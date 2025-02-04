7 способов не потерять деньги с текущим НДС на УСН

Ставки 5% и 7% позволяют бизнесу на УСН снизить налоговую нагрузку, но их можно легко потерять, если не следить за лимитами.

Когда пропадет право на ставку 5%

Доход превысил 250 млн рублей — с 1-го числа следующего месяца ставка 5% прекращает действовать, можно выбрать 7% или 20%.

Если доход в 2024 году превысил 60 млн руб. и организация платит в 2025 НДС, но в 2025 году доход будет ниже 60 млн рублей — с 1 января 2026 года года организация освобождается от НДС.

Когда пропадет право на ставку 7%

Доход превысил 450 млн рублей — бизнес теряет не только ставку 7%, но и право на УСН, переходя на ОСНО.

Доход в 2025 году оказался в диапазоне от 60 до 250 млн рублей — с 1 января можно перейти на 5% или выбрать 20%.

Ставки 5% и 7% должны применяться непрерывно 3 года. Отказаться от них раньше срока нельзя, если не изменились лимиты.

Что нужно делать, чтобы не пропустить изменения в ставке НДС: