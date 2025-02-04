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7 способов не потерять деньги с текущим НДС на УСН

Новые правила НДС для УСН уже вступили в силу. Ошибки в расчетах, несвоевременная отчетность или нарушение лимитов могут привести к доначислениям и штрафам. Разбираем, как работать по новым требованиям и не переплачивать налоги.

1. Разберитесь в условиях утраты права на применение 5% и 7%

Ставки 5% и 7% позволяют бизнесу на УСН снизить налоговую нагрузку, но их можно легко потерять, если не следить за лимитами.

Когда пропадет право на ставку 5%

  • Доход превысил 250 млн рублей — с 1-го числа следующего месяца ставка 5% прекращает действовать, можно выбрать 7% или 20%.

  • Если доход в 2024 году превысил 60 млн руб. и организация платит в 2025 НДС, но в 2025 году доход будет ниже 60 млн рублей — с 1 января 2026 года года организация освобождается от НДС.

Когда пропадет право на ставку 7%

  • Доход превысил 450 млн рублей — бизнес теряет не только ставку 7%, но и право на УСН, переходя на ОСНО.

  • Доход в 2025 году оказался в диапазоне от 60 до 250 млн рублей — с 1 января можно перейти на 5% или выбрать 20%.

Ставки 5% и 7% должны применяться непрерывно 3 года. Отказаться от них раньше срока нельзя, если не изменились лимиты.

Что нужно делать, чтобы не пропустить изменения в ставке НДС:

  • Контролировать лимиты и проверять соответствие деятельности условиям применения ставок 5% и 7%.

  • Правильно отражать ставку налога в первичных документах, договорах.

  • Особенно внимательно следить за уровнем дохода в последнем квартале года, когда велик риск превышения лимитов.

2. Не пропускайте сроки отчетности и уплаты НДС

Налоговая и без того строго контролирует сроки сдачи деклараций и уплаты налога, но с 2025 года налогоплательщиков станет еще больше, риски допустить ошибки выше, а внимание к новым плательщикам НДС точно будет повышенным.

Нарушение сроков — это пени, штрафы и доначисления, а регулярные нарушения — прямой путь к проверкам, в том числе выездным.

Как избежать проблем:

Если декларация по НДС сдана невовремя, организация рискует получить штраф в размере от 5 до 30% от суммы налога, но не менее 1000 рублей.

3. Учитывайте НДС при переходящих договорах

Если договор заключен в 2024 году, но исполнение или оплата происходит в 2025 году, нужно правильно учитывать НДС.

Пример:

  • Товар отгружен в декабре 2024 года, но оплата поступила в январе 2025 года — налог начисляется уже по новым правилам 2025 года.

  • Договор на оказание услуг заключен в 2024 году, но исполнен и оплачен в 2025 году — услуги облагаются по ставке НДС 2025 года.

Что делать:

  • Проверить все долгосрочные контракты. При необходимости заключить дополнительное соглашение или новый договор с учетом наличия НДС.

  • Убедиться, что налог правильно отражается в документах.

  • Проверить настройки 1С для корректного формирования документов и отчетности.

4. Корректно восстанавливайте «входящий» НДС

Если вы перешли на УСН с освобождением от НДС или пониженной ставкой, нужно восстановить ранее принятый к вычету налог.

Кого касается:

  • Организаций, которые использовали НДС к вычету при покупке товаров, но теперь освобождены от его уплаты.

  • Компаний, переходящих с ОСНО на УСН с пониженной ставкой 5% или 7%.

Как избежать проблем:

  • Провести инвентаризацию остатков и определить суммы восстановления.

  • Отразить восстановленный налог в учете, чтобы избежать штрафов.

5. Наладьте документооборот и фиксируйте авансы и вычеты НДС

ФНС может отказать в вычетах и доначислить налог, если не хватает подтверждающих документов.

Как наладить процесс:

Если счет-фактура выписан с ошибкой или в нем не указаны все реквизиты, НДС по нему нельзя будет принять к вычету. Это касается как ваших контрагентов, так и вас самих, если вы применяете ставку 20% и вправе принимать входящий НДС к вычету.

6. Проведите аудит налогового учета

Текущий порядок уплаты НДС увеличивает риск ошибок, стоит убедится, что ваша налоговая учетная политика верна.

Что делать:

  • Провести аудит учетной политики собственными силами или с помощью приглашенного специалиста. Не обязательно аудитора, услугу вам оказать также налоговый консультант, юрист, специализирующийся в области налогообложения и т.д.

  • Разобрать сделки с учетом актуальных ставок НДС.

  • Проверить корректность расчета налоговых обязательств.

7. Настройте учетные системы под актуальные ставки НДС

Если бухгалтерская программа не обновлена, возможны ошибки в расчетах НДС. Автоматизация учета поможет избежать проблем.

Как подготовиться:

  • Проверить, поддерживает ли ваше ПО текущие ставки 5%, 7% и 20%.

  • Настроить систему так, чтобы корректно учитывать авансы, вычеты и переходящие операции.

  • Убедиться, что все документы по НДС оформляются и хранятся в системе корректно.

Как избежать ошибок

С 2025 года НДС на УСН стал обязательным, и налогоплательщикам важно освоить новые правила. Ошибки в расчетах, несоблюдение сроков или некорректное оформление документов могут привести к штрафам.

Помогаем бухгалтерам разобраться с особенностями работы с НДС на УСН в курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН – 2025», который поможет уверенно вести учет по новым требованиям.

Почему этот курс нужен сейчас?

  • С 2025 года все ИП и организации на УСН стали плательщиками НДС. Кто-то получил освобождение, но и их могут подстерегать налоговые риски.

  • Введены новые правила учета, за нарушение которых грозят штрафы, изменилась декларация по НДС.

  • ФНС усиливает контроль за упрощенной системой налогообложения.

После обучения вы сможете:

  • вести бухгалтерский и налоговый учет по новым правилам;

  • корректно оформлять отчетность и работать по действующим ФСБУ;

  • защищать бизнес перед ФНС и избегать штрафов.

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