Если вы ведёте УУ в Excel, то ваша реальная прибыль в 99,9% рассчитана некорректно или вообще не рассчитана

Бухгалтерско-налоговый (БНУ) и управленческий учёт (УУ) - варианты синхронизации

1. БНУ и УУ в одной базе.

Вроде хорошо, все работают в одной системе, ничего не надо дублировать. Но на самом деле это плохой вариант.

УУ живёт по одним правилам, БНУ по правилам РСБУ.

Также если у вас реальность отличается от формальности хоть немного, есть фиктивные покупки, черная зарплата, транзиты на свои ЮЛ и ИП, в одной базе УУ и БНУ жить не могут.

Если для целей УУ надо "допилить" учётную систему, возникнут трудности при обновлении БНУ (а обновлять её придётся, чтобы нормально формировать регламентную отчётность).

2. Разные системы. БНУ - вводят данные, в УУ - выгружают из БНУ и вносят дополнительно то, чего нет в БНУ, или корректируют. Так делают многие.

Именно с корректировками очень много ошибок. Но основная проблема в том, что в БНУ нет обычно никаких аналитических признаков и их надо довносить в УУ после выгрузки. Ну и чехарда со справочниками - задвоение контрагентов и номенклатур. Плюс задержка по вводу данных, потому что в БНУ данные не всегда вносят своевременно (главное до отчетного периода внести), а в УУ данные нужны ежедневно.

3. Параллельный учёт в двух разных системах, без интеграции. Трудоёмко. Много ошибок.

Именно этот вариант сейчас предлагают бизнесу новые сервисы типа План.Факт и тп.

4. Первичная система УУ. Там заводятся справочники и рождаются все операции и документы со всеми нужными аналитиками. Из неё выгружается в БНУ документы реализации и покупки.

Импорт в обе системы из клиент-банка это не дублирование, потому что ручного труда тут немного.

Это самый лучший, по моему опыту вариант.

Минимум дубляжа и оперативная и корректная инфа в УУ. Обзор систем в следующих постах.

Если же ведёте весь УУ в Excel, то ваша реальная прибыль в 99,9% рассчитана некорректно или вообще не рассчитана.

Excel это не учетная система.