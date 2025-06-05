Как рассчитать себестоимость в 2025 году: виды, формулы

Что такое себестоимость
Себестоимость — это совокупность всех затрат компании на производство товаров, выполнение работ или оказание услуг. То есть это сумма, которую бизнес фактически тратит на создание продукта.
В состав себестоимости могут входить:
прямые расходы — сырье, материалы, зарплаты сотрудников;
косвенные — аренда, коммунальные платежи, амортизация оборудования, управленческие расходы.
Знание точной себестоимости важно для ценообразования, оценки прибыльности и управления издержками. Если компания неправильно рассчитывает себестоимость, она рискует либо завысить цену и потерять клиентов, либо занизить цену и понести убытки.
Себестоимость в 1С — расчетный показатель, отражающий сумму затрат на выпуск продукции, реализацию товаров или выполнение услуг в разрезе номенклатуры, складов и периодов. В системе 1С себестоимость формируется автоматически на основании введенных документов: приходов, перемещений, списаний, начислений заработной платы, амортизации и т. д.
1С использует разные алгоритмы расчета себестоимости в зависимости от выбранного метода учета — например, по средней стоимости, по ФИФО или по партии.
Расчет себестоимости в 1С необходим для правильного отражения финансового результата, формирования отчетности и налогообложения. В автоматизированной системе он позволяет оперативно анализировать рентабельность и выявлять узкие места в бизнес-процессах.
Когда простой расчет себестоимости в Excel-таблицах больше не помогает, используйте решения от 1С. Например, в 1С:УНФ есть встроенные инструменты для расчета себестоимости товаров, работ и услуг. А сама система идеально встраивается в процессы малого бизнеса и помогает сократить издержки и улучшить финансовые показатели. Автоматизируйте рутину и упростите работу бухгалтера с помощью внедрения 1С:УНФ. Сэкономленное время потратьте на более важные управленческие решения.
Виды себестоимости
Себестоимость в бизнесе может рассчитываться по-разному в зависимости от целей анализа, стадии производства и уровня детализации затрат. Есть несколько основных видов себестоимости, каждый из которых играет свою роль в управленческом и бухгалтерском учете.
По типу затрат
Вид себестоимости
Что включает
Цеховая
Прямые затраты в цехе: материалы, зарплата, энергия, амортизация оборудования
Производственная
Цеховая + общецеховые (ремонт, охрана и др.) и производственные управленческие расходы (на командировки, консультации)
Полная
Производственная + коммерческие и административные расходы (хранение, логистика, маркетинг)
Например, компании нужно рассчитать полную себестоимость. Она складывает производственные расходы и затраты на реализацию.
Производственные расходы — сырье, электроэнергия, амортизация оборудования, зарплата мастеров цеха, отчисления от зарплат.
Затраты на реализацию — перевозка, обслуживание продаж.
В зависимости от периода
Вид себестоимости
Когда применяется
Что учитывает
Цель расчета
Плановая (нормативная)
До начала производства или оказания услуг
Нормы расхода материалов, тарифы, средняя зарплата, ожидаемые объемы выпуска
Бюджетирование, планирование затрат, определение предварительной цены
Сметная
На этапе проектирования строительных работ, перед оказанием услуг по ремонту
Материалы, работа, техника, накладные расходы
Формирование сметной документации, расчет стоимости проекта, обоснование инвестиций
Фактическая
По завершении производственного периода или проекта (конец отчетного периода)
Реально понесенные затраты, включая отклонения от плана или сметы
Финансовый анализ, определение рентабельности, корректировка цен и планов
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Методы расчета себестоимости товаров
В п. 36 ФСБУ 5/2019 перечислено три способа расчета себестоимости запасов — при отпуске в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю:
По себестоимости каждой единицы.
По средней себестоимости.
По методу ФИФО.
Каждый из методов имеет свои особенности и формирует показатели для налогового и управленческого учета. Метод расчета себестоимости компания выбирает сама — в зависимости от своих целей и специфики.
Метод расчета необходимо отразить в учетной политике. Вносить изменения в учетную политику можно один раз в год — но действовать они начнут в новом налоговом периоде.
Изменить метод расчета в течение года можно только в том случае, если используемый метод законодательно отменен (как это произошло со способом ЛИФО).
По себестоимости каждой единицы
Этот метод используется в бизнесе, когда товар дорогостоящий, штучный — например предметы искусства или ювелирные изделия. В расчетах учитывается стоимость конкретного товара (уникальной единицы).
По средней стоимости
Используется, когда поштучный учет товара не имеет значения — канцелярия, бытовая химия, косметика, средства гигиены, игрушки, одежда (товары большого спроса).
Формула расчета средней стоимости товаров:
Средняя стоимость ТМЦ = (Стоимость ТМЦ на начало месяца + Стоимость ТМЦ, поступивших за месяц) / (Количество ТМЦ на начало месяца + Количество ТМЦ, поступивших за месяц)
Например, на начало месяца на складе было 100 единиц товара на сумму 50 000 руб. В течение месяца поступило еще 150 единиц на сумму 90 000 руб.
Расчет: средняя стоимость ТМЦ = (50 000 + 90 000) / (100 + 150) = 140 000 ÷ 250 = 560 руб. за единицу.
Формула расчета стоимости списанных за месяц товаров:
Стоимость списанных ТМЦ = Средняя стоимость ТМЦ х Количество ТМЦ, проданных за месяц
По расчетам выше, средняя стоимость одной единицы товара — 560 руб. За месяц было продано 120 единиц товара.
Расчет: стоимость списанных ТМЦ = 560 × 120 = 67 200 руб.
Метод ФИФО
Метод ФИФО (от англ. First In — First Out, «первым поступил — первым выбыл»). При списании товаров в расход сначала учитываются те партии, которые поступили на склад первыми, по их фактической стоимости. Считается, что самые ранние по времени закупки уходят первыми, а на складе остаются более дорогие поздние закупки (если цены растут).
Допустим, на начало мая у компании на складе осталось 50 единиц товара по 400 руб./шт. В мае закупили еще товар в несколько этапов:
1 мая — 100 шт. по цене 500 руб. Общая сумма — 50 000 рублей.
10 мая — 50 шт. по цене 550 руб. Общая сумма — 27 500 рублей.
20 мая — 70 шт. по цене 600 руб. Общая сумма — 42 000 рублей.
Всего поступило 220 единиц товара (и 50 единиц осталось на начало месяца).
За май было продано 250 единиц. Первые 50 шт. списываются по цене 400 руб. Потом 100 шт. по 500 руб., 50 шт. по 550 руб. А остаток, 50 шт. из третьей партии, — по 600 руб.
Как правило, метод ФИФО используется в оптовых продажах. В рознице он неэффективен, так как не позволяет узнать в бухучете точную себестоимость по виду и партии товара.
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Расчет себестоимости в 1С:УНФ
В программе «1С:Управление нашей фирмой» есть встроенные методики для автоматизированного расчета себестоимости товаров, работ и услуг. Из названных методов в 1С:УНФ реализован расчет по средней стоимости и ФИФО.
Программа 1С:УНФ подходит малому и среднему бизнесу из различных сфер — розничная и оптовая торговля, интернет-продажи, мелкосерийное производство, услуги. С помощью расчета себестоимости можно отслеживать затраты вплоть до конкретного товара или клиента, анализировать показатели бизнеса, прогнозировать прибыль.
Метод средней стоимости в 1С:УНФ
Программа 1С:УНФ рассчитывает себестоимость, используя данные об общей сумме и общем количестве товара. Себестоимость обновляется каждый раз при поступлении и продаже товара.
В процессе закрытия месяца система может скорректировать себестоимость, если она была рассчитана без учета каких-либо данных при оформлении документов. Такое бывает чаще всего при вводе документов или их корректировке задним числом.
Метод ФИФО в 1С:УНФ
В течение месяца товар реализуется с учетом «скользящей» оценки — учитываются поступления, остатки и списания. В конце месяца нереализованные товары объединяются в одну общую группу. При проведении документа «Закрытие месяца» система рассчитывает стоимость товаров с начала месяца по методу ФИФО.
Сумма окончательного списания за месяц определяется так: «в ход идут» сначала остатки, включенные в общую группу на конец месяца, а затем последовательно списываются товары, поступившие в новом месяце.
Себестоимость с дополнительным признаком партии по методу ФИФО
Расчет себестоимости учитывает все изменения, происходящие с товаром. У партий могут быть разные характеристики — дата поступления, склад, цена при образовании партии и т.д.
Программа учитывает все показатели партий, чтобы исключить отрицательные значения в остатках. Если меняется цена или товар перемещается на другой склад, то система автоматически считывает «сигнал» и обновляет себестоимость. При закрытии месяца в этом случае данные по партиям остаются и не смешиваются между собой.
Отчет о себестоимости в 1С:УНФ
В программе 1С:УНФ предусмотрен удобный инструмент для анализа затрат — отчет о себестоимости. Он позволяет увидеть, сколько реально стоили проданные товары, выпущенная продукция или оказанные услуги (прибыль, убытки).
Сформировать отчет в программе можно за конкретный период (месяц, квартал, год). Есть функция настройки фильтров — по складам, контрагентам, номенклатуре и т.д.
Какую основную информацию показывает отчет:
Показатель
Описание
Наименование ТРУ
Что продавалось или списывалось
Количество
Сколько единиц было реализовано или использовано
Себестоимость единицы
Цена одной единицы по расчетному методу (средняя или ФИФО)
Общая себестоимость
Общая сумма списания по стоимости
Доход / цена реализации (опционально)
Можно добавить для сравнения с себестоимостью
Для чего нужен отчет:
Сравнение по конкретным группам (складам, товарам, периодам).
Анализ прибыльности по каждому клиенту (фильтры по партнерам).
Передача данных руководству или использование в других системах (экспорт в Excel).
Просмотр конкретного документа, повлиявшего на итоговую себестоимость (расшифровка данных).
Отчет можно использовать для оценки финансовых итогов, при анализе ценовой политики, выявления «убыточных» позиций, при подготовке к налоговой отчетности.
Подведем итоги
Понимание и точный расчет себестоимости помогают формировать обоснованную цену, контролировать издержки и принимать финансово грамотные решения.
Выбор метода расчета влияет на результат. Использование метода средней стоимости или ФИФО дает разную картину затрат. Метод следует выбирать исходя из специфики бизнеса и закрепить в учетной политике.
Автоматизация снижает ошибки. Расчет вручную — это риск неточностей. Программа 1С:УНФ, позволяет автоматизировать расчет себестоимости, экономит время и минимизирует человеческий фактор.
1С:УНФ — удобный инструмент для малого бизнеса. Система учитывает все операции, рассчитывает себестоимость автоматически и позволяет анализировать данные в разрезе товаров, клиентов и складов.
Используйте отчеты для принятия решений. Регулярный анализ отчетов о себестоимости помогает понять, какие товары и услуги приносят прибыль, а какие — убытки, и своевременно корректировать бизнес-процессы.
Компания Tnext с заботой и осторожностью относится к финансовым данным своих клиентов и помогает внедрять программы 1С без потери информации. Внедрение 1С:УНФ происходит в несколько этапов — анализ бизнеса, моделирование процессов, тестирование, запуск в эксплуатацию. Но и после внедрения вы не останетесь с программой один на один — мы продолжаем сотрудничество по сопровождению и техническому контролю выбранного решения.
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Внедрение 1С УНФ
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