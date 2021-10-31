Этим летом в Федеральном Собрании шли активные обсуждения изменений в условиях деятельности участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Мы подготовили для вас обзор ключевых изменений в правовом режиме СЗПК.
Налоговоезаконодательство
Согласно законопроекту, который был 1 июня внесен Правительством РФ в Государственную Думу РФ (№ 1184603-7), в НК РФ предлагается установить вычеты по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, которые подлежат уплате в связи с реализацией инвестиционного проекта в рамках СЗПК, в размере расходов:
- на создание инфраструктуры;
- на проценты по займам и купоны по облигациям, которые уплачиваются в связи с финансированием создания инфраструктуры;
- на затраты на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (далее — НИОКР);
- на демонтаж объектов, расположенных на территории военных городков.
Для применения вычетов участник соглашения должен подать уведомление о налоговом вычете для СЗПК в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который от имени РФ подписывает соглашение. В уведомлении необходимо указать размер затрат, подлежащих вычету, и их распределение по налогам. Вычет может сократить сумму перечисленных выше налогов до нуля. Фактически такие вычеты будут альтернативой субсидий, установленных для участников СЗПК в настоящее время по тем же видам затрат в части прямых налогов.
Законопроект предусматривает обособление доходов (расходов) от инвестиционных проектов, реализуемых в рамках СЗПК, от остальной налоговой базы участника соглашения. Затраты, включенные в вычет по СЗПК, нельзя будет учесть в расходах по налогу на прибыль по иным основаниям, а также для целей инвестиционного налогового вычета.
Закон об СЗПК
На подписание Президенту РФ был передан обширный пакет поправок в Закон об СЗПК (законопроект № 828243-7).
В частности, предусмотрено понижение минимального размера капиталовложений, необходимого для заключения СЗПК, до 1,5 млрд рублей — для строительства аэровокзалов, транспортно-логистических комплексов и развития общественного транспорта; до 500 млн рублей — для проектов в сфере туризма; до 250 млн рублей — для комплексного развития территорий.
Закон дополняет перечень субсидий для участников СЗПК возмещением затрат на НИОКР, демонтаж объектов, расположенных на территории военных городков, а также на уплату процентов по займам и купонов по облигациям, которые перечисляются в связи с финансированием создания инфраструктуры (последнее было установлено Постановлением Правительства РФ от 03.10.2020 № 1599, но сейчас закреплено в самом Законе об СЗПК).
Помимо этого, Закон о СЗПК в новой редакции не допускает возмещения затрат на объект инфраструктуры, создание которого является основной целью инвестиционного проекта. До принятия изменений подобное возмещение было возможным по буквальному смыслу законодательства.
Надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной. Мы готовы ее обсудить в удобном для Вас формате.