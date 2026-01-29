Как рассчитать и выплатить работнику больничный в 2026 году

Как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка работника, его страхового стажа и количества дней, на который оформлен больничный.

Формула для расчета пособия:

Средний дневной заработок х % от стажа х количество дней нетрудоспособности

где средний дневной заработок — расчетная величина, определенная исходя из сумм всех выплат сотруднику за последние два года, с которых были уплачены страховые взносы.

Отчетный двухлетний период можно заменить на предыдущие годы, если:

это приведет к увеличению пособия;

в течение двух последних лет сотрудник находился в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, либо его трудовой договор был приостановлен.

Если в течение двух последних лет сотрудник не работал или получал зарплату меньше МРОТ, в расчет берите минимальный размер оплаты труда, установленный на начало болезни. В 2026 году МРОТ равен 27 093 руб. Соответственно, минимальный средний заработок для расчета больничного в 2026 году 650 232 руб. (27 093 х 24).

Рассчитанный средний заработок не может быть больше предельной величины базы по страховым взносам. В 2022–2025 году ее размер составлял:

Год Размер предельной базы (руб.) 2022 1 565 000 2023 1 917 000 2024 2 225 000 2025 2 759 000

Если сотрудник заработал больше, то в расчет следует принимать размер предельной базы, а не реальный доход.

Формула для расчета среднего дневного заработка:

Средний заработок : 730

730 — суммарное количество дней в двух годах. При этом не имеет значения, был ли один год или оба года високосными.

% от стажа — размер среднего заработка, который будет учтен при расчете больничного.

Чем больше стаж, тем выше %:

стаж 8 лет и более — в расчет включают 100% от среднего заработка;

стаж от 5 до 8 лет — 80%;

стаж до 5 лет — 60%;

Стаж менее 6 месяцев — 1 МРОТ с учетом районных коэффициентов.

После расчета больничного, его значение нужно сравнить с минимальным, рассчитанным по МРОТ.