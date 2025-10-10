НДС 22% с 2026 года: как увеличится нагрузка на бизнес, пример с расчетом

Ставки НДС: что изменится с 1 января 2026 года
В 2025 году налог на добавленную стоимость уплачивают по следующим ставкам (ст. 164 НК):
Ставка
Когда применяется
Общие (с правом на вычет «входного» НДС)
20%
При отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав, когда не применяются другие ставки
10%
При реализации социально значимых товаров, приведенных в правительственных перечнях (медицинские и детские товары, продовольствие, печатная периодика, книги, внутренние воздушные перевозки)
0%
При экспорте, по услугам гостиниц, международным перевозкам, по операциям с углеводородным сырьем и прочим операциям из перечня п. 1 ст. 164 НК
Пониженные (без права на вычет «входного» НДС)
5%
При реализации ИП и компаниями на УСН, годовой доход которых составляет от 60 млн руб. до 250 млн руб.
7%
При реализации ИП и компаниями на УСН, годовой доход которых составляет от 250 млн руб. до 450 млн руб.
Расчетные
20/120
10/110
7/107
5/105
При исчислении НДС с авансов, поступивших в счет предстоящих поставок
Что будет с 1 января 2026 года (п. 7 ст. 2 законопроекта № 1026190-8):
Общую ставку НДС 20% повышают до 22%.
Соответственно изменится и расчетная ставка 20/120 — вместо нее будет применяться расчетная ставка 22/122.
Есть еще одно важное изменение, которое коснется упрощенцев: с 1 января 2026 года размер дохода, при котором ИП и компании на УСН обязаны уплачивать НДС, хотят понизить с 60 млн до 10 млн рублей (п. 84 ст. 2 законопроекта № 1026190-8). При таком подходе еще больше представителей малого бизнеса станут плательщиками НДС и столкнутся с сопутствующим усложнением налогового учета и отчетности.
Декларацию по НДС подают только в электронном формате. Это легко сделать через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Для вас интуитивный и понятный интерфейс, умный календарь бухгалтера, автоматическая проверка на ошибки, консультации специалистов и техническая поддержка 24/7.
Как изменится налоговая нагрузка при повышении ставки НДС
Рассмотрим на примере, как рост ставки НДС повлияет на налоговую нагрузку.
Пример. В 2025 году ООО «Альбатрос» уплачивает НДС по ставке 20%. Сумма выручки — 20 млн руб. без учета НДС, расходы — 12 млн руб. без учета НДС. Рассчитаем, как при неизменных показателях поступлений и затрат изменится налоговая нагрузка по НДС с 2026 года, учитывая, что ставка вырастет до 22% и по исходящему и по «входному» налогу:
Наименование показателя
При ставке НДС 20% (руб.)
При ставке НДС 22% (руб.)
Изменение («+» рост или «-» снижение)
Выручка без НДС
20 000 000
20 000 000
0
НДС начисленный
4 000 000 (20 000 000 х 20%)
4 400 000 (20 000 000 х 22%)
+400 000
Расходы без НДС
12 000 000
12 000 000
0
НДС «входной»
2 400 000 (12 000 000 х 20%)
2 640 000 (12 000 000 х 22%)
+240 000
НДС к уплате (НДС начисленный – НДС «входной»)
1 600 000 (4 000 000 – 2 400 000)
1 760 000 (4 400 000 – 2 640 000)
+160 000
Общая сумма уплаченного НДС (НДС «входной» + НДС к уплате)
4 000 000 (2 400 000 + 1 600 000)
4 400 000 (2 640 000 + 1 760 000)
+400 000
Изменение налоговой нагрузки по НДС (%)
х
х
+10% (400 000 / 4 000 000 х 100)
Прибыль
6 400 000 (20 000 000 – 12 000 000 -1 600 000)
6 240 000 (20 000 000 – 12 000 000 -1 760 000)
-160 000
Из расчета следует, что несмотря на повышение как исходящего, так и «входного» НДС, который можно принять к вычету, для компании нагрузка по налогу все равно увеличится на 10%.
Сдавайте без ошибок электронную отчетность в ИФНС и СФР с онлайн-сервисом от Такском. Перед отправкой все заполненные поля отчетов автоматически проверяются на соответствие актуальным контрольным соотношениям.
Что делать бизнесу
Очевидно, что повышение НДС приведет к росту цен — многие ИП и компании, стремясь сохранить уровень маржинальности*, станут закладывать это повышение в стоимость своих товаров и услуг, чтобы переложить его на потребителей. Если же оставить цены на прежнем уровне, бизнесу придется доплачивать налог из своих средств, снижая прибыль.
* Маржинальность — это выражаемая в процентах разница между выручкой и переменными затратами (Сумма прибыли / Стоимость продаж х 100). Она отражает, насколько эффективно компания использует свои ресурсы. При снижении уровня маржинальности компании обычно повышают цены или находят способы снижения расходов.
Компаниям и предпринимателям для работы в новых условиях нужно выбрать стратегию, которая поможет им устоять в условиях грядущей налоговой реформы. До начала 2026 года бизнесу необходимо:
Пересчитать себестоимость своих товаров, продукции, услуг с учетом повышения ставки НДС.
Определить, можно ли перенести возросшую нагрузку на покупателей, повысив цены. При этом надо учитывать, что рост цен может спровоцировать снижение продаж.
Пересмотреть договоры с поставщиками и выяснить, все ли они работают с НДС, чтобы иметь возможность снижать нагрузку за счет «входного» налога.
Провести переговоры с покупателями и, если они согласны доплачивать НДС, составьте и подпишите к переходящим на следующий год договорам дополнительные соглашения, в которых будут сформулированы новые условия о цене.
Для бизнеса на ОСНО с невысоким годовым доходом более выгодным может оказаться переход на УСН. Спецрежим позволяет выбрать пониженные ставки НДС (5%, 7%), но без права на вычет «входного» налога, а при доходе до 10 млн руб. предоставляется освобождение от НДС.
Упрощенцам со ставкой НДС 20%, возможно, в 2026 году будет целесообразнее перейти на пониженные ставки 5% или 7%, если доля входящего налога низкая.
Законопроект о налоговой реформе еще не принят — возможно его ждет немало изменений до конца 2025 года. Времени остается совсем немного, поэтому предпринимателям уже сейчас необходимо предусмотреть и проанализировать возможные риски для своего бизнеса с учетом растущей налоговой нагрузки и подготовить персонал к работе в новых условиях.
Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. При наличии действующей ЭП подключитесь к сервису удаленно — это не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
Читайте также:
РСВ за 9 месяцев 2025 года: как отражать облагаемые и необлагаемые страховыми взносами выплаты.
Как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года: подробная инструкция с образцом.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Заполните форму, вышлем Руководство вам на e-mail:
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFG2Dkja
Комментарии1
не совсем поняла откуда взялись 10%. Посмотрю, какая свистопляска начнется с января 2026 года. Авансы, отгрузки, доплаты, возвраты и прочее - все в разных периодах. В общем, все как обычно (как и в предыдущий раз). Упрощенщиков жалко, для многих все в первый раз, увы(