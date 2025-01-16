Как сэкономить на налогах в 2025 году? О совмещении УСН и ПСН

С 2025 года предпринимателей ждет ряд изменений в налоговом законодательстве, которые затронут совмещение упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН). Эти два режима открывают немало возможностей для оптимизации налоговой нагрузки, но при этом требуют внимательного подхода и знаний нюансов.
Почему совмещать УСН и ПСН выгодно?
Для предпринимателей, которые хотят гибко управлять налоговой нагрузкой, совмещение УСН и ПСН дает значительные преимущества:
Экономия на налогах. Если предприниматель выходит за пределы лимитов доходов на патенте, то он автоматически переходит на УСН, а не на общую систему налогообложения. Это позволяет избежать высоких ставок ОСНО
Гибкость выбора систем налогообложения. Например, для одной части бизнеса вы можете использовать ПСН (например, для услуг или торговли), а для другой — УСН (например, сдача недвижимости в аренду).
Сохранение права на ПСН. Даже при потере патента (например, из-за превышения лимита доходов) вы не теряете права на применение УСН.
Меньше рисков в случае ошибок. Если по каким-то причинам деятельность по ПСН приостанавливается или лимиты превышаются, вы автоматически оказываетесь на более мягком режиме — УСН.
Какие ограничения нужно учитывать?
Совмещение режимов налогообложения имеет строгие требования, которые важно соблюдать:
Количество сотрудников. Общая численность работников на УСН и ПСН не должна превышать 145 человек. Из них 15 сотрудников могут работать в рамках деятельности, подпадающей под патент.
Лимит доходов. Предельный доход для ПСН остается на уровне 60 млн рублей. Важно помнить, что это не сумма доходов по каждому режиму, а общий лимит.
Раздельный учет. Для каждого режима ведется отдельный учет доходов и расходов. Например, зарплаты сотрудников нужно распределять между УСН и ПСН.
Изменения с 2025 года
Все предприниматели на УСН, чей доход превышает 60 млн рублей, становятся плательщиками НДС.
Доходы от деятельности, подпадающей под ПСН, не облагаются НДС, даже если вы являетесь плательщиком НДС по УСН. При этом утратить право применения ПСН можно, если доходы с начала календарного года по УСН и патенту (совокупно) превысили 60 млн рублей. С 2025 года действует и еще одно правило: ИП теряет право на ПСН, если его суммарные доходы по ПСН и УСН за предыдущий год были больше 60 млн. рублей. Поэтому в 2025 году нельзя получить патент, если ваш доход в 2024 году был больше 60 млн. рублей.
Увеличение предельного дохода для УСН до 450 млн рублей в 2025 году (с 2026 года вводится коэффициент-дефлятор).
Пример: как это работает
Допустим, что вы владелец кафе (деятельность подпадает под ПСН), а также сдаете в аренду помещения (УСН). Доходы по патенту составили 25 млн рублей, и они не облагаются НДС. В то же время доходы от аренды подпадают под УСН и составляют 30 млн рублей, общий лимит не превышает 60 млн рублей. Вы продолжаете работать на двух системах, минимизируя налоги и сохраняя льготы.
Как не допустить ошибок?
Совмещение УСН и ПСН требует глубоких знаний законодательства и грамотного налогового планирования. Важно понимать, как учитывать доходы, превышающие лимиты, или как избежать пересчета налогов при потере права на патент. Но это не единственный метод экономии на налогах в текущем году.
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