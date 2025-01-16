Как сэкономить на налогах в 2025 году? О совмещении УСН и ПСН

Доходы от деятельности, подпадающей под ПСН, не облагаются НДС, даже если вы являетесь плательщиком НДС по УСН. При этом утратить право применения ПСН можно, если доходы с начала календарного года по УСН и патенту (совокупно) превысили 60 млн рублей. С 2025 года действует и еще одно правило: ИП теряет право на ПСН, если его суммарные доходы по ПСН и УСН за предыдущий год были больше 60 млн. рублей. Поэтому в 2025 году нельзя получить патент, если ваш доход в 2024 году был больше 60 млн. рублей.