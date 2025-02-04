7 способов не потерять деньги с текущим НДС на УСН

1. Разберитесь в условиях утраты права на применение 5% и 7%
Ставки 5% и 7% позволяют бизнесу на УСН снизить налоговую нагрузку, но их можно легко потерять, если не следить за лимитами.
Когда пропадет право на ставку 5%
Доход превысил 250 млн рублей — с 1-го числа следующего месяца ставка 5% прекращает действовать, можно выбрать 7% или 20%.
Если доход в 2024 году превысил 60 млн руб. и организация платит в 2025 НДС, но в 2025 году доход будет ниже 60 млн рублей — с 1 января 2026 года года организация освобождается от НДС.
Когда пропадет право на ставку 7%
Доход превысил 450 млн рублей — бизнес теряет не только ставку 7%, но и право на УСН, переходя на ОСНО.
Доход в 2025 году оказался в диапазоне от 60 до 250 млн рублей — с 1 января можно перейти на 5% или выбрать 20%.
Ставки 5% и 7% должны применяться непрерывно 3 года. Отказаться от них раньше срока нельзя, если не изменились лимиты.
Что нужно делать, чтобы не пропустить изменения в ставке НДС:
Контролировать лимиты и проверять соответствие деятельности условиям применения ставок 5% и 7%.
Правильно отражать ставку налога в первичных документах, договорах.
Особенно внимательно следить за уровнем дохода в последнем квартале года, когда велик риск превышения лимитов.
2. Не пропускайте сроки отчетности и уплаты НДС
Налоговая и без того строго контролирует сроки сдачи деклараций и уплаты налога, но с 2025 года налогоплательщиков станет еще больше, риски допустить ошибки выше, а внимание к новым плательщикам НДС точно будет повышенным.
Нарушение сроков — это пени, штрафы и доначисления, а регулярные нарушения — прямой путь к проверкам, в том числе выездным.
Как избежать проблем:
Сдавайте декларации вовремя. Декларации по НДС сдаются ежеквартально, до 25-го числа месяца после отчетного квартала.
Не задерживайте уплату налога. Своевременная уплата НДС — обязательное условие, иначе ФНС начислит пени.
Автоматизируйте учет. Используйте напоминания в бухгалтерских программах, настройте интеграцию с банковскими сервисами, обменивайтесь первичными документами с контрагентами преимущественно по ЭДО.
Если декларация по НДС сдана невовремя, организация рискует получить штраф в размере от 5 до 30% от суммы налога, но не менее 1000 рублей.
3. Учитывайте НДС при переходящих договорах
Если договор заключен в 2024 году, но исполнение или оплата происходит в 2025 году, нужно правильно учитывать НДС.
Пример:
Товар отгружен в декабре 2024 года, но оплата поступила в январе 2025 года — налог начисляется уже по новым правилам 2025 года.
Договор на оказание услуг заключен в 2024 году, но исполнен и оплачен в 2025 году — услуги облагаются по ставке НДС 2025 года.
Что делать:
Проверить все долгосрочные контракты. При необходимости заключить дополнительное соглашение или новый договор с учетом наличия НДС.
Убедиться, что налог правильно отражается в документах.
Проверить настройки 1С для корректного формирования документов и отчетности.
4. Корректно восстанавливайте «входящий» НДС
Если вы перешли на УСН с освобождением от НДС или пониженной ставкой, нужно восстановить ранее принятый к вычету налог.
Кого касается:
Организаций, которые использовали НДС к вычету при покупке товаров, но теперь освобождены от его уплаты.
Компаний, переходящих с ОСНО на УСН с пониженной ставкой 5% или 7%.
Как избежать проблем:
Провести инвентаризацию остатков и определить суммы восстановления.
Отразить восстановленный налог в учете, чтобы избежать штрафов.
5. Наладьте документооборот и фиксируйте авансы и вычеты НДС
ФНС может отказать в вычетах и доначислить налог, если не хватает подтверждающих документов.
Как наладить процесс:
Проверяйте корректность оформления счетов-фактур, актов и накладных.
Убедитесь, что разобрались в особенностях учета «авансового» НДС и он корректно отображается в 1С.
Настройте систему хранения документов, чтобы все операции были подтверждены.
Если счет-фактура выписан с ошибкой или в нем не указаны все реквизиты, НДС по нему нельзя будет принять к вычету. Это касается как ваших контрагентов, так и вас самих, если вы применяете ставку 20% и вправе принимать входящий НДС к вычету.
6. Проведите аудит налогового учета
Текущий порядок уплаты НДС увеличивает риск ошибок, стоит убедится, что ваша налоговая учетная политика верна.
Что делать:
Провести аудит учетной политики собственными силами или с помощью приглашенного специалиста. Не обязательно аудитора, услугу вам оказать также налоговый консультант, юрист, специализирующийся в области налогообложения и т.д.
Разобрать сделки с учетом актуальных ставок НДС.
Проверить корректность расчета налоговых обязательств.
7. Настройте учетные системы под актуальные ставки НДС
Если бухгалтерская программа не обновлена, возможны ошибки в расчетах НДС. Автоматизация учета поможет избежать проблем.
Как подготовиться:
Проверить, поддерживает ли ваше ПО текущие ставки 5%, 7% и 20%.
Настроить систему так, чтобы корректно учитывать авансы, вычеты и переходящие операции.
Убедиться, что все документы по НДС оформляются и хранятся в системе корректно.
Как избежать ошибок
С 2025 года НДС на УСН стал обязательным, и налогоплательщикам важно освоить новые правила. Ошибки в расчетах, несоблюдение сроков или некорректное оформление документов могут привести к штрафам.
Помогаем бухгалтерам разобраться с особенностями работы с НДС на УСН в курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН – 2025», который поможет уверенно вести учет по новым требованиям.
Почему этот курс нужен сейчас?
С 2025 года все ИП и организации на УСН стали плательщиками НДС. Кто-то получил освобождение, но и их могут подстерегать налоговые риски.
Введены новые правила учета, за нарушение которых грозят штрафы, изменилась декларация по НДС.
ФНС усиливает контроль за упрощенной системой налогообложения.
После обучения вы сможете:
вести бухгалтерский и налоговый учет по новым правилам;
корректно оформлять отчетность и работать по действующим ФСБУ;
защищать бизнес перед ФНС и избегать штрафов.
Повышайте свою квалификацию на курсах от «Клерка»!
Начать дискуссию