Уведомления по ЕНП в 2026 году: как заполнить и сдать, сроки, изменения

Самое главное:
ЕНП помогает корректно распределить деньги, перечисленные на ЕНС.
Подавать уведомление по ЕНП нужно не по всем налогам и взносам.
В общем случае уведомления подают не позднее 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты налога или взноса. Для НДФЛ действуют другие правила.
С сентября 2026 года можно будет подавать одно уведомление сразу за несколько периодов — не для всех налогов и взносов.
Штрафов за просроченное уведомление нет.
Что такое уведомление по ЕНП
ЕНП — это единый налоговый платеж, который зачисляется на единый налоговый счет (ЕНС). Деньги поступают на ЕНС общей суммой — без разбивки по налогам (ст. 11.3 НК). Чтобы ФНС корректно распределила платеж — по какому налогу, за какой период и в каком размере — налогоплательщик сообщает об исчисленных суммах налогов, направляя уведомление (п. 9 ст. 58 НК).
Уведомление нужно подавать, если на момент поступления ЕНП налоговая сама не может определить, за что вы платите: когда декларация сдается позже срока уплаты налога или декларация вообще не предусмотрена.
Уведомление не требуется, если:
декларация сдается раньше или одновременно со сроком уплаты;
по налогу нет сумм к начислению;
налоговая может сама определить обязательство из отчетности или иных сведений.
Рассмотрим на примерах.
Страховые взносы уплачиваются ежемесячно, а расчет по страховым взносам (РСВ) сдается за квартал. В этом случае на суммы начисленных взносов за первые два месяца квартала нужно подать уведомление, а за третий месяц квартала уведомление сдавать не нужно, так как суммы начисленных взносов будут указаны в РСВ.
Аналогичная ситуация по УСН — на суммы авансовых платежей за I, II и III кварталы нужно сдать уведомление, а сумма за IV квартал указывается в декларации за год.
А вот авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитываются по предыдущим отчетным периодам и указываются в декларации. Поэтому на эти суммы уведомления не подаются.
Уведомления по НДС также не нужны — суммы налоговых платежей указаны в декларации.
По транспортному и земельному налогам сдача деклараций не предусмотрена, поэтому уведомление обязательно.
По платежам с фиксированной суммой, например, взносам ИП за себя или патенту, уведомления не подаются, ведь налоговая и так знает, сколько вы должны уплатить.
Срок подачи уведомлений
По общему правилу уведомление подается не позднее 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты налога или взноса. Если 25 выпадает на выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
Для НДФЛ установлен особый порядок подачи уведомлений — каждый месяц делится на два периода по дате выплаты дохода и удержания налога:
Период выплаты дохода
Срок уведомления
с 1 по 22 число месяца
до 25 числа этого месяца
с 23 по последнее число месяца
до 3 числа следующего месяца
с 23 по 31 декабря
до последнего рабочего дня года
Например, на сумму НДФЛ, удержанного с зарплаты 20 марта, уведомление нужно подать до 25 марта. По зарплате, выплаченной 23 марта, уведомление на сумму НДФЛ подается до 3 апреля.
Ключевое новшество 2026 года — право подать одно уведомление сразу за несколько периодов. Теперь по НДФЛ и страховым взносам можно заявить планируемые суммы на будущие месяцы в одном уведомлении, указав соответствующие отчетные периоды.
Если фактические начисления совпали с заявленными или оказались меньше — повторно уведомления подавать не нужно. Налоговая скорректирует начисления при получении деклараций. В случае превышения фактических начислений над заявленными нужно будет сдать обычное уведомление за отчетный период.
Но воспользоваться этим правом можно будет только с сентября 2026 года, до этого времени налоговая просто не примет уведомление по будущим периодам (п. 8 ст. 25 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Как заполнить и подать уведомление по ЕНП
В уведомлении по каждому обязательству нужно указывать:
КБК — определяет вид налога или взноса;
ОКТМО – определяется по адресу регистрации налогоплательщика или имущества;
отчетный период — месяц, квартал, год;
сумму обязательства.
В уведомлении заполняются только те налоги и взносы, по которым вы платите ЕНП.
Для заполнения отчетного периода в налоговой отчетности утверждены коды:
21 — I квартал;
31 — II квартал, полугодие;
33 — III квартал, 9 месяцев;
34 — IV квартал, год.
Соответственно, в уведомлениях код отчетного периода формируется по следующим правилам:
для ежемесячных платежей указывается код периода — 21, 31, 33, 34 и порядковый номер месяца в квартале — 01, 02, 03;
по квартальным платежам указывается код 34 и номер квартала;
для платежей НДФЛ указывается код периода и порядковый номер месяца в квартале: 01, 02, 03 — по налогу, удержанному с 1 по 22 число, и 11, 12, 13 — по удержанному с 23 числа до конца месяца.
Если в уведомлении по ЕНП обнаружена ошибка, исправьте ее как можно быстрее: подайте новое уведомление с правильными реквизитами. Уточнить данные уведомления можно только до сдачи декларации.
Новое уведомление за тот же отчетный период отменяет начисление по предыдущему уведомлению. Поэтому, если вы ошиблись в сумме, уточняющее уведомление составляйте на всю сумму налога, не на разницу.
Доступны три способа подачи уведомления:
через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
по ТКС — через оператора ЭДО;
на бумаге — только если у вас законно сохранено право на бумажную отчетность.
Ответственность и риски
В 2026 году штраф за неподачу уведомления не применяется. Хотя прямого наказания в НК нет, иногда налоговики пытаются выписать штраф по статье 126 НК за непредставление документов для налогового контроля. Но в своем письме от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776 ФНС указала, что непредставление уведомления не образует состава налогового правонарушения.
Поэтому если вы забыли сдать уведомление или задержали отправку, санкций не будет.
