Электронные транспортные накладные с 1 сентября 2026 года: подробный гайд для бухгалтера и бизнеса

Что такое электронная транспортная накладная

Электронная транспортная накладная, или ЭТрН — один из основных перевозочных документов. Она подтверждает, что между сторонами заключен договор перевозки груза.

В ЭТрН указывают грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, сведения о грузе, транспортном средстве, водителе, маршруте и условиях перевозки.

Главное назначение ЭТрН — подтвердить заключение договора перевозки груза. Это следует из ст. 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, которая с 1 сентября 2026 года будет действовать в новой редакции.

По содержанию ЭТрН похожа на привычную бумажную транспортную накладную, но оформляется не как скан и не как обычный файл PDF. Это формализованный электронный документ в XML-формате. Формат электронной транспортной накладной утвержден приказом ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@. В нем указано, что ЭТрН состоит из файлов обмена, которые по очереди подписывают участники перевозки.

ЭТрН оформляют через оператора информационной системы электронных перевозочных документов ИС ЭПД. Это организация, которая предоставляет сервис для оформления электронных перевозочных документов и при обмене передает их в государственную информационную систему электронных перевозочных документов — ГИС ЭПД. Такой порядок следует из постановления Правительства от 21.05.2022 № 931. ФНС ведет перечень операторов ИС ЭПД.

Приказ ФНС № ЕД-7-26/1065@ действует до 1 сентября 2026 года, поэтому к моменту обязательного перехода нужно убедиться, что оператор ИС ЭПД работает с актуальным форматом документов.

ЭТрН нужна не всегда. Если договор перевозки не заключается, документ не оформляют. Например, это возможно, когда покупатель забирает товар самовывозом или компания перевозит собственный груз своим транспортом между подразделениями.