Льготы МСП, вводимые задним числом с апреля 2026 года: как внести поправки в учет и документы

Самое главное:
С 1 апреля по 31 декабря 2026 года общепит на УСН для освобождения от НДС не учитывает условие о средней зарплате сотрудников в 2025 году.
С 1 апреля 2026 года при расчете лимита дохода для освобождения от НДС ИП на упрощенке не учитывают проценты по вкладам и остаткам на счетах.
При отгрузке в 2026 году плательщики НДС на УСН могут уменьшить доходы на сумму НДС с авансов, полученных в 2024 году, если компания потеряла освобождение от НДС в 2025 году, и с авансов, полученных в 2025 году, если компания потеряла освобождение от НДС в 2026 году.
Утратившие право на патент ИП могут перейти на УСН или сменить налоговый объект с 1 января 2026 года.
ИП, которые работали на патенте в 2025 году, и перешли с 2026 года на ОСНО или УСН с уплатой НДС, могут принять к вычету входной НДС, предъявленный поставщиком в период применения ПСН.
С 1 января 2026 года, рассчитывая долю дохода для применения пониженных тарифов взносов 7,6% или 15%, нужно учитывать поступления не только от основной, но и от дополнительной деятельности, относящейся к приоритетной сфере. Обрабатывающим производствам не нужно учитывать прошлогоднюю долю дохода от льготного бизнеса.
Нормативная база
Закон от 25.04.2026 № 104-ФЗ о внесении изменений в НК.
Информация ФНС от 27 апреля 2026 года о поправках для плавной адаптации малого и среднего бизнеса к налоговым изменениям.
Для общепита на УСН отменили требование о средней зарплате для освобождения от НДС
Кафе, рестораны и другие предприятия сферы общепита на УСН, которые платят НДС с 1 января 2026 года, освобождаются от его уплаты с 1 апреля и до конца 2026 года при условии, что в 2025 году:
всего они заработали не более 60 млн рублей;
доля дохода от услуг общепита в общем объеме доходов составила 70% и выше.
Условие о средней зарплате сотрудников за 2025 год в период с 1 апреля до 31 декабря 2026 года учитывать не нужно (пп «б» п. 3 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Что делать, если с 1 апреля 2026 года предприятие общепита получило освобождение от уплаты НДС:
Приведите в соответствие с новой нормой условия договоров с контрагентами, если в них был указан НДС.
Перенастройте кассовые аппараты так, чтобы чеки печатались без сумм НДС.
По чекам, которые после 1 апреля пробили с указанием сумм НДС, оформите корректирующие фискальные документы.
Подавать в налоговую инспекцию уведомления по льготе не нужно.
Пока неизвестно, продлят ли льготу общепиту на следующий год — эта мера заявлена как временная. Поэтому, чтобы наверняка сохранить право на освобождение от НДС и в 2027 году, до завершения 2026 года приведите оплату труда своих работников к среднеотраслевому уровню, действующему в регионе.
Проценты по вкладам не учитываются в лимите дохода ИП на УСН для освобождения от НДС
С 1 апреля 2026 года ИП на УСН освободили от НДС, если они стали его платить из-за процентов по вкладам и остаткам на счетах, превысив лимит дохода в 20 млн рублей. При этом сумма дохода ИП за прошлый год вместе с процентами не должна превышать 60 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК, пп. «а» п. 1 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Это правило также действует для ИП, которые в 2025 году были на патенте, а с 1 января 2026 года перешли на УСН с уплатой НДС.
Как определить, может ли ИП претендовать на освобождение от НДС?
Например, общая сумма доходов ИП в 2025 году — 20,5 млн рублей, из них 0,7 млн рублей это проценты по вкладам. Доход за вычетом процентов составил 19,8 млн рублей (20,5 млн — 0,7 млн). По новым правилам прошлогодний лимит не превышен и ИП освобождается от НДС с 1 апреля 2026 года.
Что делать, если ИП с 1 апреля 2026 года перестал быть плательщиком НДС:
НДС, начисленный за январь–март 2026 года, отражается в декларации за I квартал 2026 года, освобождение на этот период не распространяется.
Начислять НДС и подавать декларацию за II квартал 2026 года и далее не нужно (до тех пор, пока доходы с начала года не превысят 20 млн рублей).
Бизнес на УСН может уменьшить доходы на НДС с «переходящих» авансов
ИП и компании на УСН могут уменьшить доходы на сумму НДС, начисленную при отгрузке в счет аванса, который получили в период, когда не платили НДС или были освобождены от него. Правило работает, если покупатель не доплачивал НДС сверх стоимости товаров, работ или услуг (п. 1 ст. 346.15 НК, п. 23 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Например, в период освобождения от НДС в декабре 2025 года компания получила аванс в сумме 73 200 руб. и всю эту сумму включила в доходы при УСН. С 1 января 2026 года компания стала плательщиком НДС. При отгрузке в счет аванса в январе 2026 года покупатель отказался платить налог сверх стоимости, поэтому НДС исчислили по расчетной ставке 22/122 — 13 200 рублей. На эту сумму компания может уменьшить свой «упрощенный» доход в 2026 году.
Что делать для уменьшения дохода на УСН на сумму НДС с аванса:
В КУДиР текущего года внесите запись в графе «Доходы» на сумму начисленного с «переходящего» аванса НДС (со знаком «минус»).
ИП, которые потеряли право на патент, могут перейти на УСН с начала 2026 года
ИП, которые в декабре 2025 года потеряли патент из-за превышения лимита дохода, могут перейти на УСН с 1 января 2026 года. Раньше ИП автоматически переходил на ОСНО с НДС, а теперь может выбрать УСН задним числом, если подаст уведомление в ИФНС до 1 июня 2026 года (ст. 346.12, п. 1 ст. 346.13 НК, пп. «б» п. 21 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Что делать при переходе с ОСНО на УСН с 1 января 2026 года:
Для перехода на УСН с начала года подайте уведомление по форме № 26.2 -1 (КНД 1150001) до 1 июня 2026 года.
Если вы уже подали уведомление о начислении аванса по НДФЛ с предпринимательских доходов за I квартал 2026 года, аннулируйте начисление на ЕНС, подав повторное уведомление с нулевой суммой (п. 6 приложения к письму ФНС от 27.02.2023 № КЧ-4-8/2202).
Заполните КУДиР при УСН за период с начала 2026 года.
Рассчитайте авансовый платеж по УСН за I квартал 2026 года согласно выбранному объекту («доходы» или «доходы минус расходы») и подайте уведомление о начисленной сумме аванса по УСН за I квартал 2026 года. Можно приложить сопроводительное письмо, в котором поясните, что переход на УСН совершен в порядке, предусмотренном абз. 4 п.1 ст. 346.13 НК.
Если после перехода на УСН выбираете ставку НДС 22%, восстанавливать налог за период с начала 2026 года не нужно. При выборе с начала года спецставок 5% или 7% НДС, принятый к вычету на ОСНО, нужно восстановить по правилам НК.
ИП, которые в 2025 году потеряли право на патент из-за превышения лимита дохода или перешли на упрощенку с начала текущего года, могут изменить объект налогообложения по УСН с 1 января 2026 года, если подадут уведомление в ИФНС до 1 июня 2026 года (п. 2 ст. 346.14 НК, пп. «б» п. 22 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Что делать при смене объекта налогообложения на УСН с 1 января 2026 года:
Для смены налогового объекта с начала 2026 года подайте в инспекцию до 1 июня 2026 года уведомление по форме № 26.2-6 (КНД 1125020).
Скорректируйте титульный лист и разделы КУДиР с начала 2026 года в соответствии с новым объектом.
Рассчитайте авансовый платеж за I квартал 2026 года по новому объекту и подайте уточненное уведомление о сумме аванса по УСН за этот период.
Уведомления о переходе на УСН и о смене налогового объекта заполняйте с учетом разъяснений ФНС из письма от 28.04.2026 № ЕА-36-3/3447@.
Бывшие плательщики ПСН могут принять входной НДС к вычету в 2026 году
ИП, которые применяли патент в 2025 году, а с 2026 года перешли на ОСНО или УСН с НДС, могут принять к вычету входной налог по покупкам, совершенным, но не использованным в период применения ПСН. В отношении приобретенных ОС и НМА работает это правило если в период применения ПСН они не были введены в эксплуатацию / приняты к учету (п. 7 ст. 346.45 НК, п. 25 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Например, ИП на патенте оплатил в декабре 2025 года аренду склада сразу за весь 2026 год. Счет-фактура поставщика получен в декабре. С 1 января 2026 года ИП перешел на УСН с уплатой НДС по ставке 22%. ИП вправе включить входной налог по аренде в декларацию по НДС, начиная с I квартала 2026 года.
Что делать ИП для получения вычета по НДС:
Зарегистрируйте в книге покупок все полученные в период работы на ПСН счета-фактуры (УПД), по которым можно получить вычет в 2026 году.
Заявите вычет в декларации по НДС.
Обновили условия применения льготных тарифов для МСП
С 1 января 2026 года малый и средний бизнес перешел на уплату страховых взносов по единому тарифу 30%. Пониженный тариф 15% с части выплаты свыше 1,5 МРОТ доступен только тем субъектам МСП, чья основная деятельность относится к любой из приоритетных отраслей перечня Правительства и приносит не менее 70% дохода от общего объема выручки (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК, распоряжение Правительства от 27.12.2025 № 4125-р).
Апрельские изменения разрешают рассчитывать долю доходов, суммируя выручку по основному и дополнительным видам деятельности, относящимся к приоритетным, а не только по основному виду (пп. «б» п. 28 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Например, согласно ЕГРЮЛ малое предприятие ведет три вида деятельности: два вида, включая основной, относятся к приоритетным из Перечня правительства — доля дохода по ним в общей сумме выручки составляет 32% и 39% соответственно, а доля дохода по третьему «неприоритетному» виду деятельности — 29%. При суммировании «приоритетных» доходов получаем 71% (32 + 39), значит, по новым правилам применение пониженного тарифа 15% возможно.
Еще одно изменение в части тарифов взносов касается субъектов МСП из сферы обрабатывающих производств, основной ОКВЭД которых приведен в Перечне распоряжения Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.
Им разрешили применять к части выплат свыше 1,5 МРОТ пониженный тариф 7,6% без учета доли дохода от основной деятельности в общей сумме выручки за прошлый год. Минимальная доля 70% должна соблюдаться только по текущему отчетному периоду. Причем теперь учитывается не только основной, но и дополнительные виды деятельности, коды ОКВЭД которых соответствуют кодам из перечня распоряжения № 3689-р (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК, пп. «а» п. 28 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Например, ИП, включенный в реестр МСП, в 2025 году получил доход, из суммы которого на долю основной деятельности из списка льготных обрабатывающих производств приходилось менее 70%. Поэтому с начала 2026 года ИП не имел права на льготный тариф взносов 7,6% и применял общий тариф 30%. После принятия апрельских поправок ИП пересчитал долю дохода, полученного с начала 2026 года по основному и дополнительным видам льготной деятельности — она составила более 70%. Значит, с 1 января 2026 года ИП имеет право на льготный тариф 7,6%, независимо от того, какой была доля доходов в 2025 году.
Что делать, если с 1 января 2026 года стали доступны льготные тарифы 7,6% или 15%:
Пересчитайте страховые взносы с начала 2026 года, применив пониженный тариф к части выплат физлицам, превышающим 1,5 МРОТ.
Подайте за I квартал 2026 года уточненный Расчет по страховым взносам с учетом льготных тарифов. При этом, если применяете тариф 7,6% как представитель обрабатывающе-производственной отрасли, не заполняйте в приложении 3.1 к разделу 1 РСВ строки 010–030 графы 1 (письмо ФНС от 27.04.2026 № БС-36-11/3382@).
При расчете доли дохода от льготных видов деятельности в общем объеме поступлений, проверьте — все ли коды ОКВЭД отражены в ЕГРЮЛ / ЕГРИП. Если при расчете будет учтено поступление по виду деятельности, ОКВЭД которого в госреестре отсутствует, льготу могут не предоставить.
Чек-лист: поправки в учете и документах
Если на вас «задним числом» распространяются льготы, введенные законом № 104-ФЗ:
Внесите соответствующие изменения в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета.
Переоформите договоры с контрагентами с учетом новых условий, если получили освобождение от НДС.
Сделайте перерасчет соответствующих показателей (например, пересчитайте сумму лимита прошлогоднего дохода для освобождения от НДС за вычетом процентов по вкладам и счетам).
Если с начала 2026 года переходите на УСН или меняете налоговый объект при УСН, подайте в ИФНС соответствующие уведомления в срок до 1 июня 2026 года.
Заведите необходимые регистры (например, КУДиР при переходе на УСН).
Если при пересчете налога (авансового платежа) его сумма изменилась, подайте уточненное уведомление о начислениях (УСН) или декларацию (НДС).
