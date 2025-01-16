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Как сэкономить на налогах в 2025 году? О совмещении УСН и ПСН

В этой статье мы разберем, почему совмещение УСН и ПСН становится популярным решением, какие изменения произошли в 2025 году, и как правильно подстроиться под новые правила.

С 2025 года предпринимателей ждет ряд изменений в налоговом законодательстве, которые затронут совмещение упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН). Эти два режима открывают немало возможностей для оптимизации налоговой нагрузки, но при этом требуют внимательного подхода и знаний нюансов.

Почему совмещать УСН и ПСН выгодно?

Для предпринимателей, которые хотят гибко управлять налоговой нагрузкой, совмещение УСН и ПСН дает значительные преимущества:

  1. Экономия на налогах. Если предприниматель выходит за пределы лимитов доходов на патенте, то он автоматически переходит на УСН, а не на общую систему налогообложения. Это позволяет избежать высоких ставок ОСНО

  2. Гибкость выбора систем налогообложения. Например, для одной части бизнеса вы можете использовать ПСН (например, для услуг или торговли), а для другой — УСН (например, сдача недвижимости в аренду).

  3. Сохранение права на ПСН. Даже при потере патента (например, из-за превышения лимита доходов) вы не теряете права на применение УСН.

  4. Меньше рисков в случае ошибок. Если по каким-то причинам деятельность по ПСН приостанавливается или лимиты превышаются, вы автоматически оказываетесь на более мягком режиме — УСН.

Какие ограничения нужно учитывать?

Совмещение режимов налогообложения имеет строгие требования, которые важно соблюдать:

  • Количество сотрудников. Общая численность работников на УСН и ПСН не должна превышать 145 человек. Из них 15 сотрудников могут работать в рамках деятельности, подпадающей под патент.

  • Лимит доходов. Предельный доход для ПСН остается на уровне 60 млн рублей. Важно помнить, что это не сумма доходов по каждому режиму, а общий лимит.

  • Раздельный учет. Для каждого режима ведется отдельный учет доходов и расходов. Например, зарплаты сотрудников нужно распределять между УСН и ПСН.

Изменения с 2025 года

  • Все предприниматели на УСН, чей доход превышает 60 млн рублей, становятся плательщиками НДС.

  • Доходы от деятельности, подпадающей под ПСН, не облагаются НДС, даже если вы являетесь плательщиком НДС по УСН. При этом утратить право применения ПСН можно, если доходы с начала календарного года по УСН и патенту (совокупно) превысили 60 млн рублей. С 2025 года действует и еще одно правило: ИП теряет право на ПСН, если его суммарные доходы по ПСН и УСН за предыдущий год были больше 60 млн. рублей. Поэтому в 2025 году нельзя получить патент, если ваш доход в 2024 году был больше 60 млн. рублей.

  • Увеличение предельного дохода для УСН до 450 млн рублей в 2025 году (с 2026 года вводится коэффициент-дефлятор).

Пример: как это работает

Допустим, что вы владелец кафе (деятельность подпадает под ПСН), а также сдаете в аренду помещения (УСН). Доходы по патенту составили 25 млн рублей, и они не облагаются НДС. В то же время доходы от аренды подпадают под УСН и составляют 30 млн рублей, общий лимит не превышает 60 млн рублей. Вы продолжаете работать на двух системах, минимизируя налоги и сохраняя льготы.

Как не допустить ошибок?

Совмещение УСН и ПСН требует глубоких знаний законодательства и грамотного налогового планирования. Важно понимать, как учитывать доходы, превышающие лимиты, или как избежать пересчета налогов при потере права на патент. Но это не единственный метод экономии на налогах в текущем году.

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