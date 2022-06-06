ИП на патенте. Что нужно знать бухгалтеру

Условия применения

Патент доступен далеко не каждому. Во-первых, нужно быть индивидуальным предпринимателем. Во-вторых, соблюдать ограничения:

годовой доход должен быть не более 60 млн рублей ;

можно нанять не более 15 человек , как по трудовым договорам, так и по гражданско-правовым;

нужно заниматься одним из видов деятельности , определенных Налоговым кодексом .

В рамках некоторых конкретных видов деятельности могут быть частные условия. Например, для розничной торговли площадь зала не может быть более 150 м².

Патент заменяет собой уплату трех налогов: НДФЛ и налог на имущество физлиц в рамках патентной деятельности, а также НДС.

По своей сути патент является преемником мирно почившей вмененки. Исчисляется с вмененного дохода, обозначенного для определенных видов деятельности. Их список достаточно большой: торговля в розницу, общепит, различные бытовые услуги и многое другое. Полный перечень приведен в главе 26.5 НК . Региональные власти могут редактировать его, но только в сторону дополнения.

На каждый вид деятельности приобретается отдельный патент, причем действует он только в одном регионе. Если ИП осуществляет несколько видов деятельности, либо работает в разных регионах, то придется покупать несколько патентов и платить налог отдельно по каждому из них.

Патент покупается на несколько месяцев. Их количество определяет сам предприниматель в заявлении о переходе. При этом он ограничен выбором от 1 месяца до 12 в рамках календарного года.

Например, если в мае принято решение о применении патента, то можно выбрать любой непрерывный период с июня по декабрь.

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Порядок перехода

Для перехода на патент нужно подать в налоговую заявление по форме согласно приказу ФНС от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@. Сделать это нужно за 10 рабочих дней до начала применения ПСН.

После получения заявления в течение пяти дней налоговая должна его рассмотреть. Если нет причин для отказа, то выдается документ о применении этой системы, который и носит название «Патент».

Почти весь документооборот с налоговой этим исчерпывается. Обязанность по сдаче деклараций в рамках ПСН отсутствует. Конечно, если есть наемные работники, то по ним необходимо сдавать отчетность по взносам, НДФЛ и другую.

Однако ИП должен вести книгу доходов (утверждена приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н). Ведь где-то нужно фиксировать, что полученный доход не превысил установленную границу 60 млн рублей. Сдавать в налоговую эту книгу не нужно, но необходимо иметь ее на руках, чтобы предоставить в случае запроса. В ней отражаются все доходы, полученные в рамках ПСН, включая безналичные и наличные платежи.

Еще один важный вопрос: обязан ли ИП на патенте применять онлайн-кассу? В общем случае, обязан. Однако в п. 2.1. ст. 2 закона 54-ФЗ приведен список видов деятельности, при осуществлении которых кассу применять не обязательно. К ним относятся бытовые услуги, сдача в аренду помещений и другие.

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Расчет налога

Сам налог любезно посчитает налоговая и укажет его в патенте, включая сроки уплаты. Алгоритм расчета следующий. Каждому виду деятельности присваивается определенный предполагаемый годовой доход. С этого дохода исчисляется 6%. Если предприниматель находится в Крыму или Севастополе — то 4%.

Конечно, если патент куплен на срок меньше 12 месяцев, сумма налога уменьшается пропорционально сроку действия.

Существуют налоговые каникулы для определенных категорий ИП. Условия описаны в ст. 346.50 Налогового кодекса. По условиям налоговых каникул применяется ставка налога в размере 0%, то есть в этот период по патенту ничего платить не нужно. Для попадания в число счастливчиков нужно удовлетворять ряду условий:

вести деятельность в регионе, где местным законодательством установлено применение налоговых каникул;

быть вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

вести производственную, социальную, научную хозяйственную деятельность или оказывать бытовые услуги населению. Точный список видов деятельности определяют тоже регионы.

Кроме этих условий, местным законодательством могут быть установлены еще некоторые дополнительные условия или ограничения.

Налоговые каникулы могут длиться не более двух налоговых периодов. Для применяющих ПСН это означает период действия двух патентов.

На данный момент положения о налоговых каникулах для ИП действует до 31.12.2023 года. После этой даты освобождения от уплаты налога не предусмотрено.

Что делать при изменении физического показателя, например, числа торговых точек или наемных работников, Минфин пояснил в письме № 03-11-09/53236 от 05.07.2021. Предприниматель может получить новый патент взамен предыдущего. Для этого нужно подать заявление на его получение не менее, чем за 10 дней до начала деятельности по изменившимся условиям. И подать в налоговую заявление в произвольной форме о пересчете патента.

Вычет страховых взносов

Из стоимости патента можно вычесть страховые взносы индивидуального предпринимателя. К вычету можно брать только суммы взносов, фактически уплаченные в период применения патента.

Если наемных работников у ИП нет, то он может уменьшить налог на всю сумму страховых взносов, уплаченных за себя. Если работники есть, то действуют немного другие правила. Уплаченные страховые взносы и больничные за счет работодателя уменьшают налог по патенту только на 50% максимум. При этом вычитаются только взносы по работникам, занятым в виде деятельности на патенте. Для уменьшения патента за счет взносов нужно подать в налоговую уведомление по форме согласно письма ФНС от 26.01.2021 № СД-4-3/785@.

Пример № 1

ИП Иванов И.И работает самостоятельно. Его патент стоит 38 600 рублей. В период действия патента предприниматель уплатил 21606 рублей страховых взносов за себя. Всю сумму уплаченных страховых взносов Иванов И.И. может взять в уменьшение патента и заплатить в бюджет:

38 600 — 21 606 = 16994 рублей налога.

Пример № 2

Для второго примера рассмотрим господина Петрова П.П., который работает в качестве ИП на патенте, стоимость котрого 58600 рублей, и использует наемных сотрудников. За период применения патента было уплачено 21 606 рублей страховых взносов предпринимателя за себя, а также 20 000 рублей страховых взносов за работников.

Общая сумма уплаченных взносов составит 41 606 рублей. Однако, поскольку есть наемные работники, всю сумму 41606 рублей зачесть в счет уплаты патента нельзя. Можно учесть только 50%.

Сумм налога к уплате: 58600 / 2 = 29 300 рублей.

Сроки уплаты

Сроки уплаты патента различаются в зависимости от срока, на который он куплен.

Если срок действия — от 1 до 6 месяцев , то уплатить налог нужно до окончания последнего месяца периода применения.

Если патент приобретен на срок от 6 до 12 месяцев , то порядок уплаты немного сложнее и включает в себя два платежа. Первый — не позднее 90 дней с даты начала действия патента в размере 1/3 его стоимости. Остальную часть нужно заплатить в бюджет не позднее окончания срока действия патента.

Прекращение ПСН

Если нарушены условия ПСН, то ее применение нужно прекратить. Это могут быть такие ситуации, как превышение дохода 60 млн. рублей либо какого-либо другого количественного или качественного ограничителя.

Предприниматель обязан уведомить налоговую об окончании применения в течение 10 дней после даты наступления этого события. Налоговая в течение пяти дней снимет его с учета в качестве плательщика ПСН. С этого момента ИП переходит на свою основную, базовую систему налогообложения.

В качестве базовой системы, конечно, лучше иметь упрощенку. Оно обойдется предпринимателю дешевле общей системы налогообложения (ОСНО).

На ОСНО налоговое бремя составляет 20% НДС плюс 13% НДФЛ для ИП. Если есть недвижимое имущество, то с него также нужно уплачивать налог на имущество.

Применение УСН заменяет уплату этих трех налогов на один. Его ставка составляет 6% с доходов либо 15% с доходов, уменьшенных на величину расходов. В ряде регионов установлены льготные ставки. Выгода здесь очевидна.

Поэтому, даже если у предпринимателя нет планов уходить с патента, лучше подать в установленные сроки заявление о переходе на УСН. Сделать это можно в течение 30 дней после регистрации ИП или до 31 декабря текущего года, чтобы применять УСН с 1 января следующего. Онлайн-бухгалтерия для ИП

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