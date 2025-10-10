ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
Эффект от внедрения 1С: как определить и рассчитать

Внедрение 1С — это не затраты, а инвестиция компании. Эффективность автоматизации проявляется на разных уровнях: повышается доход, скорость обработки данных, управляемость проекта. Руководителям и собственникам важны не интуитивные показатели, а конкретные цифры. 

По каким показателям оценивать эффект от внедрения 1С

Автоматизация бизнес-процессов — это не только доход, который компания получает после оптимизации своей деятельности. Другие показатели важны не меньше. Основываться следует не на субъективных ощущениях («нам это подходит»), а на точных расчетах. 

Критерии оценки системы 1С

Финансовые метрики

Критерии оценки:

  • снижение затрат;

  • рост доходов;

  • отсутствие штрафов.

Экономия может проявляться по-разному. Например, снижаются затраты на персонал: система берет на себя часть рутинных задач, и компании больше не нужно расширять штат бухгалтерии или привлекать дополнительных сотрудников. Появляется возможность увеличить доходы. За счет точного учета складских остатков товар не залеживается — продукция быстрее оборачивается, а бизнес — получает прибыль. Снижаются финансовые риски: система автоматически контролирует налоговые сроки и платежи, исключены штрафы за просрочки. 

Процессные метрики

Критерии оценки:

  • скорость обработки документов;

  • время закрытия месяца;

  • сокращение ручных операций.

После внедрения 1С важно понимать, насколько быстрее и удобнее стало работать. Например, оприходование товара по накладной раньше занимало около 15 минут, а теперь на это уходит всего 5 минут. Значительно сокращается и время закрытия месяца: вместо пяти дней бухгалтерии хватает двух–трех. Автоматизация позволяет избавиться от множества ручных операций — большая часть данных загружается автоматически.

Качество и прозрачность данных

Критерии оценки:

  • минимизация ошибок;

  • актуальность данных;

  • сопоставимость данных.

Автоматические проверки помогают минимизировать ошибки — например, при расчете зарплаты и налогов. Руководитель получает доступ к актуальной информации в любой момент: отчеты по продажам и остаткам формируются «здесь и сейчас» — не нужно ждать, пока их подготовит и принесет сотрудник. Вся отчетность хранится в единой системе и доступна всем подразделениям. 

Организационный эффект

Критерии оценки:

  • снижение нагрузки на сотрудников;

  • рост дисциплины;

  • доверие руководства к цифрам.

С внедрением 1С меняется работа всей компании. Сотрудники меньше времени тратят на рутину, у них появляется ресурс для анализа и развития. Внутри команды возрастает дисциплина: единые процессы упрощают контроль и уменьшают зависимость от человеческого фактора. Руководству проще принимать стратегические решения на основании прозрачных данных и точных цифр. 

Внедрение 1С — ответственный шаг для любой организации и предпринимателя. Важно выбрать оптимальную систему учета, перенести данные, адаптировать сотрудников. Компания «ТРИО» оценит процессы бизнеса, поможет выбрать и внедрить подходящую программу или перейти на более продвинутую конфигурацию 1С. В команде работают специалисты с глубокой экспертизой в IT-разработке и технических вопросах.

Получить консультацию

По каким направлениям можно увидеть эффект от автоматизации

Универсального метода по расчету эффективности 1С не существует. Бизнес — это не статичный организм. Он постоянно развивается и испытывает воздействие различных факторов. 

Повлиять на точность подсчетов может сезонность продаж, смена руководства, расширение ассортимента.

Максимальный эффект от внедрения можно достигнуть только при работе «в связке» заказчика и компании-интегратора 1С. От слаженных действий сторон зависит, насколько получится увеличить доход, сэкономить или повысить управляемость.

Возможность для увеличения дохода

Рассмотрим возможность увеличения дохода от внедрения 1С на примере отдела продаж в интернет-магазине и на производственном предприятии.

Показатель

До внедрения 1С

После внедрения 1С

Интернет-магазин (отдел продаж)

Количество заказов в месяц

В компанию поступает много заказов, но без 1С менеджеры успевали обработать только 200 заявок в месяц

После внедрения 1С скорость обработки заявок увеличилась. Менеджеры стали оформлять заявок в 1,5 и 2 раза больше в месяц

Количество менеджеров

10

10

Время на обработку заказов

30–40 минут

15–20 минут

Потери заказов

Возможны (из-за задержек согласования)

Отсутствуют

Производственная компания

Передача заявки на производство

Вручную, случались задержки

Заявка сразу появляется в программе после оформления

Проверка складских остатков

Занимала часы, «всплывали» ошибки 

Данные автоматически появляются в системе

Заказы у поставщиков

Делали «в последний момент»

Формируются заранее по неснижаемым остаткам

Загруженность производства

60–70%, иногда простаивало

90–100%, загрузка равномерная

Итог. После внедрения 1С интернет-магазин и производственная компания увеличили доход за счет выполнения большего количества заказов, не расширяя штат сотрудников. 

Экономия с помощью 1С

Автоматизация помогает экономить деньги и ресурсы компании. Рассмотрим, как повышается эффективность за счет управления разными процессами.

Показатель

До внедрения 1С

После внедрения 1С

Управление остатками

Учет запасов 

В Excel, встречались ошибки в остатках

Автоматизированный учет в системе

Последствия

Потеря клиента или закупка по завышенной цене

Выполнение заказов вовремя

Управление документами

Оригиналы документов

Могут теряться у клиентов и подрядчиков

Хранятся централизованно в системе

Реакция на проверку

Срочный поиск, стресс, штрафы

Документы готовы к предоставлению сразу

Издержки

Дополнительные затраты на сбор документов

Отсутствие штрафов и экономия времени сотрудников

Итог. Без автоматизации бизнес-процессов высок риск финансовых и репутационных потерь. После внедрения 1С бизнесу проще выстраивать лояльные отношения с клиентами и контролирующими органами.

Повышение управляемости

Системное управление данными служит основой для принятия стратегических решений. Разберем три конкретным ситуации.

Ситуация

До внедрения 1С

После внедрения 1С

Доступ к данным для собственника

Запрос информации о продажах занимает 2–3 дня: сотрудники собирают данные вручную по разным файлам. При уточнениях процесс повторяется, люди отвлекаются от основных задач Управляемость фактически теряется

Все данные формируются в системе автоматически. Собственник получает полный отчет нажатием одной кнопки — быстро, наглядно и в удобном формате

Адаптация новых сотрудников

Инструкции и материалы разбросаны по разным каналам: облако, почта, Excel, устные сообщения. Важные сведения теряются, адаптация затягивается, эффективность сотрудника снижается

Новичок получает готовое рабочее место в 1С: инструкции, памятки, обучающие видео и чек-листы структурированы. Адаптация становится быстрой и системной

Управляемость при смене собственников

В старой системе нет данных, нужных для принятия решений. Процессы не описаны, отчетность фрагментарна, контроль слабый

При внедрении 1С проводится обследование процессов, их описание и регламентация. Создаются рабочие места, отчетность и инструменты контроля — бизнес становится прозрачным и управляемым

Итог. Внедрение 1С делает управление бизнесом предсказуемым и прозрачным: собственник получает доступ к данным сразу, новые сотрудники быстрее включаются в работу, а смена владельцев не становится стрессом для компании. 

Как рассчитать эффективность от внедрения 1С

Программа 1С становится инструментом для экономии бюджета, роста дохода и повышения управляемости бизнес-процессами. Например, если автоматизировать бухгалтерию, то можно ожидать следующих улучшений:

  • Упрощение ведения и контроля финансовых потоков (кассы, банковские счета) и остатков на складах.

  • Быстрое формирование регламентированной отчетности по дебету и кредиту, а также по контрагентам.

  • Значительное упрощение ведения электронного документооборота с соблюдением всех нормативов.

Эффективность от автоматизации можно рассчитать по простому алгоритму:

  1. Рассчитайте, сколько времени сотрудники тратят на определенные задачи до внедрения системы и сколько — после.

  2. Умножьте сэкономленные часы на среднюю зарплату сотрудников.

  3. Получите примерную ежемесячную экономию, которая будет повторяться при постоянном использовании 1С.

Например: ежемесячно бухгалтер оприходовал товар по 100 накладным. На одну накладную у него уходило 15 минут. В месяц на обработку накладных уходило 1500 мин (25 часов). После внедрения 1С время на формирование данных сократилось до 900 минут в месяц (15 часов). Автоматизация показала, что лишние 10 часов в месяц у специалиста уходили на обработку накладных вручную. Сэкономленное время можно направить на решение других задач. При расширении компании не нужно будет нанимать других бухгалтеров.

Какие преимущества у автоматизации

Эффект от внедрения 1С не возникает сам по себе. Чтобы достичь максимального результата, нужно заранее определить цели автоматизации, заложить бюджет, выбрать программу, согласовать все этапы с интегратором, настроить систему и адаптировать персонал. 

Автоматизация позволяет:

  • Повысить продуктивность сотрудников и всего предприятия.

  • Исключить ошибки и оптимизировать процессы.

  • Обрабатывать большие объемы информации тем же количеством сотрудников.

  • Перераспределить сотрудников на новые бизнес-процессы.

При правильном комплексном внедрении 1С эффект виден на всех уровнях:

  • На уровне компании. Все проекты отражаются в единой системе. Руководитель может их открыть и посмотреть показатели — по себестоимости, расходам на материалы, участкам. 

  • На уровне отдела. В системе всегда актуальные данные. Отдел закупок вовремя пополнит запасы, деньги не будут «заморожены» в товаре. 

  • На уровне каждого сотрудника. Например, у работника есть автоматизированное рабочее место (АРМ) со всеми данными. Он быстрее обрабатывает заявки и может тратить время на другие задачи: изучение рынка, проработку клиентов, дополнительное обучение.

Нужна помощь в выборе и внедрении 1С? Все вопросы вы можете задать экспертам компании «ТРИО» на консультации. В команде работают специалисты по техническим вопросам, учету и разработке. Вы можете доверить разовую задачу или поручить профессионалам комплексную реализацию проекта: от решения технических проблем до абонентского обслуживания.

