС
НДС 22% с 2026 года: как увеличится нагрузка на бизнес, пример с расчетом

Ставка НДС с 1 января 2026 года вырастет до 22% — это лишь одно из множества изменений в налоговой сфере, которые Правительство включило в законопроект № 1026190-8. Разбираемся, как изменится налоговая нагрузка для плательщиков НДС в ходе очередной налоговой реформы.

Ставки НДС: что изменится с 1 января 2026 года

В 2025 году налог на добавленную стоимость уплачивают по следующим ставкам (ст. 164 НК):

Ставка

Когда применяется

Общие (с правом на вычет «входного» НДС)

20%

При отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав, когда не применяются другие ставки

10%

При реализации социально значимых товаров, приведенных в правительственных перечнях (медицинские и детские товары, продовольствие, печатная периодика, книги, внутренние воздушные перевозки)

0%

При экспорте, по услугам гостиниц, международным перевозкам, по операциям с углеводородным сырьем и прочим операциям из перечня п. 1 ст. 164 НК

Пониженные (без права на вычет «входного» НДС)

5%

При реализации ИП и компаниями на УСН, годовой доход которых составляет от 60 млн руб. до 250 млн руб.

7%

При реализации ИП и компаниями на УСН, годовой доход которых составляет от 250 млн руб. до 450 млн руб.

Расчетные

20/120

10/110

7/107

5/105

При исчислении НДС с авансов, поступивших в счет предстоящих поставок

Что будет с 1 января 2026 года (п. 7 ст. 2 законопроекта № 1026190-8):

  • Общую ставку НДС 20% повышают до 22%.

  • Соответственно изменится и расчетная ставка 20/120 — вместо нее будет применяться расчетная ставка 22/122.

Есть еще одно важное изменение, которое коснется упрощенцев: с 1 января 2026 года размер дохода, при котором ИП и компании на УСН обязаны уплачивать НДС, хотят понизить с 60 млн до 10 млн рублей (п. 84 ст. 2 законопроекта № 1026190-8). При таком подходе еще больше представителей малого бизнеса станут плательщиками НДС и столкнутся с сопутствующим усложнением налогового учета и отчетности.

Как изменится налоговая нагрузка при повышении ставки НДС

Рассмотрим на примере, как рост ставки НДС повлияет на налоговую нагрузку.

Пример. В 2025 году ООО «Альбатрос» уплачивает НДС по ставке 20%. Сумма выручки — 20 млн руб. без учета НДС, расходы — 12 млн руб. без учета НДС. Рассчитаем, как при неизменных показателях поступлений и затрат изменится налоговая нагрузка по НДС с 2026 года, учитывая, что ставка вырастет до 22% и по исходящему и по «входному» налогу:

Наименование показателя

При ставке НДС 20% (руб.)

При ставке НДС 22% (руб.)

Изменение («+» рост или «-» снижение)

Выручка без НДС

20 000 000

20 000 000

0

НДС начисленный

4 000 000 (20 000 000 х 20%)

4 400 000 (20 000 000 х 22%)

+400 000

Расходы без НДС

12 000 000

12 000 000

0

НДС «входной»

2 400 000 (12 000 000 х 20%)

2 640 000 (12 000 000 х 22%)

+240 000

НДС к уплате (НДС начисленный – НДС «входной»)

1 600 000 (4 000 000 – 2 400 000)

1 760 000 (4 400 000 – 2 640 000)

+160 000

Общая сумма уплаченного НДС (НДС «входной» + НДС к уплате)

4 000 000 (2 400 000 + 1 600 000)

4 400 000 (2 640 000 + 1 760 000)

+400 000

Изменение налоговой нагрузки по НДС (%)

х

х

+10% (400 000 / 4 000 000 х 100)

Прибыль

6 400 000 (20 000 000 – 12 000 000 -1 600 000)

6 240 000 (20 000 000 – 12 000 000 -1 760 000)

-160 000

Из расчета следует, что несмотря на повышение как исходящего, так и «входного» НДС, который можно принять к вычету, для компании нагрузка по налогу все равно увеличится на 10%.

Что делать бизнесу

Очевидно, что повышение НДС приведет к росту цен — многие ИП и компании, стремясь сохранить уровень маржинальности*, станут закладывать это повышение в стоимость своих товаров и услуг, чтобы переложить его на потребителей. Если же оставить цены на прежнем уровне, бизнесу придется доплачивать налог из своих средств, снижая прибыль.

* Маржинальность — это выражаемая в процентах разница между выручкой и переменными затратами (Сумма прибыли / Стоимость продаж х 100). Она отражает, насколько эффективно компания использует свои ресурсы. При снижении уровня маржинальности компании обычно повышают цены или находят способы снижения расходов.

Компаниям и предпринимателям для работы в новых условиях нужно выбрать стратегию, которая поможет им устоять в условиях грядущей налоговой реформы. До начала 2026 года бизнесу необходимо:

  • Пересчитать себестоимость своих товаров, продукции, услуг с учетом повышения ставки НДС.

  • Определить, можно ли перенести возросшую нагрузку на покупателей, повысив цены. При этом надо учитывать, что рост цен может спровоцировать снижение продаж.

  • Пересмотреть договоры с поставщиками и выяснить, все ли они работают с НДС, чтобы иметь возможность снижать нагрузку за счет «входного» налога.

  • Провести переговоры с покупателями и, если они согласны доплачивать НДС, составьте и подпишите к переходящим на следующий год договорам дополнительные соглашения, в которых будут сформулированы новые условия о цене.

Для бизнеса на ОСНО с невысоким годовым доходом более выгодным может оказаться переход на УСН. Спецрежим позволяет выбрать пониженные ставки НДС (5%, 7%), но без права на вычет «входного» налога, а при доходе до 10 млн руб. предоставляется освобождение от НДС.

Упрощенцам со ставкой НДС 20%, возможно, в 2026 году будет целесообразнее перейти на пониженные ставки 5% или 7%, если доля входящего налога низкая.

Законопроект о налоговой реформе еще не принят — возможно его ждет немало изменений до конца 2025 года. Времени остается совсем немного, поэтому предпринимателям уже сейчас необходимо предусмотреть и проанализировать возможные риски для своего бизнеса с учетом растущей налоговой нагрузки и подготовить персонал к работе в новых условиях.

