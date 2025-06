Как рассчитать себестоимость в 2025 году: виды, формулы

Методы расчета себестоимости товаров

По себестоимости каждой единицы

По средней стоимости

Метод ФИФО

Метод ФИФО (от англ. First In — First Out, «первым поступил — первым выбыл»). При списании товаров в расход сначала учитываются те партии, которые поступили на склад первыми, по их фактической стоимости. Считается, что самые ранние по времени закупки уходят первыми, а на складе остаются более дорогие поздние закупки (если цены растут).

Допустим, на начало мая у компании на складе осталось 50 единиц товара по 400 руб./шт. В мае закупили еще товар в несколько этапов:

1 мая — 100 шт. по цене 500 руб. Общая сумма — 50 000 рублей.

10 мая — 50 шт. по цене 550 руб. Общая сумма — 27 500 рублей.

20 мая — 70 шт. по цене 600 руб. Общая сумма — 42 000 рублей.

Всего поступило 220 единиц товара (и 50 единиц осталось на начало месяца).

За май было продано 250 единиц. Первые 50 шт. списываются по цене 400 руб. Потом 100 шт. по 500 руб., 50 шт. по 550 руб. А остаток, 50 шт. из третьей партии, — по 600 руб.

Как правило, метод ФИФО используется в оптовых продажах. В рознице он неэффективен, так как не позволяет узнать в бухучете точную себестоимость по виду и партии товара.