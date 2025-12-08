Льготные ставки по УСН в регионах: как ими воспользоваться без рисков в 2025 году

Базовые правила УСН

Начнем с основ. В 2025 году базовые ставки не менялись (ст. 346.20 НК): 6% — если объект «Доходы», 15% — если «Доходы минус расходы». Повышенных ставок больше нет, но потолок по выручке остался: превысили 450 млн рублей — с начала следующего квартала уходите на общую систему. Это уже другая бухгалтерская реальность.

Кстати, про НДС. С 1 января 2025 года для «упрощенки» появилась новая конструкция. Формально плательщики УСН относятся к плательрщикам НДС, но при доходах за предыдущий год до 60 млн рублей они автоматически освобождаются от исполнения обязанностей по НДС — без заявлений и уведомлений. Если порог превышен, НДС придется исчислять и уплачивать; при этом можно применять либо общеустановленные ставки 20/10/0%, либо специальные «усношные» ставки 5% (если доход за прошлый год от 60 до 250 млн) и 7% (если от 250 до 450 млн).

Отдельно помним про стандартные случаи уплаты: «ввозной» НДС, работа в статусе налогового агента, а также ситуация, когда вы выставили счет-фактуру с НДС. Детали и примеры ФНС собрала в своих методических рекомендациях по НДС.