IT-подразделения становятся отдельными компаниями

На финансовом рынке возобновилась тенденция сепарации IT-подразделений. Новую структуру уже зарегистрировал Альфа-банк, такие же планы есть у «Ренессанс Кредита», Абсолют-банка и «Зенита».

В первую очередь банкиры рассчитывают, как и раньше, на льготы, введенные более года назад для IT-сектора и расширенные на фоне проведения спецоперации. Самая большая экономия, по словам экспертов, ожидается на фонде оплаты труда.

Подобные IT-компании уже есть у Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Тинькофф-банка. Теперь их может появиться еще больше.

Источник: «Коммерсантъ»

Комментарий эксперта

Партнер Taxology Алексей Артюх отмечает, что тренд создания IT-подразделений коснулся не только банков, но и других отраслей.

Алексей поясняет, что для IT-сотрудников есть ряд важных льгот от государства, налоговые преференции доступны именно для IT-компаний, и возможность их получения — существенный элемент конкурентной борьбы за такие кадры.

По его оценке, в этом контексте более важное преимущество дают не налоговые льготы, а иные послабления для IT-сотрудников, в числе которых отсрочка от армии.