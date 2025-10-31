Пояснение к декларации по НДС в 2025/2026 году: как составить и подать

Самое главное:
Камеральная проверка выявила расхождения — ждите требование о представлении пояснений.
Пояснения представляют в том же порядке, что и декларацию по НДС.
Ошибки в требованиях закодированы — даем расшифровку.
Варианты пояснений — приводим примеры.
Сроки подачи пояснений нарушать нельзя — за это штрафуют.
Когда налоговики могут запросить пояснения по НДС
Декларации по НДС вначале проверяют автоматически специальной программой АСК НДС. Программа проводит:
сверку данных из вашей декларации с данными, полученными от других налогоплательщиков;
проверку контрольных соотношений.
Если программа обнаружит ошибки, налогоплательщику автоматически направят:
требование предоставить пояснения;
приложение к требованию с указанием некорректных операций из разделов 8–12 и кодов ошибок по ним.
Пояснения могут запросить инспекторы — по разным причинам, например, если обнаружат, что:
доля вычетов чересчур высока;
выручка не совпадает с заявленными в декларации по налогу на прибыль доходами;
нагрузка по НДС ниже, чем в среднем по отрасли;
итог представленной декларации — налог к возврату из бюджета и т. д.
В какой форме давать пояснения по НДС
Пояснения по НДС направляйте также как сдаете декларацию — электронно по ТКС через оператора ЭДО, иначе их сочтут непредставленными.
Применяйте для пояснений формат, который рекомендован в письме ФНС от 02.04.2025 № ЕА-4-15/3520 — он будет актуален, пока не внесут изменения в приказ ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.
Исключение сделано для тех, кто вправе отчитываться по НДС на бумаге (налоговые агенты при выполнении определенных условий) — пояснения они тоже могут представлять в бумажном виде (п. 3, 12 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК).
Чтобы составить ответ, можно применять программы бухучета или специальное ПО. Сформировать пояснения можно и через оператора ЭДО, действуя согласно его инструкциям.
При необходимости приложите к пояснениям скрины подтверждающих документов — счета-фактуры, договоры и т. п. Они должны соответствовать электронному формату из приказа ФНС от 18.06.2025 № ЕД-7-26/535@.
Что означают коды ошибок в требованиях налоговой
Перечень кодов ошибок, которые указываются в автотребованиях, рассылаемых программой АСК НДС, приведен в письме ФНС от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367:
В целом все ошибки можно разделить на два вида:
внутренние — допущенные налогоплательщиком внутри декларации между показателями разделов, строк, граф;
внешние — несоответствия между показателями деклараций налогоплательщика и его контрагента.
Внутренние ошибки можно исправить, перепроверив свои данные и пересчитав показатели.
Для исправления внешних ошибок сначала проверьте счета-фактуры, полученные от контрагента, и, если все указали правильно, обратитесь к контрагенту за выпиской из книги продаж — возможно, это он допустил ошибку в своей декларации.
Как отвечать на требования о пояснениях по НДС
Если ошибка в декларации не повлияла на сумму налога, достаточно представить в ответ на требование необходимые пояснения, в которых будут указаны правильные данные. Подавать при этом уточненную декларацию не обязательно.
В случае, когда ошибка стала причиной занижения суммы НДС, подача уточненки обязательна.
Единого шаблона для пояснений нет, но они должны соответствовать установленному ФНС электронному формату.
Рассмотрим, какие пояснения направлять налоговикам в некоторых распространенных случаях:
Разрыв по НДС (код ошибки «1»).
Если вы заявили вычет по НДС по счету-фактуре, который поставщик не отразил в разделе 9 своей декларации, поясните, что в вашем отчете ошибок нет и все условия для вычета выполнены.
От поставщика получите письменное подтверждение, что реализация была, а счет-фактуру не отразили в декларации ошибочно, при этом поставщик должен сдать уточненку.
Приложите счет-фактуру, договор и письмо от поставщика.
Неправильно указан номер полученного счета-фактуры (код ошибки «1»).
Поясните, что налог за квартал рассчитан правильно, но допущена техническая ошибка в разделе 8 — неверно указан номер полученного от контрагента счета-фактуры.
Укажите правильный номер и приложите счет-фактуру, договор и платежное поручение.
Не отражен счет-фактура на отгрузку (код ошибки «5»).
Если при отгрузке забыли оформить счет-фактуру, и сделали это уже в следующем квартале, в пояснениях укажите примерно следующее:
Товар был отгружен покупателю по товарной накладной, но счет-фактуру своевременно не оформили. Выставлять счет-фактуру задним числом запрещено налоговым законодательством, поэтому недостающий счет-фактура оформлен текущей датой, когда была обнаружена ошибка. Счет-фактура зарегистрирован в дополнительном листе книги продаж за квартал, в котором возникло налоговое обязательство по НДС, и включен в уточненную декларацию по НДС.
Приложите счет-фактуру и товарную накладную, подайте уточненную декларацию.
Сумма НДС к вычету не соответствует стоимости покупки (код ошибки «4 (19)»).
Если в разделе 8 допустили ошибку в сумме стоимости покупки, достаточно сообщить в пояснении, что НДС указан верно, а техническая ошибка — в стоимости, и указать правильную сумму в соответствии со счетом-фактурой продавца.
Если ошибка в сумме налога, придется подать уточненную декларацию.
Вычет по авансовому счету-фактуре заявили по истечении трехлетнего срока (код ошибки «6»).
Поясните, что у авансового вычета нет ограничений по сроку, даже если отгрузка состоялась за пределами трехлетнего периода (письмо Минфина от 07.05.2018 № 03-07-11/30585).
К пояснениям приложите счета-фактуры на аванс и на отгрузку, договор поставки, платежное поручение от покупателя.
Вычет заявлен по счету-фактуре, дата которого более ранняя, чем дата госрегистрации продавца (код ошибки «7»).
Объясните, что допущена техническая ошибка в дате счета-фактуры, а вычет по «входному» НДС в разделе 8 заявлен правомерно.
Напишите правильные реквизиты счета-фактуры и приложите договор, счет-фактуру, товарную накладную, выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП продавца.
Некорректно аннулирован счет-фактура (код ошибки «9»).
Если допущены только технические ошибки в реквизитах документа, достаточно привести правильные сведения в пояснениях.
Если сумма аннулирования завышена или счет-фактура не зарегистрирован в отчетном квартале, придется сдать уточненную декларацию.
Как отправлять пояснения по НДС в налоговую
Ответить на требование, предоставив пояснения, необходимо в течение пяти рабочих дней, идущих за днем его получения. Датой получения электронного документа по ТКС через оператора ЭДО считается шестой день со дня его направления (п. 5.1 ст. 23, п. 4 ст. 31, п. 3 ст. 88 НК).
Если ИФНС не получит пояснения в срок, последует штраф 5 000 руб., а при повторном игнорировании требования — 20 000 руб. (п. 1, 2 ст. 129.1 НК).
Обратите внимание: подтверждать квитанцией получение требования от ИФНС по ТКС больше не требуется. Теперь налоговики не вправе приостанавливать операции по банковским счетам из-за отсутствия квитанции (письмо ФНС от 11.02.2025 № ЕА-4-15/1253@).
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Ответы на вопросы
Вопрос 1. У компании много операций, не облагаемых НДС, которые отражаются в разделе 7 декларации. Как в ответе на требование налоговой пояснить, что такие операции правомерно не облагались налогом?
К ответу приложите реестр документов, подтверждающих право на льготы по НДС, заполненный по форме из приложения № 1 к приказу ФНС от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513 (КНД 1155127). Налоговая запросит отдельные документы из реестра, которые ее интересуют (письмо ФНС от 12.11.2020 № ЕА-4-15/18589).
Вопрос 2. В отчетном квартале закупили дорогое оборудование и заявили весь «входной» НДС к вычету. Как пояснить слишком высокую долю вычетов?
Если доля ваших вычетов за период превысила среднюю долю вычетов по региону, в ответ на требование сообщите, что:
Декларация заполнена верно, ошибок, противоречий и несоответствий в ней нет.
Превышение средней доли вычетов связано с закупкой основных средств (укажите стоимость и сумму НДС).
Все условия для вычета «входного» НДС выполнены (имущество принято к учету, используется в операциях, облагаемых НДС, счета-фактуры оформлены корректно).
Сканы подтверждающих документов приложите к пояснениям (договор, счет-фактура, товарная накладная).
Совет: чтобы не превышать «безопасную» долю, переносите часть вычетов на следующие кварталы. Но помните, что перенос возможен только в пределах трех лет.
Вопрос 3. В требовании ИФНС указано, что нарушено контрольное соотношение 1.27 — занижена сумма НДС к уплате. Но занижение произошло из-за округлений сумм налога до полных рублей в разделе 3. Придется исправлять декларацию?
Нет, не придется. Поясните, что в декларации нет ошибок, суммы НДС в разделах 3 и 9 указаны верно, а расхождения в суммах налога возникли по причине округлений: в разделе 9 НДС указывается в рублях и копейках, а в разделе 3 — в полных рублях без копеек (сумма менее 50 копеек отбрасывается, а более 50 копеек округляется до целого рубля). Такое правило приведено в п.6 ст. 52 НК и п. 15 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989.
Дополнительно приложите к пояснениям выписку из книги продаж, где отражена итоговая сумма исчисленного за квартал НДС.
Вопрос 4. В ответ на требование налоговой отправили пояснения к декларации по НДС. Пояснения направлены своевременно по ТКС через оператора ЭДО, но не по действующему формату. Признают ли пояснения представленными?
Учитывая, что актуальный с 28.04.2025 формат для пояснений лишь рекомендован письмом ФНС от 02.04.2025 № ЕА-4-15/3520, его нельзя считать обязательным к применению до тех пор, пока не будет издан соответствующий приказ ФНС.
Ранее суды неоднократно принимали сторону налогоплательщиков, представивших свои пояснения по НДС с соблюдением порядка их подачи, но не по установленному формату (например, определение ВС от 26.06.2025 № 305-ЭС25-2872, постановление АС Волго-Вятского округа от 03.10.2023 № Ф01-6474/2023).
Решающим фактором для судей зачастую становится то, что ИФНС, налагая штрафы, принимает «неформатные» пояснения, использует их и учитывает при проведении камеральных проверок деклараций по НДС. В таком случае состава правонарушения нет и штрафа быть не должно.
