Если вы ведёте УУ в Excel, то ваша реальная прибыль в 99,9% рассчитана некорректно или вообще не рассчитана

Бухгалтерско-налоговый (БНУ) и управленческий учёт (УУ) - варианты синхронизации
1. БНУ и УУ в одной базе.
Вроде хорошо, все работают в одной системе, ничего не надо дублировать. Но на самом деле это плохой вариант.
УУ живёт по одним правилам, БНУ по правилам РСБУ.
Также если у вас реальность отличается от формальности хоть немного, есть фиктивные покупки, черная зарплата, транзиты на свои ЮЛ и ИП, в одной базе УУ и БНУ жить не могут.
Если для целей УУ надо "допилить" учётную систему, возникнут трудности при обновлении БНУ (а обновлять её придётся, чтобы нормально формировать регламентную отчётность).
2. Разные системы. БНУ - вводят данные, в УУ - выгружают из БНУ и вносят дополнительно то, чего нет в БНУ, или корректируют. Так делают многие.
Именно с корректировками очень много ошибок. Но основная проблема в том, что в БНУ нет обычно никаких аналитических признаков и их надо довносить в УУ после выгрузки. Ну и чехарда со справочниками - задвоение контрагентов и номенклатур. Плюс задержка по вводу данных, потому что в БНУ данные не всегда вносят своевременно (главное до отчетного периода внести), а в УУ данные нужны ежедневно.
3. Параллельный учёт в двух разных системах, без интеграции. Трудоёмко. Много ошибок.
Именно этот вариант сейчас предлагают бизнесу новые сервисы типа План.Факт и тп.
4. Первичная система УУ. Там заводятся справочники и рождаются все операции и документы со всеми нужными аналитиками. Из неё выгружается в БНУ документы реализации и покупки.
Импорт в обе системы из клиент-банка это не дублирование, потому что ручного труда тут немного.
Это самый лучший, по моему опыту вариант.
Минимум дубляжа и оперативная и корректная инфа в УУ. Обзор систем в следующих постах.
Если же ведёте весь УУ в Excel, то ваша реальная прибыль в 99,9% рассчитана некорректно или вообще не рассчитана.
Excel это не учетная система.