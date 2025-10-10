Эффект от внедрения 1С: как определить и рассчитать

По каким показателям оценивать эффект от внедрения 1С
Автоматизация бизнес-процессов — это не только доход, который компания получает после оптимизации своей деятельности. Другие показатели важны не меньше. Основываться следует не на субъективных ощущениях («нам это подходит»), а на точных расчетах.
Финансовые метрики
Критерии оценки:
снижение затрат;
рост доходов;
отсутствие штрафов.
Экономия может проявляться по-разному. Например, снижаются затраты на персонал: система берет на себя часть рутинных задач, и компании больше не нужно расширять штат бухгалтерии или привлекать дополнительных сотрудников. Появляется возможность увеличить доходы. За счет точного учета складских остатков товар не залеживается — продукция быстрее оборачивается, а бизнес — получает прибыль. Снижаются финансовые риски: система автоматически контролирует налоговые сроки и платежи, исключены штрафы за просрочки.
Процессные метрики
Критерии оценки:
скорость обработки документов;
время закрытия месяца;
сокращение ручных операций.
После внедрения 1С важно понимать, насколько быстрее и удобнее стало работать. Например, оприходование товара по накладной раньше занимало около 15 минут, а теперь на это уходит всего 5 минут. Значительно сокращается и время закрытия месяца: вместо пяти дней бухгалтерии хватает двух–трех. Автоматизация позволяет избавиться от множества ручных операций — большая часть данных загружается автоматически.
Качество и прозрачность данных
Критерии оценки:
минимизация ошибок;
актуальность данных;
сопоставимость данных.
Автоматические проверки помогают минимизировать ошибки — например, при расчете зарплаты и налогов. Руководитель получает доступ к актуальной информации в любой момент: отчеты по продажам и остаткам формируются «здесь и сейчас» — не нужно ждать, пока их подготовит и принесет сотрудник. Вся отчетность хранится в единой системе и доступна всем подразделениям.
Организационный эффект
Критерии оценки:
снижение нагрузки на сотрудников;
рост дисциплины;
доверие руководства к цифрам.
С внедрением 1С меняется работа всей компании. Сотрудники меньше времени тратят на рутину, у них появляется ресурс для анализа и развития. Внутри команды возрастает дисциплина: единые процессы упрощают контроль и уменьшают зависимость от человеческого фактора. Руководству проще принимать стратегические решения на основании прозрачных данных и точных цифр.
Внедрение 1С — ответственный шаг для любой организации и предпринимателя. Важно выбрать оптимальную систему учета, перенести данные, адаптировать сотрудников. Компания «ТРИО» оценит процессы бизнеса, поможет выбрать и внедрить подходящую программу или перейти на более продвинутую конфигурацию 1С. В команде работают специалисты с глубокой экспертизой в IT-разработке и технических вопросах.
По каким направлениям можно увидеть эффект от автоматизации
Универсального метода по расчету эффективности 1С не существует. Бизнес — это не статичный организм. Он постоянно развивается и испытывает воздействие различных факторов.
Повлиять на точность подсчетов может сезонность продаж, смена руководства, расширение ассортимента.
Максимальный эффект от внедрения можно достигнуть только при работе «в связке» заказчика и компании-интегратора 1С. От слаженных действий сторон зависит, насколько получится увеличить доход, сэкономить или повысить управляемость.
Возможность для увеличения дохода
Рассмотрим возможность увеличения дохода от внедрения 1С на примере отдела продаж в интернет-магазине и на производственном предприятии.
Показатель
До внедрения 1С
После внедрения 1С
Интернет-магазин (отдел продаж)
Количество заказов в месяц
В компанию поступает много заказов, но без 1С менеджеры успевали обработать только 200 заявок в месяц
После внедрения 1С скорость обработки заявок увеличилась. Менеджеры стали оформлять заявок в 1,5 и 2 раза больше в месяц
Количество менеджеров
10
10
Время на обработку заказов
30–40 минут
15–20 минут
Потери заказов
Возможны (из-за задержек согласования)
Отсутствуют
Производственная компания
Передача заявки на производство
Вручную, случались задержки
Заявка сразу появляется в программе после оформления
Проверка складских остатков
Занимала часы, «всплывали» ошибки
Данные автоматически появляются в системе
Заказы у поставщиков
Делали «в последний момент»
Формируются заранее по неснижаемым остаткам
Загруженность производства
60–70%, иногда простаивало
90–100%, загрузка равномерная
Итог. После внедрения 1С интернет-магазин и производственная компания увеличили доход за счет выполнения большего количества заказов, не расширяя штат сотрудников.
Экономия с помощью 1С
Автоматизация помогает экономить деньги и ресурсы компании. Рассмотрим, как повышается эффективность за счет управления разными процессами.
Показатель
До внедрения 1С
После внедрения 1С
Управление остатками
Учет запасов
В Excel, встречались ошибки в остатках
Автоматизированный учет в системе
Последствия
Потеря клиента или закупка по завышенной цене
Выполнение заказов вовремя
Управление документами
Оригиналы документов
Могут теряться у клиентов и подрядчиков
Хранятся централизованно в системе
Реакция на проверку
Срочный поиск, стресс, штрафы
Документы готовы к предоставлению сразу
Издержки
Дополнительные затраты на сбор документов
Отсутствие штрафов и экономия времени сотрудников
Итог. Без автоматизации бизнес-процессов высок риск финансовых и репутационных потерь. После внедрения 1С бизнесу проще выстраивать лояльные отношения с клиентами и контролирующими органами.
Повышение управляемости
Системное управление данными служит основой для принятия стратегических решений. Разберем три конкретным ситуации.
Ситуация
До внедрения 1С
После внедрения 1С
Доступ к данным для собственника
Запрос информации о продажах занимает 2–3 дня: сотрудники собирают данные вручную по разным файлам. При уточнениях процесс повторяется, люди отвлекаются от основных задач Управляемость фактически теряется
Все данные формируются в системе автоматически. Собственник получает полный отчет нажатием одной кнопки — быстро, наглядно и в удобном формате
Адаптация новых сотрудников
Инструкции и материалы разбросаны по разным каналам: облако, почта, Excel, устные сообщения. Важные сведения теряются, адаптация затягивается, эффективность сотрудника снижается
Новичок получает готовое рабочее место в 1С: инструкции, памятки, обучающие видео и чек-листы структурированы. Адаптация становится быстрой и системной
Управляемость при смене собственников
В старой системе нет данных, нужных для принятия решений. Процессы не описаны, отчетность фрагментарна, контроль слабый
При внедрении 1С проводится обследование процессов, их описание и регламентация. Создаются рабочие места, отчетность и инструменты контроля — бизнес становится прозрачным и управляемым
Итог. Внедрение 1С делает управление бизнесом предсказуемым и прозрачным: собственник получает доступ к данным сразу, новые сотрудники быстрее включаются в работу, а смена владельцев не становится стрессом для компании.
Как рассчитать эффективность от внедрения 1С
Программа 1С становится инструментом для экономии бюджета, роста дохода и повышения управляемости бизнес-процессами. Например, если автоматизировать бухгалтерию, то можно ожидать следующих улучшений:
Упрощение ведения и контроля финансовых потоков (кассы, банковские счета) и остатков на складах.
Быстрое формирование регламентированной отчетности по дебету и кредиту, а также по контрагентам.
Значительное упрощение ведения электронного документооборота с соблюдением всех нормативов.
Эффективность от автоматизации можно рассчитать по простому алгоритму:
Рассчитайте, сколько времени сотрудники тратят на определенные задачи до внедрения системы и сколько — после.
Умножьте сэкономленные часы на среднюю зарплату сотрудников.
Получите примерную ежемесячную экономию, которая будет повторяться при постоянном использовании 1С.
Например: ежемесячно бухгалтер оприходовал товар по 100 накладным. На одну накладную у него уходило 15 минут. В месяц на обработку накладных уходило 1500 мин (25 часов). После внедрения 1С время на формирование данных сократилось до 900 минут в месяц (15 часов). Автоматизация показала, что лишние 10 часов в месяц у специалиста уходили на обработку накладных вручную. Сэкономленное время можно направить на решение других задач. При расширении компании не нужно будет нанимать других бухгалтеров.
Какие преимущества у автоматизации
Эффект от внедрения 1С не возникает сам по себе. Чтобы достичь максимального результата, нужно заранее определить цели автоматизации, заложить бюджет, выбрать программу, согласовать все этапы с интегратором, настроить систему и адаптировать персонал.
Автоматизация позволяет:
Повысить продуктивность сотрудников и всего предприятия.
Исключить ошибки и оптимизировать процессы.
Обрабатывать большие объемы информации тем же количеством сотрудников.
Перераспределить сотрудников на новые бизнес-процессы.
При правильном комплексном внедрении 1С эффект виден на всех уровнях:
На уровне компании. Все проекты отражаются в единой системе. Руководитель может их открыть и посмотреть показатели — по себестоимости, расходам на материалы, участкам.
На уровне отдела. В системе всегда актуальные данные. Отдел закупок вовремя пополнит запасы, деньги не будут «заморожены» в товаре.
На уровне каждого сотрудника. Например, у работника есть автоматизированное рабочее место (АРМ) со всеми данными. Он быстрее обрабатывает заявки и может тратить время на другие задачи: изучение рынка, проработку клиентов, дополнительное обучение.
Нужна помощь в выборе и внедрении 1С? Все вопросы вы можете задать экспертам компании «ТРИО» на консультации. В команде работают специалисты по техническим вопросам, учету и разработке. Вы можете доверить разовую задачу или поручить профессионалам комплексную реализацию проекта: от решения технических проблем до абонентского обслуживания.
Читайте также:
5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится.
Глубина взаимодействия между поддержкой и специалистами заказчика.
Запишитесь на консультацию по автоматизации бизнес-процессов
Оставьте контакты и наши менеджеры с вами свяжутся:
Реклама: ООО «Трио», ИНН: 6322039268, erid: 2W5zFJht7qr
Начать дискуссию