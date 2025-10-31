Пояснение к декларации по НДС в 2025/2026 году: как составить и подать

Как отвечать на требования о пояснениях по НДС

Если ошибка в декларации не повлияла на сумму налога, достаточно представить в ответ на требование необходимые пояснения, в которых будут указаны правильные данные. Подавать при этом уточненную декларацию не обязательно.

В случае, когда ошибка стала причиной занижения суммы НДС, подача уточненки обязательна.

Единого шаблона для пояснений нет, но они должны соответствовать установленному ФНС электронному формату.

Рассмотрим, какие пояснения направлять налоговикам в некоторых распространенных случаях:

Разрыв по НДС (код ошибки «1»).

Если вы заявили вычет по НДС по счету-фактуре, который поставщик не отразил в разделе 9 своей декларации, поясните, что в вашем отчете ошибок нет и все условия для вычета выполнены.

От поставщика получите письменное подтверждение, что реализация была, а счет-фактуру не отразили в декларации ошибочно, при этом поставщик должен сдать уточненку.

Приложите счет-фактуру, договор и письмо от поставщика.

Неправильно указан номер полученного счета-фактуры (код ошибки «1»).

Поясните, что налог за квартал рассчитан правильно, но допущена техническая ошибка в разделе 8 — неверно указан номер полученного от контрагента счета-фактуры.

Укажите правильный номер и приложите счет-фактуру, договор и платежное поручение.

Не отражен счет-фактура на отгрузку (код ошибки «5»).

Если при отгрузке забыли оформить счет-фактуру, и сделали это уже в следующем квартале, в пояснениях укажите примерно следующее:

Товар был отгружен покупателю по товарной накладной, но счет-фактуру своевременно не оформили. Выставлять счет-фактуру задним числом запрещено налоговым законодательством, поэтому недостающий счет-фактура оформлен текущей датой, когда была обнаружена ошибка. Счет-фактура зарегистрирован в дополнительном листе книги продаж за квартал, в котором возникло налоговое обязательство по НДС, и включен в уточненную декларацию по НДС.

Приложите счет-фактуру и товарную накладную, подайте уточненную декларацию.

Сумма НДС к вычету не соответствует стоимости покупки (код ошибки «4 (19)»).

Если в разделе 8 допустили ошибку в сумме стоимости покупки, достаточно сообщить в пояснении, что НДС указан верно, а техническая ошибка — в стоимости, и указать правильную сумму в соответствии со счетом-фактурой продавца.

Если ошибка в сумме налога, придется подать уточненную декларацию.

Вычет по авансовому счету-фактуре заявили по истечении трехлетнего срока (код ошибки «6»).

Поясните, что у авансового вычета нет ограничений по сроку, даже если отгрузка состоялась за пределами трехлетнего периода (письмо Минфина от 07.05.2018 № 03-07-11/30585).

К пояснениям приложите счета-фактуры на аванс и на отгрузку, договор поставки, платежное поручение от покупателя.

Вычет заявлен по счету-фактуре, дата которого более ранняя, чем дата госрегистрации продавца (код ошибки «7»).

Объясните, что допущена техническая ошибка в дате счета-фактуры, а вычет по «входному» НДС в разделе 8 заявлен правомерно.

Напишите правильные реквизиты счета-фактуры и приложите договор, счет-фактуру, товарную накладную, выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП продавца.

Некорректно аннулирован счет-фактура (код ошибки «9»).

Если допущены только технические ошибки в реквизитах документа, достаточно привести правильные сведения в пояснениях.

Если сумма аннулирования завышена или счет-фактура не зарегистрирован в отчетном квартале, придется сдать уточненную декларацию.