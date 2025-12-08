Льготные ставки по УСН в регионах: как ими воспользоваться без рисков в 2025 году

Базовые правила УСН
Начнем с основ. В 2025 году базовые ставки не менялись (ст. 346.20 НК): 6% — если объект «Доходы», 15% — если «Доходы минус расходы». Повышенных ставок больше нет, но потолок по выручке остался: превысили 450 млн рублей — с начала следующего квартала уходите на общую систему. Это уже другая бухгалтерская реальность.
Кстати, про НДС. С 1 января 2025 года для «упрощенки» появилась новая конструкция. Формально плательщики УСН относятся к плательрщикам НДС, но при доходах за предыдущий год до 60 млн рублей они автоматически освобождаются от исполнения обязанностей по НДС — без заявлений и уведомлений. Если порог превышен, НДС придется исчислять и уплачивать; при этом можно применять либо общеустановленные ставки 20/10/0%, либо специальные «усношные» ставки 5% (если доход за прошлый год от 60 до 250 млн) и 7% (если от 250 до 450 млн).
Отдельно помним про стандартные случаи уплаты: «ввозной» НДС, работа в статусе налогового агента, а также ситуация, когда вы выставили счет-фактуру с НДС. Детали и примеры ФНС собрала в своих методических рекомендациях по НДС.
Региональные льготы: где кроется выгода
На этом уровне и начинается самое интересное. Субъекты РФ вправе снижать ставки по УСН: по объекту «Доходы» — до 1%, по «Доходы минус расходы» — до 5%. В одних регионах это универсальная поддержка, в других — точечные отраслевые меры для IT, сельского хозяйства, туризма, промышленности. Ключевой принцип прост: не верьте «средней температуре по больнице» — любые условия, ограничения по ОКВЭД, пороги по численности или выручке прописаны в региональных нормативных правовых актах, и ориентироваться нужно именно на них, а не на обобщающие справки.
Как это выглядит на практике
Москва выбрала минимализм: пониженную ставку ввели только для объекта «Доходы минус расходы» для определенных видов экономической деятельности — 10% (закон г. Москвы № 41 от 07.10.2009). Петербург — гибкость: ставки зависят от категории бизнеса и ОКВЭД; по «Доходам» встречаются 1% и 3%, по «Доходам минус расходы» — 5% или 7% (закон СПб № 185-36). Татарстан и Краснодарский край держат классическую пару 1% и 5%; Башкортостан — те же ориентиры, но с отдельной поддержкой для производства и агросектора.
В новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) действуют сниженные ставки в диапазоне от 1–2% по «Доходам» и 5–7% по «Доходам минус расходы». Конкретика по условиям — в региональных НПА.
Налоговые каникулы: ставка 0%
Отдельная история — нулевая ставка для впервые зарегистрированных ИП («налоговые каникулы»). До 1 января 2027 года регионы вправе устанавливать 0% для отдельных видов деятельности — как правило, это производство, наука, социальные услуги, бытовые сервисы и сфера временного размещения. География широкая: среди прочих — Санкт-Петербург, Коми, Мордовия, Удмуртия, Алтайский и Красноярский края, Московская, Ярославская, Кировская области. Но снова — решает региональный закон: там четко определены виды деятельности, сроки и дополнительные условия.
Переезд ради льгот: «трехлетнее правило»
С 2025 года действует важный анти-«налоговая миграция» механизм. Если вы меняете регион регистрации ради пониженной ставки, применять ставку нового региона сразу нельзя: еще три последовательных налоговых периода вы платите по ставке «старого» региона. Это прямо следует из п. 2 ст. 346.21 НК в редакции закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ и разъяснено ФНС письмом от 27.12.2024 № СД-4-3/14727@. Для тех, кто переехал в 2024 г. и раньше, обратной силы нет — правило работает для переездов начиная с 01.01.2025.
Где подвох
Льготы — это не подарок, а договор с условиями. Их четыре.
Первое — закон региона. Именно он определяет, кому положена пониженная ставка, на какой срок, при каких кодах ОКВЭД и порогах.
Второе — вид деятельности. Если основной ОКВЭД не совпадает с перечнем льготных — льготу не применят, даже если фактически вы делаете «то самое». Иногда регион требует не только факта деятельности, но и наличия кода в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Третье — лимиты. Для УСН это 450 млн рублей выручки; для нулевой ставки ИП — собственные условия в региональном законе и предельные сроки действия этой меры.
Четвертое — миграция. При смене региона после 01.01.2025 три года действует ставка «откуда приехали» — даже если новая ниже. Это нужно учитывать в финансовой модели заранее.
Итоги
2025 год — удачное время пересобрать налоговую архитектуру бизнеса. Где-то ставка снижается до символических 1%/5%, где-то новичкам доступны «каникулы» с нулем в декларации. Но реальная экономия рождается не из красивой цифры в таблице, а из внимательного чтения регионального закона и сопоставления его с вашим ОКВЭДом, выручкой, штатной численностью и географией бизнеса. Если держать в голове четыре правила — региональный НПА, ОКВЭД, лимиты и «трехлетку» при переезде — УСН останется тем, чем и задумывалась: действительно упрощенной системой, а не источником лишних рисков.
