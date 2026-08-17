Можно десять лет работать бухгалтером в строительной компании и все равно оказаться не готовым стать главбухом. Переход на следующий уровень происходит тогда, когда вы начинаете видеть весь строительный проект целиком. Проверить себя довольно просто. Попробуйте честно ответить на семь вопросов.

1. Вы можете прочитать договор и понять, как его учитывать, еще до появления первички?

Представим обычную ситуацию. На стол бухгалтера попадает акт. Бухгалтер проверяет реквизиты, определяет счет учета, делает проводки.

Главбух начинает раньше, с договора.

Кто здесь заказчик? Кто подрядчик? Есть ли субподрядчики? Кто закупает материалы? Когда передается результат работ? Есть ли этапы? Предусмотрен аванс? Как определяется цена?

В строительстве одна и та же операция может учитываться совершенно по-разному в зависимости от того, кем выступает компания: застройщиком, заказчиком, генподрядчиком, подрядчиком или субподрядчиком.

Поэтому первый признак готовности к следующему уровню — способность сначала понять экономический смысл сделки и только потом решать, какие будут проводки.

Если договор вы обычно начинаете читать только тогда, когда возникла проблема, ставьте себе нет.

2. Вы можете объяснить директору, сколько компания заработала на конкретном объекте?

Не показать оборотно-сальдовую ведомость.Именно объяснить.

Допустим, компания одновременно строит пять объектов. На них работают сотрудники, ездит техника, закупаются материалы, привлекаются субподрядчики. Есть прямые и косвенные расходы.

Директор спрашивает: «Почему себестоимость этого объекта выросла на 20%?»

И вот здесь начинается разница между учетом операций и управлением учетом. Главбух должен видеть:

сколько уже потрачено на объект;

какие расходы относятся именно к нему;

что попало в себестоимость;

что осталось в НЗП;

как распределились общие расходы;

почему похожие объекты показывают разную рентабельность.

Если получить нормальный ответ из 1С невозможно, проблема зачастую уже не в отдельных проводках. Неправильно построена сама аналитика учета.

3. Вы можете за пять минут объяснить, откуда взялась сумма НЗП?

На счете незавершенного производства висит 18 млн рублей. Что это за деньги?

Хороший ответ: «Вот 7,2 млн по объекту А, 6,1 млн по объекту Б, остальное — такие-то работы и материалы. Эти затраты пока нельзя отнести на себестоимость выполненных работ потому-то».

Плохой ответ: «Эта сумма постепенно накопилась за несколько лет».

В строительстве НЗП одна из ключевых зон учета. Стройка может идти месяцами и даже годами: материалы уже куплены, зарплата начислена, подрядчикам заплачено, а работы заказчику еще не сданы.

Главбух должен контролировать всю цепочку: затраты → объект → выполненные работы → себестоимость → финансовый результат.

Если происхождение остатков НЗП невозможно быстро восстановить, это серьезный сигнал. Если уже на первых трех вопросах у вас получилось два-три «нет», дело, скорее всего, не в недостатке опыта. Просто отдельные знания пока не собрались в систему.

4. Для вас КС-2 и КС-3 — документы или часть экономики проекта?

Можно идеально заполнить КС-2 и КС-3 и при этом плохо понимать строительный учет.

Потому что важно не только проверить форму. Нужно понимать:

что именно сейчас принято заказчиком;

к какому объекту относятся работы;

какие затраты можно закрыть;

какие остаются в НЗП;

как изменится себестоимость;

в какой момент возникает выручка;

что происходит с НДС.

Особенно весело становится, когда появляются субподрядчики, давальческие материалы, авансы и поэтапная сдача работ.

Тогда бухгалтеру уже недостаточно уметь проводить документы. Нужно понимать всю конструкцию сделки.

5. Вы понимаете, какие расходы можно включить в стоимость строящегося объекта?

Компания строит или реконструирует собственный объект.

Возникают десятки расходов: материалы, подрядчики, проектирование, зарплата, техника и множество сопутствующих затрат.

Что из этого является капитальными вложениями? Что нельзя включить в стоимость объекта? В какой момент признавать затраты? Какими документами их подтверждать?

Здесь уже приходится работать с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». И задача главбуха не просто найти нужный пункт стандарта, а принять решение по конкретной ситуации и суметь его обосновать.

6. Вы видите налоговую проблему до подписания договора или после?

Есть два варианта.

Первый: компания заключает договор → начинает работать → бухгалтер получает документы → обнаруживает проблему с НДС или налогом на прибыль.

Второй: главбух читает договор до подписания → видит последствия → предлагает изменить условия.

В строительстве это особенно важно: длительные договоры, авансы, этапы, переходящие проекты, изменение стоимости работ, субподрядчики.

Сильный главбух нужен компании не только для правильного заполнения декларации.

Он нужен еще и для того, чтобы компания не создавала себе налоговые проблемы собственными договорами.

7. Если 1С показала странную цифру, вы знаете, где искать причину?

Одна из самых опасных фраз в бухгалтерии: «Так программа посчитала».

Главбух строительной компании должен понимать, что происходит внутри учетной системы:

как настроена учетная политика;

какая аналитика ведется по объектам;

куда списываются материалы;

как распределяются затраты;

как формируется НЗП;

как проходят расчеты с заказчиками;

как отражаются КС-2 и КС-3;

как закрывается месяц.

Не обязательно самому быть программистом 1С. Но необходимо понимать, почему программа получила именно такую цифру. Иначе бухгалтер полностью зависит от настроек, которые когда-то сделал кто-то другой.

И сколько у вас получилось «да»?

6–7 «да». Вы уже мыслите на уровне человека, который способен отвечать за строительный учет целиком.

3–5 «да». Хорошая база есть, но есть и пробелы, которые станут особенно заметны при переходе на позицию главбуха.

0–2 «да». Не страшно. Скорее всего, вы пока хорошо знаете свой участок, но еще не собирали строительный учет в единую систему.

Именно последний переход обычно самый сложный. Сложнее связать все это в одну картину.

Как собрать строительный учет в систему

Для этого в Клерк.Школе сделали курс «Учет в строительстве».

Это не курс про один участок бухгалтерии. В программе последовательно разбираются участники строительства и договоры, учет у подрядчика, субподрядчики, строительные затраты, материалы, СРО, капитальные вложения по ФСБУ 26/2020, долевое строительство, УСН, налоговая реформа 2026 года и работа в 1С. Причем отдельно показывают учет как в «1С:Бухгалтерия строительной организации», так и в обычной «1С:Бухгалтерии».

Есть тесты и интерактивные тренажеры, где можно не просто посмотреть лекцию, а попробовать решить задачу и сразу увидеть ошибки. Преподавателям можно задавать вопросы по своим рабочим ситуациям. После обучения выдается удостоверение о повышении квалификации на 120 академических часов с регистрацией в ФИС ФРДО.

Начните видеть учет так, как должен видеть главный бухгалтер: от договора и строительного объекта до налогов, 1С и финансового результата.

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