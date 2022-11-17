Инвестиционные новости: укрепление доллара и крах биржи FTX

Доллар СШA
Рубль на минувшей неделе укрепился до 60,5 рублей за доллар на фоне роста цен на нефть и позитивных данных по инфляции в США. Американская валюта ослабла в четверг после выхода данных по потребительским ценам за октябрь на 2% по отношению к основным мировым валютам, что благоприятно повлияло и на курс рубля.
Мы по-прежнему не ожидаем существенных изменений по курсу до конца года, наш прогноз в 60-65 рублей за доллар остается актуальным.
А что там с нефтью и сырьем?
На прошлой неделе все энергоносители потеряли в стоимости: нефть, газ и уголь. Нефть Brent упала на 2,5% за неделю и продолжает падать начале этой неделе, опустившись ниже отметки $95. Запасы нефти продолжают расти, как, например, в США, где на прошлой неделе котировки WTI падали ниже $85 за баррель, однако потом восстановились до $89, но в начале этой недели вновь снижаются – уже до $87 за баррель.
Пока складывается ощущение, что нефтехранилища по всему миру начинают заполняться до высоких уровней, а ослабевающий экономические рост не дает поддерживает спрос на эту накопленную нефть. Как итог, избыточные запасы оказывают давление на котировки – даже несмотря на потенциальное введение потолка на российскую нефть и скорое вступление в силу европейских санкций на морские поставки российской нефти.
Котировки газа также падали на прошлой неделе на фоне заполненности хранилищ и теплой погоды в северном полушарии. Котировки европейского газа падали до $1040, однако уже в начале этой недели выросли на 12% из-за сбоев в поставках норвежского газа и прогнозами о похолодании погоды, однако такая волатильность в котировках – норма, и текущие уровни цен соответствуют уровням апреля-марта.
Цены на золото показывают исключительно сильную динамику в первой половине ноября: инвесторы с высокой толерантностью к риску уже начали закладывать ожидания о завершении цикла ужесточения монетарной политики США. Однако другие трейдеры могут воспользоваться таким ростом и начать «шортить золото».
Криптовалюта
На прошедшей неделе главным событием крипто рынков стал крах биржи FTX. Это событие нанесло огромный урон криптовалютным активам на прошлой неделе, в результате чего цена биткоина упала ниже отметки в $17 тыс.
Вероятно, теперь инвесторы и регулирующие органы будут требовать от криптокомпаний большего раскрытия информации о своих балансах, защиты активов клиентов и ограничения концентрации активов. По мнению стратегов J.P. Morgan, участники крипторынка, вероятно, будут более тщательно управлять рисками, в том числе рисками контрагентов. В инвестиционном банке также предсказали снижение цены биткоина еще на 25% по сравнению с 9 ноября.
Аналитики Morgan Stanley оценили влияние на некоторые связанные акции, в том числе:
- они с позитивом смотрят на перспективы бирж Nasdaq и CBOE Global, которые входят в экосистему цифровых активов и несут в себе многолетний опыт работы на рынках и управления рисками
- Robinhood Markets, вероятно, увидит рост торговли через свое приложение в ближайшем будущем, поскольку волатильность криптовалюты увеличивает объем. Но как только волатильность спадет, может наблюдаться более сложный рыночный фон, который скажется на доходах компании от криптовалютных транзакций.
- для Silvergate Capital аналитики считают прямой и косвенный отток основной проблемой, которая повлияет как на маржу, так и на чистый процентный доход. Так как основным источником дохода компании является доход от спреда по депозитам, удерживаемым их клиентами. На биржи цифровых активов приходится ~ 64% от общего объема депозитов SI по состоянию на 3 квартал 2022 года, а на 10 крупнейших вкладчиков ~ 45% от общего объема депозитов. Аналитики полагают, что вполне вероятно, что FTX включена в эту долю.
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