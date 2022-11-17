Инвестиционные новости: укрепление доллара и крах биржи FTX

Доллар СШA

Рубль на минувшей неделе укрепился до 60,5 рублей за доллар на фоне роста цен на нефть и позитивных данных по инфляции в США. Американская валюта ослабла в четверг после выхода данных по потребительским ценам за октябрь на 2% по отношению к основным мировым валютам, что благоприятно повлияло и на курс рубля.

Мы по-прежнему не ожидаем существенных изменений по курсу до конца года, наш прогноз в 60-65 рублей за доллар остается актуальным.

А что там с нефтью и сырьем?

На прошлой неделе все энергоносители потеряли в стоимости: нефть, газ и уголь. Нефть Brent упала на 2,5% за неделю и продолжает падать начале этой неделе, опустившись ниже отметки $95. Запасы нефти продолжают расти, как, например, в США, где на прошлой неделе котировки WTI падали ниже $85 за баррель, однако потом восстановились до $89, но в начале этой недели вновь снижаются – уже до $87 за баррель.

Пока складывается ощущение, что нефтехранилища по всему миру начинают заполняться до высоких уровней, а ослабевающий экономические рост не дает поддерживает спрос на эту накопленную нефть. Как итог, избыточные запасы оказывают давление на котировки – даже несмотря на потенциальное введение потолка на российскую нефть и скорое вступление в силу европейских санкций на морские поставки российской нефти.

Котировки газа также падали на прошлой неделе на фоне заполненности хранилищ и теплой погоды в северном полушарии. Котировки европейского газа падали до $1040, однако уже в начале этой недели выросли на 12% из-за сбоев в поставках норвежского газа и прогнозами о похолодании погоды, однако такая волатильность в котировках – норма, и текущие уровни цен соответствуют уровням апреля-марта.

Цены на золото показывают исключительно сильную динамику в первой половине ноября: инвесторы с высокой толерантностью к риску уже начали закладывать ожидания о завершении цикла ужесточения монетарной политики США. Однако другие трейдеры могут воспользоваться таким ростом и начать «шортить золото».

Криптовалюта

На прошедшей неделе главным событием крипто рынков стал крах биржи FTX. Это событие нанесло огромный урон криптовалютным активам на прошлой неделе, в результате чего цена биткоина упала ниже отметки в $17 тыс.

Вероятно, теперь инвесторы и регулирующие органы будут требовать от криптокомпаний большего раскрытия информации о своих балансах, защиты активов клиентов и ограничения концентрации активов. По мнению стратегов J.P. Morgan, участники крипторынка, вероятно, будут более тщательно управлять рисками, в том числе рисками контрагентов. В инвестиционном банке также предсказали снижение цены биткоина еще на 25% по сравнению с 9 ноября.

Аналитики Morgan Stanley оценили влияние на некоторые связанные акции, в том числе:

они с позитивом смотрят на перспективы бирж Nasdaq и CBOE Global , которые входят в экосистему цифровых активов и несут в себе многолетний опыт работы на рынках и управления рисками

, которые входят в экосистему цифровых активов и несут в себе многолетний опыт работы на рынках и управления рисками Robinhood Markets, вероятно, увидит рост торговли через свое приложение в ближайшем будущем, поскольку волатильность криптовалюты увеличивает объем. Но как только волатильность спадет, может наблюдаться более сложный рыночный фон, который скажется на доходах компании от криптовалютных транзакций.

через свое приложение в ближайшем будущем, поскольку волатильность криптовалюты увеличивает объем. Но как только волатильность спадет, может наблюдаться более сложный рыночный фон, который скажется на доходах компании от криптовалютных транзакций. для Silvergate Capital аналитики считают прямой и косвенный отток основной проблемой, которая повлияет как на маржу, так и на чистый процентный доход. Так как основным источником дохода компании является доход от спреда по депозитам, удерживаемым их клиентами. На биржи цифровых активов приходится ~ 64% от общего объема депозитов SI по состоянию на 3 квартал 2022 года, а на 10 крупнейших вкладчиков ~ 45% от общего объема депозитов. Аналитики полагают, что вполне вероятно, что FTX включена в эту долю.

Отмечаем: ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.