Как рассчитать себестоимость в 2025 году: виды, формулы

Что такое себестоимость

Себестоимость — это совокупность всех затрат компании на производство товаров, выполнение работ или оказание услуг. То есть это сумма, которую бизнес фактически тратит на создание продукта.

В состав себестоимости могут входить:

прямые расходы — сырье, материалы, зарплаты сотрудников;

косвенные — аренда, коммунальные платежи, амортизация оборудования, управленческие расходы.

Знание точной себестоимости важно для ценообразования, оценки прибыльности и управления издержками. Если компания неправильно рассчитывает себестоимость, она рискует либо завысить цену и потерять клиентов, либо занизить цену и понести убытки.

Себестоимость в 1С — расчетный показатель, отражающий сумму затрат на выпуск продукции, реализацию товаров или выполнение услуг в разрезе номенклатуры, складов и периодов. В системе 1С себестоимость формируется автоматически на основании введенных документов: приходов, перемещений, списаний, начислений заработной платы, амортизации и т. д.

1С использует разные алгоритмы расчета себестоимости в зависимости от выбранного метода учета — например, по средней стоимости, по ФИФО или по партии.

Расчет себестоимости в 1С необходим для правильного отражения финансового результата, формирования отчетности и налогообложения. В автоматизированной системе он позволяет оперативно анализировать рентабельность и выявлять узкие места в бизнес-процессах.