Клерк, лето, рост «Центра обучения» в два раза и образовательная лицензия

Рост "Центра обучения Клерка" в два раза за лето, холодное лето для отдела "Бизнес", "Клерк" получил образовательную лицензию и уже готовит программы для бухгалтером с дипломом государственного стандарта, записывает курсы для повышения квалификации (256 часов) и выходит на новые рынки обучения бухгалтеров в Госсекторе.

В начале месяца команда "Клерка" собирается в Краснодаре на побережье Краснодарского моря подводит итоги и объявляет планы.

Главред Марина Снеговская с докладом "Клерк получил образовательную лицензию. Что это значит?"

РОП "Центра обучения Клерка" Оксана Пузицкая с цифрами. Напоминаю, в августе в тариф "Клерк.Премиум" вошли сервис "Консультации" и сервис "Разборы". Сейчас сервис "Консультаций - это флагманский продукт. Сервис обслуживают 9 экспертов, подключились 352 человека, в день даем десятки консультаций.

У нас очень мониторов. За ними иногда не видно людей. Иногда видно.

Продуктовый отдел и отдел дизайна подтвердил нам, что лето было.

В августе начали большие видеопроекты. В офис пришел Влад и мы начали снимать Бухтуб и Клерк.Инвестиции.

Свет поступает в офис сверху. Важная информация

В отделе продаж новые сотрудники. В сентябре выходят 4 новых менеджера по продажам. Стали строить удаленную команду продавцов.