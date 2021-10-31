Этим летом в Федеральном Собрании шли активные обсуждения изменений в условиях деятельности участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Мы подготовили для вас обзор ключевых изменений в правовом режиме СЗПК.

Налоговоезаконодательство

Согласно законопроекту, который был 1 июня внесен Правительством РФ в Государственную Думу РФ (№ 1184603-7), в НК РФ предлагается установить вычеты по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу, земельному налогу, которые подлежат уплате в связи с реализацией инвестиционного проекта в рамках СЗПК, в размере расходов:

на создание инфраструктуры;

на проценты по займам и купоны по облигациям, которые уплачиваются в связи с финансированием создания инфраструктуры;

на затраты на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (далее — НИОКР);

на демонтаж объектов, расположенных на территории военных городков.

Для применения вычетов участник соглашения должен подать уведомление о налоговом вычете для СЗПК в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который от имени РФ подписывает соглашение. В уведомлении необходимо указать размер затрат, подлежащих вычету, и их распределение по налогам. Вычет может сократить сумму перечисленных выше налогов до нуля. Фактически такие вычеты будут альтернативой субсидий, установленных для участников СЗПК в настоящее время по тем же видам затрат в части прямых налогов.

Законопроект предусматривает обособление доходов (расходов) от инвестиционных проектов, реализуемых в рамках СЗПК, от остальной налоговой базы участника соглашения. Затраты, включенные в вычет по СЗПК, нельзя будет учесть в расходах по налогу на прибыль по иным основаниям, а также для целей инвестиционного налогового вычета.

Закон об СЗПК

На подписание Президенту РФ был передан обширный пакет поправок в Закон об СЗПК (законопроект № 828243-7).

В частности, предусмотрено понижение минимального размера капиталовложений, необходимого для заключения СЗПК, до 1,5 млрд рублей — для строительства аэровокзалов, транспортно-логистических комплексов и развития общественного транспорта; до 500 млн рублей — для проектов в сфере туризма; до 250 млн рублей — для комплексного развития территорий.

Закон дополняет перечень субсидий для участников СЗПК возмещением затрат на НИОКР, демонтаж объектов, расположенных на территории военных городков, а также на уплату процентов по займам и купонов по облигациям, которые перечисляются в связи с финансированием создания инфраструктуры (последнее было установлено Постановлением Правительства РФ от 03.10.2020 № 1599, но сейчас закреплено в самом Законе об СЗПК).

Помимо этого, Закон о СЗПК в новой редакции не допускает возмещения затрат на объект инфраструктуры, создание которого является основной целью инвестиционного проекта. До принятия изменений подобное возмещение было возможным по буквальному смыслу законодательства.