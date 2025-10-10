Эффект от внедрения 1С: как определить и рассчитать

По каким направлениям можно увидеть эффект от автоматизации

Универсального метода по расчету эффективности 1С не существует. Бизнес — это не статичный организм. Он постоянно развивается и испытывает воздействие различных факторов.

Повлиять на точность подсчетов может сезонность продаж, смена руководства, расширение ассортимента.

Максимальный эффект от внедрения можно достигнуть только при работе «в связке» заказчика и компании-интегратора 1С. От слаженных действий сторон зависит, насколько получится увеличить доход, сэкономить или повысить управляемость.