ИП годами давал деньги на ребенка наличными. Теперь с него могут потребовать алименты с выручки?

ИП на УСН «Доходы» несколько лет давал деньги матери своего ребенка наличными, без расписок. Теперь решил оформить алименты официально и столкнулся сразу с двумя вопросами: могут ли с него взыскать выплаты за прошлые годы и действительно ли 25% придется платить со всей выручки бизнеса. Разбираем конкретную ситуацию.

25% со всей выручки платить не нужно

Допустим, торговый ИП получил 1,2 млн рублей выручки. Если просто взять четверть этой суммы, получится 300 тыс. рублей алиментов. Но так считать неправильно.

Для алиментов доход от предпринимательской деятельности определяется за вычетом документально подтвержденных расходов бизнеса и уплаченных налогов. Это следует из постановления Правительства № 1908.

Причем неважно, что сам ИП применяет УСН «Доходы» и при расчете налога расходы не учитывает. Например:

1,2 млн выручки − 800 тыс. расходов − 50 тыс. налога = 350 тыс. рублей.

Если алименты на одного ребенка установлены в размере 25%, получится 87 500 рублей, а не 300 тыс.

Главная проблема для ИП на УСН «Доходы» — расходы придется доказать. Нужны договоры, УПД, накладные, чеки, платежки и другие документы, подтверждающие реальные затраты бизнеса.

А что с деньгами, которые отец уже отдавал наличными

Вот здесь положение хуже.

По общему правилу алименты взыскивают с момента обращения в суд. За прошлое время их могут взыскать не более чем за три года, если мать докажет, что пыталась получить содержание, а отец уклонялся от выплат. Это предусмотрено статьей 107 СК РФ.

В нашем случае отец утверждает, что деньги ребенку давал постоянно. Но делал это наличными и расписок не брал.

Если возникнет спор, подтвердить конкретные суммы будет сложно.

Поэтому отсутствие «официальных» алиментов само по себе еще не означает автоматического долга за три года. Но и слова «я все это время давал деньги» могут оказаться недостаточным доказательством.

Что лучше сделать сейчас

Если родители могут договориться, проще заключить нотариальное соглашение об уплате алиментов.

Для предпринимателя с нестабильным доходом можно предусмотреть фиксированную ежемесячную сумму либо другой удобный порядок выплат.

А дальнейшие деньги лучше переводить безналично с понятным назначением:

«Алименты на содержание Иванова Ивана Ивановича за август 2026 года».

Тогда через несколько лет не придется доказывать, был это подарок, бытовой перевод или действительно алименты.

ИП важно учитывать не только налоги

Этот кейс хорошо показывает: даже на УСН «Доходы» предпринимателю иногда критически важно документировать расходы бизнеса.

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