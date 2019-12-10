Автоматизация в учёте не исключает человека

У многих есть иллюзия, что человека в учёте может заменить программа. Дайте мне хорошую программу, чтобы я смог обойтись вообще без финансистов. Это можно, если ты сам финансист и готов тратить на это время.

За учётом кто-то должен присматривать, кто-то должен вводить также данные, потому автоматизация без человека не работает. Она лишь позволяет уменьшить количество учётных работников.

Ввод данных, проверка и анализ - разные функции, для которых требуются разный набор компетенций.

Человек, который делает платежки, считает зп, обычно не умеет проверить данные и проанализировать отчеты. Такой стоит примерно 350 руб в час (в Москве).

А человек, который это умеет, скорее всего вряд ли захочет тратить своё время на платежки, и стоит он уже минимум в два раза дороже.

Хотите делать что-то из этого сами, подумайте, сколько стоит ваш час и сравните. Может всё же стоит нанять для этого кого-то?

Для малого бизнеса рецепт хорошего управленческого учёта такой: исполнительный и аккуратный бухгалтер -операционист (количество чел зависит от объёма) + программа + удалённое сопровождение грамотным финансистом.

Владелец бизнеса при этом все операционные ежедневные финансовые решения принимает сам - кому платить, что заказывать, какую отсрочку давать, где брать деньги, если не хватает и так далее. Удалённое сопровождение поможет составить бюджет, проверить цифры, понять, что происходит с финансами и что стоит изменить (цены, ассортимент, условия оплаты и так далее).

Если хочется выйти из финансовой операционки совсем - придётся раскошелиться на финдиректора. Есть начинающие специалисты, которые стоят вполне бюджетно.

Ну в этом случае раз в полгода/год хорошо бы заказывать аудит управленки, чтобы потом не было мучительно больно за выплаченную зря зарплату.

Автоматизация не панацея, не может заменить человека совсем. Она может повысить качество учёта, скорость ввода и обработки данных.

Иногда бывает, что после внедрения программы людей надо ещё больше, просто потому что старая система вообще не охватывала более 50% нужной информации.

Не вводили все данные, не проставляли аналитику, почти ничего не проверяли, не планировали. А после внедрения новой системы это надо кому-то делать теперь.

Это как с сайтом, не было сайта - не было забот с ним, ну и продаж не было. Появился сайт, так его надо обслуживать, наполнять информацией, анализировать посещаемость. Нужен человек для этого. А раньше был не нужен.

С учётом та же история.