Амбивалентность бухгалтерского форума и форума для бухгалтеров

Мы считаем, что новый форум для бухгалтеров (https://club.klerk.ru/) победил старый форум для бухгалтеров (https://forum.klerk.ru/) и то, что мы его поставили в 2019 году, как резервный, был правильное современное решение нашей Партии новаторов.

Убедившись, что со старым движком форума уже ничего не сделать, мы поставили новый движок, подождали три года пока привыкнут старые пользователи и привлекли новую аудиторию, которая любит новые технологии. Это решение позволило нам сохранить аудиторию, в то время когда все форумы по всему интернету вымирают.

Неделю назад мы решили, что время пришло и пора довести наш форум до совершенства.

Сегодня реализовали сохранение изменений ника и адреса электронной почты при их изменении в профиле на сайте Клерк.ру. (вот тут Витя про это написал). То если меняете ник и почту на сайте, он сразу изменится на форуме.

Кроме, того на базе нового форума развернут сервис "Клерк Консультации". Что это такое и как это сделано можно почитать вот тут: «Клерк.Консультации». Как задать вопрос?

Для нашей аудитории это очень глобальное изменение. Почитайте как спустя три года старожилы Клерка не могут привыкнуть к новому форуму и считают его неудобным. Мы это мнение уважаем, поэтому поддерживаем оба форума.

Новый форум, кстати, имеет несколько скинов.

Вот например стиль "Воздух"

А вот так выглядит темный стиль форума. Форум автоматически может менять стиль с темного на светлый и наоборот в зависимости от темной или светлой темы у операционной системы.

Подписывайтесь на мой блог. Со мной интереснее :-)