Уведомления по ЕНП в 2026 году: как заполнить и сдать, сроки, изменения

Что такое уведомление по ЕНП

ЕНП — это единый налоговый платеж, который зачисляется на единый налоговый счет (ЕНС). Деньги поступают на ЕНС общей суммой — без разбивки по налогам (ст. 11.3 НК). Чтобы ФНС корректно распределила платеж — по какому налогу, за какой период и в каком размере — налогоплательщик сообщает об исчисленных суммах налогов, направляя уведомление (п. 9 ст. 58 НК).

Уведомление нужно подавать, если на момент поступления ЕНП налоговая сама не может определить, за что вы платите: когда декларация сдается позже срока уплаты налога или декларация вообще не предусмотрена.

Уведомление не требуется, если:

декларация сдается раньше или одновременно со сроком уплаты;

по налогу нет сумм к начислению;

налоговая может сама определить обязательство из отчетности или иных сведений.

Рассмотрим на примерах.

Страховые взносы уплачиваются ежемесячно, а расчет по страховым взносам (РСВ) сдается за квартал. В этом случае на суммы начисленных взносов за первые два месяца квартала нужно подать уведомление, а за третий месяц квартала уведомление сдавать не нужно, так как суммы начисленных взносов будут указаны в РСВ.

Аналогичная ситуация по УСН — на суммы авансовых платежей за I, II и III кварталы нужно сдать уведомление, а сумма за IV квартал указывается в декларации за год.

А вот авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитываются по предыдущим отчетным периодам и указываются в декларации. Поэтому на эти суммы уведомления не подаются.

Уведомления по НДС также не нужны — суммы налоговых платежей указаны в декларации.

По транспортному и земельному налогам сдача деклараций не предусмотрена, поэтому уведомление обязательно.

По платежам с фиксированной суммой, например, взносам ИП за себя или патенту, уведомления не подаются, ведь налоговая и так знает, сколько вы должны уплатить.