НДС 22% с 2026 года: как увеличится нагрузка на бизнес, пример с расчетом

Очевидно, что повышение НДС приведет к росту цен — многие ИП и компании, стремясь сохранить уровень маржинальности*, станут закладывать это повышение в стоимость своих товаров и услуг, чтобы переложить его на потребителей. Если же оставить цены на прежнем уровне, бизнесу придется доплачивать налог из своих средств, снижая прибыль.

* Маржинальность — это выражаемая в процентах разница между выручкой и переменными затратами (Сумма прибыли / Стоимость продаж х 100). Она отражает, насколько эффективно компания использует свои ресурсы. При снижении уровня маржинальности компании обычно повышают цены или находят способы снижения расходов.

Компаниям и предпринимателям для работы в новых условиях нужно выбрать стратегию, которая поможет им устоять в условиях грядущей налоговой реформы. До начала 2026 года бизнесу необходимо:

Пересчитать себестоимость своих товаров, продукции, услуг с учетом повышения ставки НДС.

Определить, можно ли перенести возросшую нагрузку на покупателей, повысив цены . При этом надо учитывать, что рост цен может спровоцировать снижение продаж.

Пересмотреть договоры с поставщиками и выяснить, все ли они работают с НДС, чтобы иметь возможность снижать нагрузку за счет «входного» налога.

Провести переговоры с покупателями и, если они согласны доплачивать НДС, составьте и подпишите к переходящим на следующий год договорам дополнительные соглашения, в которых будут сформулированы новые условия о цене.

Для бизнеса на ОСНО с невысоким годовым доходом более выгодным может оказаться переход на УСН. Спецрежим позволяет выбрать пониженные ставки НДС (5%, 7%), но без права на вычет «входного» налога, а при доходе до 10 млн руб. предоставляется освобождение от НДС.

Упрощенцам со ставкой НДС 20%, возможно, в 2026 году будет целесообразнее перейти на пониженные ставки 5% или 7%, если доля входящего налога низкая.

Законопроект о налоговой реформе еще не принят — возможно его ждет немало изменений до конца 2025 года. Времени остается совсем немного, поэтому предпринимателям уже сейчас необходимо предусмотреть и проанализировать возможные риски для своего бизнеса с учетом растущей налоговой нагрузки и подготовить персонал к работе в новых условиях.

