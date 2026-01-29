Как рассчитать и выплатить работнику больничный в 2026 году

Самое главное:
Право на больничный имеют сотрудники, которые работают по трудовому, гражданско-правовому и некоторым другим договорам.
Не оплачивается больничный работнику в декретном или учебном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, при простое и отстранении от работы без выплаты зарплаты.
В большинстве случае первые три дня оплачивает работодатель, остальные – СФР.
Размер больничного зависит от среднего заработка за последние два года и страхового стажа.
Кто и в каких случаях может получить больничный в 2026 году
Право на больничный имеют все застрахованные лица, за которых в бюджет перечисляются страховые взносы. Эти отчисления делает работодатель, заказчик по договору ГПХ или само физическое лицо, если оно занимается предпринимательской, профессиональной, частно-практикующей деятельностью. К таким лицам относятся:
Работники с трудовым договором.
Исполнители по договору ГПХ.
Самозанятые — с 2026 года при выполнении определенных условий.
Адвокаты.
ИП на любых системах налогообложения.
Члены КФХ.
Нотариусы, оценщики и другие частно-практикующие лица.
Члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Государственные муниципальные служащие, а также лица, замещающие государственные и муниципальные должности РФ или ее субъектов.
Священники.
Лица, находящиеся в местах лишения свободы, привлеченные к оплачиваемому труду.
В каких случаях можно получить больничный
Перечень оснований для ухода на больничный в 2026 году не изменился. К ним относится (ч. 1 ст. 5 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):
Заболевание или травма работника (самозанятого или ИП).
Необходимость осуществления ухода за больным ребенком или другим членом семьи.
Нахождение на карантине работника либо его ребенка, посещающего дошкольное учреждение.
Протезирование в стационаре по медицинским показаниям.
Долечивание в российском санатории сразу после стационарного лечения.
В каких случаях больничный не оплачивается
В общем случае право на больничный не имеют:
Неработающие физлица. Если физическое лицо не работает официально по трудовому или гражданско-правовому договору или не заключило договор добровольного страхования с СФР, то выплаты по больничному листу оно получить не может.
Лица, пострадавшие по собственной вине. Основание для отказа в больничном — временная нетрудоспособность из-за попытки самоубийства или умышленного нанесения вреда собственному здоровью.
Лица, чья нетрудоспособность наступила из-за противоправных действий. Не подлежит оплате больничный, который возник из-за совершения умышленного преступления.
Лица, обратившиеся за выплатой пособия позже шести месяцев. Если работник, самозанятый или ИП обратился за выплатой пособия по временной нетрудоспособности спустя шесть месяцев со дня восстановления трудоспособности, установления инвалидности или окончания периода освобождения от работы при уходе за больным членом семьи, в выплате пособия ему откажут.
Не оплачивают больничные, которые приходятся на определенные периоды времени. Исчерпывающий перечень таких периодов указан в ч. 1 ст. 9 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 и п. 17 постановления Правительства от 11.09.2021 № 1540. К таким периодам, например, относится отпуск без сохранения заработной платы, декретный и учебный отпуска, дни прохождения диспансеризации и сдачи крови, период простоя и отстранения от работы без выплаты заработной платы в определенных случаях, период нахождения под административным арестом или стражей.
Кто оплачивает больничный в 2026 году
В общем случае первые три календарных дня нетрудоспособности, вызванной болезнью или бытовой травмой, оплачивает работодатель из собственных средств. Начиная с четвертого дня и до выздоровления, выплаты сотруднику производит СФР.
В ряде случаев СФР берет на себя оплату больничного с первого дня:
Несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание.
Необходимость ухода за заболевшим ребенком или другим членом семьи.
Нахождение на карантине самого работника или его ребенка дошкольного возраста.
Период протезирования в стационаре или долечивание в санатории после госпитализации.
Как и в какой срок работодатель оплачивает больничный
Основание для выплаты больничного — листок временной нетрудоспособности. В большинстве случаев его формирует в электронной форме медицинская организация, которая его открыла. На бумаге больничный открывают лицам, чьи сведения составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, а также в отношении которых реализуются меры государственной защиты.
Информация о закрытии электронного больничного листа поступает работодателю в онлайн-режиме — в сервисе электронного взаимодействия «Социальный электронный документооборот».
Больничный оплачивается из собственных средств работодателя в ближайшую выплату дохода.
СФР перечисляет деньги в течение 10 рабочих дней после получения всей необходимой информации от работодателя.
Как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка работника, его страхового стажа и количества дней, на который оформлен больничный.
Формула для расчета пособия:
Средний дневной заработок х % от стажа х количество дней нетрудоспособности
где средний дневной заработок — расчетная величина, определенная исходя из сумм всех выплат сотруднику за последние два года, с которых были уплачены страховые взносы.
Отчетный двухлетний период можно заменить на предыдущие годы, если:
это приведет к увеличению пособия;
в течение двух последних лет сотрудник находился в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, либо его трудовой договор был приостановлен.
Если в течение двух последних лет сотрудник не работал или получал зарплату меньше МРОТ, в расчет берите минимальный размер оплаты труда, установленный на начало болезни. В 2026 году МРОТ равен 27 093 руб. Соответственно, минимальный средний заработок для расчета больничного в 2026 году 650 232 руб. (27 093 х 24).
Рассчитанный средний заработок не может быть больше предельной величины базы по страховым взносам. В 2022–2025 году ее размер составлял:
Год
Размер предельной базы (руб.)
2022
1 565 000
2023
1 917 000
2024
2 225 000
2025
2 759 000
Если сотрудник заработал больше, то в расчет следует принимать размер предельной базы, а не реальный доход.
Формула для расчета среднего дневного заработка:
Средний заработок : 730
730 — суммарное количество дней в двух годах. При этом не имеет значения, был ли один год или оба года високосными.
% от стажа — размер среднего заработка, который будет учтен при расчете больничного.
Чем больше стаж, тем выше %:
стаж 8 лет и более — в расчет включают 100% от среднего заработка;
стаж от 5 до 8 лет — 80%;
стаж до 5 лет — 60%;
Стаж менее 6 месяцев — 1 МРОТ с учетом районных коэффициентов.
После расчета больничного, его значение нужно сравнить с минимальным, рассчитанным по МРОТ.
Минимальный и максимальный больничный в 2026 году
Максимальный размер больничного за день болезни рассчитывается исходя из размера предельной базы, как мы уже писали выше:
Максимальный больничный = Предельная величина по взносам за 2 года : 730
В общем случае (если в расчете участвуют 2024 и 2025 год и замены лет не было) максимальный размер больничного при стаже более семи лет в 2026 году составит 6 827 руб. ((2 225 000 + 2 979 000) : 730).
При расчете максимального значения не нужно корректировать его в зависимости от количества дней в месяце, в котором был открыт больничный, как это делается с минимальным пособием.
Стаж
Максимальный размер пособия в день
8 лет и более
6 827, 40
от 5 до 8 лет
5 461,92
до 5 лет
4 096,43
Минимальный размер больничного определяется исходя из размера МРОТ на дату начала болезни:
МРОТ на дату начала болезни х 24 : 730
После этого полученное значение корректируется на количество дней в месяце, в котором наступила нетрудоспособность. Если полученное значение вышло меньше МРОТ, пособие нужно выплатить в размере не меньше МРОТ.
В 2026 году среднедневной заработок из МРОТ составит 890,73 рубля (27 093 * 24 / 730).
Соответственно, в месяцах, в которых 31 день, пособие будет выплачено в минимальном размере 890,73 руб. при стаже от 8 лет.
Количество дней в месяце
Минимальный размер пособия в день при стаже от 8 лет
Минимальный размер пособия в день при стаже от 5 до 8 лет
Минимальный размер пособия в день при стаже до 5 лет
28 (обычный февраль)
967,61 руб.
774,09 руб.
580,56 руб.
29 (високосный февраль)
934,24 руб.
747,39 руб.
560,54 руб.
30 (апрель, июнь, сентябрь, ноябрь)
903,10 руб.
722,48 руб.
541,86 руб.
31 (остальные месяцы)
890,73 руб.
712,58 руб.
534,43 руб.
Как рассчитать больничный в 2026 году: пример
Исходные данные:
Степанова А. С. ушла на больничный с 26 января по 2 февраля (8 дней).
Страховой стаж на начало болезни — 15 лет.
Средний заработок за 2024 год — 1 365 000 руб.
Средний заработок за 2025 год — 1 540 000 руб.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности:
Средний дневной заработок — 3 979,45 руб. ((1 365 000 + 1 540 000) : 730).
Он не менее рассчитанного по МРОТ (890,73 руб.) и не больше, рассчитанного по предельной базе (6 827, 40 руб.).
Размер пособия с учетом страхового стажа — 100% от среднего дневного заработка.
Общий размер пособия по временной нетрудоспособности за все дни болезни — 31 835,6 руб. (3 979,45 х 8).
Пособие за первые три дня болезни выплатит работодатель — 11 938,35 руб.
Пособие за оставшиеся пять дней выплатит СФР — 19 897,25 руб.
Указанные суммы работник получит за минусом НДФЛ.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Подведем итоги
Работодатель оплачивает первые три дня болезни, остальные — СФР.
Больничный оплачивается из собственных средств работодателя в ближайший день выплаты зарплаты.
Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка за последние два года, страхового стажа и количества дней больничного.
Размер больничного имеет максимальный и минимальный размеры.
