Изменения по налогам с 2026–2027 года: подробный обзор для бухгалтера

Самое важное:
С 2026 НДС увеличивается до 22%, порог для применения ПСН и лимит для освобождения от НДС на УСН снижается до 20 млн руб.
В новом году за руководителей «спящих» компаний потребуется уплачивать страховые взносы в привязке к федеральному МРОТ — не менее 8 127 руб.
Регионы РФ утратят право на установление льготных ставок по УСН и ПСН по своему усмотрению.
Пониженный тариф по страховым взносам для субъектов МСП оставят только для приоритетных отраслей, перечень которых утвердит Правительство.
Налог на добавленную стоимость
Большое количество изменений придется на долю НДС. Самое значимое и громкое — увеличение ставки на 2%. В настоящий момент ставка составляет 20%. С 2026 года она поднимется до 22%, вырастет в связи с этим и расчетная ставка: с 16,67% до 18,03%.
Данное изменение актуально для всех режимов налогообложения: общего упрощенного, ЕСХН.
Льготная ставка изменений не претерпит, она сохранит свое действие для всех социально значимых товаров, за исключением продуктов с содержанием молока и с заменителем молочного жира, включая спреды, сливочно-растительные топленые смеси.
Не коснутся данные поправки и сниженных ставок по НДС, применяемых на УСН.
К остальным изменениям по НДС можно отнести:
Продление срока действия ускоренного порядка возмещения НДС.
В настоящий момент он ограничен концом 2025 года. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ продлил его действие до 31 декабря 2026 года.
Уточнение места реализации отдельных товаров и услуг для целей исчисления НДС.
Изменения затронут продажу через маркетплейсы и аренду майнинговой инфраструктуры. В первом случае не будут подлежать обложению НДС операции по продаже продавцом из ЕАЭС товаров, отгружаемых из России в адрес иностранных покупателей через маркетплейсы. Во втором случае местом оказания услуг по аренде инфраструктуры для майнинга будет признаваться РФ, если услуги оказываются для деятельности в РФ.
Продление туроператорам льготы по НДС.
Не потребуется облагать НДС операции по продаже туров по территории РФ как для российских, так и для иностранных туристов. Действие данной льготы продлили на три года: она должна была действовать до 30 июля 2027 года, теперь будет действовать до конца 2030 года.
Продление льготы для отечественного ПО.
В первоначальном тексте законопроекта предлагалось отменить льготу для российского программного обеспечения из реестра Минцифры. В итоге льготу сохранили.
Добавление реквизитов в отгрузочном счете-фактуре.
В счете-фактуре на отгрузку при зачете ранее полученной предоплаты необходимо дополнительно указывать номер и дату авансового счета-фактуры (пп. 4 п. 5 ст. 169 НК). Таким образом, при реализации товаров (работ, услуг) понадобится отражать реквизиты документа, оформленного при получении оплаты в счет предстоящей поставки.
Начиная с 1 октября 2027 года полномочия по утверждению форм и правил заполнения счетов-фактур, журналов, книг покупок и продаж передают от Правительства в ФНС (п. 8 ст. 169 НК в новой редакции). До момента утверждения ФНС новых документов и порядка их ведения продолжат применяться старые формы, утвержденные постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.
Переход на обязательный электронный УПД.
Электронный УПД станет основным документом для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@). Он включает в себя первичный документ и счет-фактуру.
С 1 января 2026 года применять электронный УПД обязаны будут те компании и ИП, которые сейчас работают с отменяемыми электронными документами — товарной накладной, актом выполненных работ и оказанных услуг.
Если бизнес сейчас отправляет неформализованные электронные документы или бумажные накладные и акты, он сможет делать это и в 2026 году.
Налог на прибыль организаций
Изменения претерпел и налог на прибыль, хотя и не такие масштабные. К ним можно отнести:
Продление срока действия ограничения на учет убытков прошлых лет.
Срок действия ограничения, согласно которому убытки прошлых лет могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль не более чем на 50%, продлен на четыре года — до 31 декабря 2030 года (п. 2.1 ст. 283 НК).
Отмена обязанности сдачи отчетности по ОП.
С 2027 года отменят обязанность представлять налоговые декларации по налогу на прибыль по месту нахождения обособленных подразделений. Обязанность рассчитывать и платить налог в отношении данных структурных единиц останется.
Расширение перечня расходов для применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
С 1 января 2026 года расширяется перечень расходов для инвестиционного налогового вычета. В него войдет безвозмездная передача имущества и денежных средств государственным и муниципальным образовательным организациям на реализацию программ спортивной подготовки и дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта.
Имущественные налоги компаний
С 2027 года обязанность по самостоятельному расчету транспортного, земельного налога и налога на имущество организаций (исходя из кадастровой стоимости) перейдет от компаний к налоговым органам. ФНС будет направлять организациям сообщения об исчисленных суммах (включая авансы) не позднее чем за 10 дней до срока уплаты.
Изменятся и сроки уплаты данных налогов: налог за год потребуется оплатить до 28 марта следующего года, а авансовые платежи — не позднее 28 мая, августа и ноября.
Упрощенная система налогообложения
Из всех систем налогообложения упрощенная потерпела самое большое количество изменений. Среди них:
Снижение лимита по доходам для освобождения от НДС.
Изначально лимит планировали снизить в 6 раз: с 60 млн до 10 млн руб. В итоге снижение решили сделать поэтапным: 20 млн руб. — в 2026 году, 15 млн руб. — в 2027 и 10 млн руб. — с 2028 года.
То есть упрощенец освобождается от уплаты НДС в 2026 году при условии, что его доход за 2025 год и в течение 2026 года составит не более 20 млн руб.
Увеличение ставки по НДС.
Указанное изменение актуально только для тех упрощенцев, которые выбрали общие ставки по НДС.
Напомним, что после того, как доход организации или ИП на УСН превысит установленный лимит, она становится плательщиком НДС и обязана выбрать, по каким ставкам будет исчислять налог — общим или пониженным. В 2025 году размер общей основной ставки по НДС как для УСН, так и для ОСНО составляет 20%. В 2026 году он составит 22%.
Увеличение пониженных ставок, которые сейчас составляют 5% и 7%, в 2026 и последующих годах, не планируется.
Изменение порядка установления льготных ставок в регионах РФ.
В 2025 году субъекты РФ наделены правом самостоятельно устанавливать перечень льготных видов деятельности, в отношении которых на территории данного региона будут применяться пониженные или нулевые (налоговые каникулы) ставки по УСН.
С 2026 года этот перечень вправе будет утверждать только Правительство. В настоящий момент данный перечень не установлен, а также неясно смогут ли упрощенцы, которые уже применяют льготные ставки, продолжать применять их в 2026 году.
Расширение перечня расходов по УСН.
С 2026 года перечень затрат, которые можно учесть при расчете налога по УСН на объекте «доходы минус расходы», станет фактически открытым. В него добавляют пункт 45, в соответствии с которым упрощенцы смогут учитывать любые расходы, связанные с деятельностью организации или ИП, если они экономически обоснованы, документально подтверждены и не указаны в статье 270 НК.
Увеличение коэффициента-дефлятора.
В 2026 году он составит 1,090 (приказ Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734). Соответственно вырастет предельный лимит по доходам для применения УСН: с 450 млн до 490,5 млн руб. и по остаточной стоимости основных средств: с 200 млн до 218 млн руб.
Установление возможности отказа от пониженных ставок по НДС.
В 2025 году действует норма, предусматривающая невозможность отказа от выбранных пониженных ставок в течение 12 идущих подряд кварталов. В 2026 году те, кто перейдет на применение пониженных ставок, смогут отказаться от них в течение года, с даты представление первой налоговой декларации по НДС.
Будет ли данное право распространяться на тех, кто уже выбрал в 2025 году пониженные ставки, неизвестно.
Продлен временный мораторий на штрафы за просрочку сдачи декларации по НДС
Организации и ИП на УСН, впервые начавшие платить НДС в 2026 году, не будут привлекаться к ответственности по п. 1 ст. 119 НК за несвоевременную подачу декларации по НДС за тот квартал 2026 года, в котором они утратили право на освобождение и начали платить этот налог. Аналогичная льгота для упрощенцев действует и в 2025 году.
Расширение перечня затрат, признаваемых при переходе с УСН на ОСНО
С 2026 года включить в расходы по налогу на прибыль можно стоимость товаров (имущественных прав), которые приобрели и оплатили в период применения УСН, но не списали в расходы на тот момент. Основное условие — оплата этих товаров не позднее чем за три года до перехода на ОСНО.
Патентная система налогообложения
В 2026 году применять патентную систему смогут не все предприниматели, а те, кто смогут, столкнуться с существенным увеличением его стоимости.
Снижение лимита для применения спецрежима. С 2026 года применять ПСН смогут только те предприниматели, чей доход не превышает 20 млн руб. Причем применяться данный лимит будет к доходу за прошлый и за текущий год.
Увеличение стоимости патента на отдельные виды деятельности. С 2026 года существенно увеличится стоимость патентов по отдельным видам деятельности таким, как, например, деятельность такси, розничная торговля, общепит. Уточнить стоимость патента в конкретном регионе можно с помощью калькулятора на сайте ФНС. В настоящий момент сведения в нем обновлены и актуальны.
Вывод некоторых видов деятельности из ПСН. В первой редакции закона № 425-ФЗ планировали вывести из под патентной системы налогообложения грузоперевозки и розничную торговлю через стационарные объекты. Указанные изменения не утвердили. ПСН для данных видов деятельности оставили. При этом патент отменили для услуг вахтеров, уличных патрулей, сторожей и охранников.
Страховые взносы
Одно из самых значимых изменений по данным платежам — установление обязанности уплаты страховых взносов за руководителей юридических лиц.
С 2026 года за руководителей коммерческих организаций нужно будет уплачивать страховые взносы, если сумма выплат им не превысит размер федерального МРОТ. Это условие касается ситуации, когда зарплата директору не выплачивается вовсе, в том числе, если он находится в отпуске без сохранения зарплаты, в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком.
Размер МРОТ в 2026 году составит 27 093 руб., соответственно ежемесячная сумма взносов за директора будет равна 8 127 руб.
Также с 2026 года:
Увеличили размер фиксированных и 1% взносов ИП.
Размер ежегодных страховых взносов предпринимателей в фиксированном размере за 2026 год составит 57 390 руб., а предельный размер 1% взносов с доходов свыше 300 000 руб. — 321 818 руб.
Отменили льготный тариф по взносам для субъектов МСП.
Его оставят только для приоритетных отраслей из утвержденного Правительством перечня. В настоящий момент данный перечень не утвержден.
Все остальные субъекты МСП будут рассчитывать взносы по общему тарифу.
Увеличили тариф по взносам для IT-компаний.
С выплат в пределах базы страховые взносы будут рассчитываться по ставке 15%, свыше — по ставке 7,6%.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Подведем итоги
Масштабная налоговая реформа затронет практически все системы налогообложения, налоги, сборы и страховые взносы.
Самые глобальные изменения: снижение лимита для освобождения от НДС на УСН, увеличение ставки по НДС, введение обязанности уплаты страховых взносов за руководителей «спящих» компаний.
Не будет больших изменений для АУСН, ЕСХН и НПД.
Практически все изменения утверждены законом № 425-ФЗ от 28.11.2025 года и вступают в силу с 1 января 2026 года.
