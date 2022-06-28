Как малому бизнесу организовать работу с госзакупками

Что хорошего в госзакупках для малого бизнеса в 2022 году

Доля закупок у СМП с 2022 года составляет до 25% от годового объема (ранее эта доля составляла 15%). Это значит, что покупать у небольших компаний и ИП будут больше и шансы получить госконтракт возрастают.

Госзакупки регулируются законом 44-ФЗ, который в 2022 году претерпел ряд изменений. Изменились некоторые правила закупок как в целом для участников, так и для СМП, в частности:

Часть 64.1 статьи 112 закона 44-ФЗ предусматривает, что с 16 апреля до 31 декабря 2022 года заказчики вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств . Это условие не действует, если контракт предусматривает аванс, который не подлежит казначейскому сопровождению.

Постановление Правительства от 16.04.2022 № 680 устанавливает, что в 2022 году для контрактов, касающихся строительства ( выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия ), допускается изменение некоторых условий.

В частности можно будет менять срок исполнения контракта, объем и виды работ, спецификации и типы оборудования по проекту, заменять строительные ресурсы на аналоги, устанавливать аванс или менять его размер, вносить изменения в порядок приемки этапов работ и др. Это возможно при возникновении обстоятельств, независящих от сторон и влекущих невозможность исполнения контракта.

Часть 13.1 статьи 34 закона 44-ФЗ определяет сокращенный срок оплаты по контракту для федеральных органов исполнительной власти, автономных и бюджетных учреждений, если извещение о закупке размещено в ЕИС (единая информационная система) либо приглашения к участию в закупке направлены в период с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно ( тогда срок оплаты не будет превышать 15 рабочих дней ) либо с 1 мая 2022 года ( срок оплаты в этом случае не будет превышать 7 рабочих дней ). Для иных типов госзаказчиков сокращенные сроки ( не более 7 рабочих дней ) полноценно заработают с 1 июля 2022 года.

Есть исключения, например, иной срок может быть установлен законодательно, если приемка осуществлялась не в электронном виде (не через ЕИС) или расчеты подлежали казначейскому сопровождению и т. д. Есть и некоторые другие нюансы, но в целом есть возможность получить оплату раньше по целому ряду контрактов.

С 1 января 2022 года участники закупок могут предоставлять независимую гарантию. Ее можно оформить как в банках (перечень устанавливается Минфином), так и в некредитных учреждениях, например, в региональной гарантийной организации (перечень организаций можно посмотреть на сайте Минфина), государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Участники, зарегистрированные в странах ЕАЭС или имеющих гражданство этих стран (кроме РФ), получат гарантии в Евразийском банке развития. В союз входят республики Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

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Электронные закупки проходят сейчас в следующих видах:

аукцион;

конкурс;

запрос котировок;

закупка у единственного поставщика.

С 1 января 2022 года электронный аукцион (наиболее популярная процедура закупок) проходит намного быстрее:

Аукцион начинается через 2 часа с момента окончания подачи ценовых предложений. Шаг в аукционе длится 4 минуты ( ранее — 10 минут ). Продолжительность торгов — не более 5 часов. Раньше время никак не ограничивалось. Порой торги занимали целый рабочий день ( и даже дольше, если участники делали минимальные шаги, дожидаясь последних секунд отсчета очередного «раунда» ).

Но до того, как начать участвовать в закупках, нужно сначала пройти несколько обязательных шагов.

Что нужно для участия малого бизнеса в госзакупках

Сначала нужно получить электронную подпись (ЭП). Без нее участие в госзакупках невозможно. Подойдет любая квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Руководитель и ИП получают КЭП в удостоверяющем центре ФНС. Сотрудники получают КЭП в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах (АУЦ). Во многих центрах предлагают услугу выездной идентификации, когда представитель приедет, к примеру, в офис, удостоверится, что подпись получает владелец, и подпишет вместе с вами необходимые документы.

Подробная последовательность действий для участия в торгах описана в бесплатном обучающем курсе от Тинькофф Бизнеса «Как начать зарабатывать в госзакупках».

При получении подписи в ФНС вам потребуется предоставить токен (на него и запишут сертификат). Токен нужно приобрести заранее, можно использовать уже имеющийся, если он соответствует установленным требованиям.

Чтобы электронная подпись заработала на вашем компьютере, необходимо приобрести и установить лицензию «КриптоПро CSP», а также настроить для корректной работы браузер. Работать придется в Chromium ГОСТ, в других браузерах работа с ЕИС может проходить с ошибками или вы вообще не сможете попасть в личный кабинет.

Когда подпись получена и все настройки выполнены, до того, как вы начнете регистрацию в ЕИС, нужно зарегистрироваться в ЕСИА (если проще — на Госуслугах). Для этого нужно, чтобы руководитель организации или ИП имел уже там аккаунт, подтвержденный. С его помощью нужно создать запись об организации (ИП). Она понадобится для регистрации в ЕИС. Причем для того, чтобы завести запись, дождаться подтверждения сведения потребуется время, иногда несколько дней. Так что процедуру регистрации лучше начать как можно быстрее.

Если руководитель или предприниматель еще не зарегистрированы на Госуслугах, необходимо пройти регистрацию. Для начала, как физлицо. Подтвердить свой аккаунт можно через МФЦ или через банк. После этого нужно привязать к себе профиль Ип или организации.

Щелкните по своему имени в профиле и выберете в меню «Войти как организация» и далее — создайте учетную запись для ООО или ИП.

Следующий этап — регистрация в ЕИС, т.е. на сайте zakupki.gov.ru.

Напоминаем, что работать как регистрация, так и собственно вход в личный кабинет будет не во всех браузерах. На сегодня самый надежный вариант — Internet Explorer. Система также работает в Яндекс.Браузере и Спутнике, то есть в тех браузерах, где поддерживаются российские стандарты криптографии.

Иногда для корректной работы придется отключать антивирус (некоторые пользователи сталкиваются с тем, что даже включение сайта в исключения антивируса не позволяет работать с ЕИС).

Настройку рабочего места можно сделать самостоятельно, используя инструкции на сайте госзакупок. Можно попробовать скачать мастера настроек, который должен сделать все автоматически. Опять же не у всех он корректно работает.

Провести регистрацию в ЕИС и настроить рабочее место можно с помощью специалистов АУЦ, где вы приобрели электронную подпись, или компании, которая оказывает услуги в области закупок. Например, Тинькофф Бизнес бесплатно консультирует предпринимателей и помогает зарегистрироваться в системе госзакупок ЕИС и реестре ЕРУЗ.

В личном кабинете участника закупок в ЕИС вам нужно будет заполнить данные организации (ИП). Частично они загрузятся автоматически из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). После того, как данные заполнены, подписаны ЭП и проверены, вас включат в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).

Аккредитация в ЕИС с 2022 года стала бессрочной.

Дальше вам нужно аккредитоваться на площадках. На федеральных торговых площадках вас аккредитуют автоматически. Существует особая площадка АСТ ГОЗ, которая предназначена для торгов по гособоронзаказу, на ней аккредитация особая.

Следующий шаг — открытие спецсчета. Он необходим для участия в закупках, заявка в которых требует внесения (точнее блокировки на том самом спецсчете) суммы обеспечения. Также с него можно списывать вознаграждение площадке за успешное участие в закупках.

При закупке до 1 млн рублей обеспечение заявки может не устанавливаться.

При закупке до 20 млн рублей обеспечение заявки — от 0,5% до 1% НМЦК (начальная максимальная цена контракта).

При закупке от 20 млн рублей — от 0,5% до 5% НМЦК.

Вознаграждение площадке — не более 1% от НМЦК и не более 5 000 рублей (не включая НДС), а для закупок с участием СМП и социально ориентированных некоммерческих организаций — не более 1% от НМЦК и не более 2 000 рублей (включая НДС). Вознаграждение платит победитель торгов.

Средства по обеспечению участия в торгах (для подачи заявки) блокируются на спецсчете в самый короткий срок. После получения заявки оператор в течение 10 минут отправляет в банк информацию о реквизитах счета и сумме для блокировки. Банк в течение 40 минут после поступления такой информации блокирует средства.

Вместо обеспечения можно предложить независимую гарантию (о ней мы выше рассказывали).

Если вы собираетесь участвовать в закупках на небольшие суммы менее 1 млн, в которых нет требования по обеспечению заявки, то спецсчет можно не открывать. И все же мы советуем вам это сделать. Неожиданно может появиться интересная закупка на крупную сумму, в которой вы захотите поучаствовать.

На то, чтобы открыть спецсчет, потребуется какое-то время, как и на подготовку документов и внесение на счет средств для обеспечения, вы можете просто пропустить выгодную закупку.

После того, как вы пройдете регистрацию в ЕИС и откроете счет, пора будет перейти непосредственно к поиску закупок и подаче заявок.

Открыть спецсчет для участия в госзакупках можно в Тинькофф Бизнесе за 2 минуты. На остаток средств на счете начисляются проценты.

Площадки для госзакупок. Регистрация и работа на площадке

Государственные закупки вы можете найти на восьми электронных площадках:

Абсолютно все процедуры закупок можно искать на сайте zakupki.gov.ru, правда поиск там не совсем удобный и бывает работает некорректно, поэтому рекомендуется использовать специальные сервисы для поиска, они соберут подборку в соответствии с вашими задачами и по нужным параметрам (сумма, предмет закупки, наличие аванса, размер обеспечения, аванс и т. д.).

Также существуют электронные магазины, такие как Березка или Электронный магазин Московской области. Они предназначены для закупок небольших объемов. К примеру, купить бумагу или картриджи бюджетное учреждение может как раз в таком электронном магазине.

После регистрации в ЕИС, на адрес электронной почты приходят письма с федеральных площадок, сообщающие об успешной аккредитации. Но вам нужно будет зайти на каждую площадку, создать там аккаунт и дополнить нужные сведения.

Правила работы у разных площадок различаются, как, конечно, и интерфейс. Поэтому лучше заранее изучить особенности площадки, с которой собираетесь работать.

Мы уже говорили, что на ЭТП доступны несколько видов процедур: аукцион, конкурс, запрос котировок, закупки у единственного поставщика.

Электронный аукцион

Вы подаете заявку, в назначенный день заходите на площадку, участвуете в аукционе, предлагая самую низкую стоимость по контракту. Если вы окажетесь единственным участником, подавшим заявку, то с вами заключат контракт без аукциона, т. к. больше никто не изъявил желания участвовать.

Если заявок было несколько, но на аукционе никто никаких цен не предложил (ни один из участников не сделал шага), то контракт заключат с тем, кто раньше подал заявку по первоначальной цене.

Если вы явились на аукцион в одиночестве или никто из участников не сделал предложение, а вы не уверены, что подали заявку раньше всех, то можно сделать «ставку», тогда, при условии, что больше никто шагов не сделает, контракт достанется вам, как победителю.

Электронный конкурс

Напоминает аукцион, правда оценивать тут будут не только предложенную цену, но и совокупность других факторов. Например, сроки, в которые может осуществлена поставка или оказана услуга, наличие у вас достаточной материально-технической базы, сотрудников нужной специальности, опыт исполнения подобных работ и т. д.

Участие в конкурсе обычно сложнее, т. к. требует собрать больше документов, оформить их правильно и в полном составе направить с заявкой.

Котировка

Тут все достаточно просто — отправляете не просто заявку на участие в закупке, как в случае с аукционом, а сразу предложение с ценой. Если она самая низкая — контракт ваш.

Больше всего трудностей возникает с заполнением заявки и документации к ней. Во-первых, если вы поставляете товары, то придется расписать их характеристики, страну происхождения (по ней могут установлены особые ограничения), соответствующие требованиям закупки. Во-вторых, нужно учитывать нюансы при участии в закупках для СМП.

Например, раньше нужно было формировать и прикреплять к заявке декларацию, подтверждающую статус малого бизнеса. Сейчас с 2022 года этого делать не нужно, зато нужно убедиться, что ваша организация точно находится в реестре МСП (не путать с СМП, МСП — малое и среднее предпринимательство, СМП — субъект малого предпринимательства).

Если вас нет в реестре, ваша заявка, направленная, на аукцион только для СМП будет отклонена.

На торгах можно использовать аукционного робота, такая функция точно доступна на площадках Сбербанк АСТ и РТС-тендер.

Обеспечение

Если вы стали победителем, то вам возможно придется внести обеспечение исполнения контракта. В отличие от обеспечения по заявке, которое будет просто блокировано и после объявления итогов аукциона разблокировано на спецсчете, обеспечение по контракту нужно перечислять заказчику или также предоставлять ему независимую гарантию.

Размер обеспечения устанавливается в размере от 0,5% до 30% НМЦК. При этом, если:

Аванс менее 30% от НМЦК — обеспечение предоставляется в размере не менее размера аванса;

Аванс больше 30% от НМЦК — обеспечение предоставляется в размере аванса;

Расчеты по контракту в части аванса подлежат казначейскому сопровождению — обеспечение устанавливается от НМЦК/цены контракта ( для закупок у единственного поставщика ), уменьшенной на размер аванса.

Если закупка происходит только среди СМП и СОНО, то размер обеспечения составит от 0,5% до 30% цены контракта (с учетом условий в части аванса выше).

Участники закупки, предназначенной для СМП могут вместо обеспечения предоставить информацию из реестра контрактов о трех успешно выполненных контрактах за последние 3 года до подачи заявки (без штрафов и неустоек). При этом сумма контрактов должна быть не ниже максимальной цены нового контракта.

Вернуть обеспечение СМП могут в ускоренном режиме — в течение 15 дней после выполнения контракта (при условии, если закупка проводилась именно для участников из числа малого бизнеса).

Кроме того, существует гарантийное обеспечение. Оно также перечисляется в адрес заказчика или предоставляется в виде независимой гарантии. Его размер — до 10% от НМЦК/цены контракта (для закупок у единственного поставщика). Предоставить такое обеспечение нужно до приемки по контракту, а вернуть перечисленную гарантию можно только после окончания срока, указанного в документации. Для этого придется подать заявление на возврат (не забудьте это сделать, в вашем бухгалтерском учете такие гарантии должны обязательно учитываться обособленно).

Несколько лайфхаков

Участие в госзакупках хлопотное занятие, важно не упустить какую-то небольшую деталь или нюанс, чтобы потом не пропустить стоящую закупку или не оказаться в проигрыше на торгах, потому что забыли подать какую-то справку.

Поэтому вот несколько важных лайфхаков для участия в госзакупках:

Досконально изучайте закупочную документацию ( извещение о закупке и документации о закупке (при ее наличии) ), даже если вам кажется, что такие закупки вы видите уже в 10-й раз. Обращайте внимание на сроки выполнения контракта, наличие обеспечения, в т. ч. гарантийного, требования к товарам и стране их происхождения, ограничения для участия, конкретные регионы, населенные пункты, в которых нужно исполнить контракт.

извещение о закупке и документации о закупке (при ее наличии) При подаче заявки проверяйте, чтобы там была актуальная информация , в т. ч. правильные контакты и адреса электронной почты, реквизиты компании, банковские данные. Причем они должны совпадать с указанными в ЕИС и на электронной площадке соответственно. Если у вас директор вышла замуж и сменила фамилию, а офис переехал на новый юр.адрес, то эти изменения обязательно должны быть отражены в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и на площадках.

Если вместо обеспечения по исполнению контракта вы предоставляете сведения о трех ранее выполненных контрактах , то удостоверьтесь, что сведения по ним правильно отражены в реестре ( контракт полностью исполнен, документы закрыты, оплата произведена и нет штрафов, сумма контракта не ниже максимальной цены заключаемого контракта ).

реестре контракт полностью исполнен, документы закрыты, оплата произведена и нет штрафов, сумма контракта не ниже максимальной цены заключаемого контракта Частая ошибка — неверное понимание технической документации или требований к товарам или материалам. Например, если в документации сказано что вы должны поставить доску толщиной от 20 до 30 мм, то в заявке вам нужно указать ее точную толщину, а не диапазон. Если у вас есть сомнения по поводу толкования — направьте через площадку заказчику заявление на предоставление разъяснений (срок отправки такого заявления указывается в данных о закупке).

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В целом участие в госзакупках — это отличная возможность создать себе положительную репутацию и получить в будущем стабильный доход. Учитывая поддержку со стороны государства, для малого бизнеса открываются большие перспективы для работы по госконтрактам.