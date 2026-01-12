Изменения по налогам с 2026–2027 года: подробный обзор для бухгалтера

Налог на добавленную стоимость

Большое количество изменений придется на долю НДС. Самое значимое и громкое — увеличение ставки на 2%. В настоящий момент ставка составляет 20%. С 2026 года она поднимется до 22%, вырастет в связи с этим и расчетная ставка: с 16,67% до 18,03%.

Данное изменение актуально для всех режимов налогообложения: общего упрощенного, ЕСХН.

Льготная ставка изменений не претерпит, она сохранит свое действие для всех социально значимых товаров, за исключением продуктов с содержанием молока и с заменителем молочного жира, включая спреды, сливочно-растительные топленые смеси.

Не коснутся данные поправки и сниженных ставок по НДС, применяемых на УСН.

К остальным изменениям по НДС можно отнести:

Продление срока действия ускоренного порядка возмещения НДС.

В настоящий момент он ограничен концом 2025 года. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ продлил его действие до 31 декабря 2026 года.

Уточнение места реализации отдельных товаров и услуг для целей исчисления НДС.

Изменения затронут продажу через маркетплейсы и аренду майнинговой инфраструктуры. В первом случае не будут подлежать обложению НДС операции по продаже продавцом из ЕАЭС товаров, отгружаемых из России в адрес иностранных покупателей через маркетплейсы. Во втором случае местом оказания услуг по аренде инфраструктуры для майнинга будет признаваться РФ, если услуги оказываются для деятельности в РФ.

Продление туроператорам льготы по НДС.

Не потребуется облагать НДС операции по продаже туров по территории РФ как для российских, так и для иностранных туристов. Действие данной льготы продлили на три года: она должна была действовать до 30 июля 2027 года, теперь будет действовать до конца 2030 года.

Продление льготы для отечественного ПО.

В первоначальном тексте законопроекта предлагалось отменить льготу для российского программного обеспечения из реестра Минцифры. В итоге льготу сохранили.

Добавление реквизитов в отгрузочном счете-фактуре.

В счете-фактуре на отгрузку при зачете ранее полученной предоплаты необходимо дополнительно указывать номер и дату авансового счета-фактуры (пп. 4 п. 5 ст. 169 НК). Таким образом, при реализации товаров (работ, услуг) понадобится отражать реквизиты документа, оформленного при получении оплаты в счет предстоящей поставки.

Начиная с 1 октября 2027 года полномочия по утверждению форм и правил заполнения счетов-фактур, журналов, книг покупок и продаж передают от Правительства в ФНС (п. 8 ст. 169 НК в новой редакции). До момента утверждения ФНС новых документов и порядка их ведения продолжат применяться старые формы, утвержденные постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

Переход на обязательный электронный УПД.

Электронный УПД станет основным документом для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@). Он включает в себя первичный документ и счет-фактуру.

С 1 января 2026 года применять электронный УПД обязаны будут те компании и ИП, которые сейчас работают с отменяемыми электронными документами — товарной накладной, актом выполненных работ и оказанных услуг.

Если бизнес сейчас отправляет неформализованные электронные документы или бумажные накладные и акты, он сможет делать это и в 2026 году.