Льготы МСП, вводимые задним числом с апреля 2026 года: как внести поправки в учет и документы

Для общепита на УСН отменили требование о средней зарплате для освобождения от НДС

Кафе, рестораны и другие предприятия сферы общепита на УСН, которые платят НДС с 1 января 2026 года, освобождаются от его уплаты с 1 апреля и до конца 2026 года при условии, что в 2025 году:

всего они заработали не более 60 млн рублей;

доля дохода от услуг общепита в общем объеме доходов составила 70% и выше.

Условие о средней зарплате сотрудников за 2025 год в период с 1 апреля до 31 декабря 2026 года учитывать не нужно (пп «б» п. 3 ст. 1 закона № 104-ФЗ).

Что делать, если с 1 апреля 2026 года предприятие общепита получило освобождение от уплаты НДС:

Приведите в соответствие с новой нормой условия договоров с контрагентами, если в них был указан НДС.

Перенастройте кассовые аппараты так, чтобы чеки печатались без сумм НДС.

По чекам, которые после 1 апреля пробили с указанием сумм НДС, оформите корректирующие фискальные документы.

Подавать в налоговую инспекцию уведомления по льготе не нужно.

Пока неизвестно, продлят ли льготу общепиту на следующий год — эта мера заявлена как временная. Поэтому, чтобы наверняка сохранить право на освобождение от НДС и в 2027 году, до завершения 2026 года приведите оплату труда своих работников к среднеотраслевому уровню, действующему в регионе.