Как уволить генерального директора за неисполнение обязанностей и не восстановить его через суд

Собственники решили уволить генерального директора. Что делать кадровику или бухгалтеру, которому поручили оформить увольнение? Главное, правильно определить основание для увольнения. Формулировки плохо работает для этого недостаточно. При этом есть вариант, когда доказывать плохую работу директора вообще не требуется.

Хотите просто заменить директора, можно не доказывать его нарушения

У генерального директора особый статус.

Собственники компании могут прекратить с ним трудовой договор по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, на основании решения уполномоченного органа организации.

То есть необязательно собирать докладные, доказывать провал KPI или искать дисциплинарные проступки.

Например, участники ООО считают, что директор:

плохо управляет компанией;

не выполняет поставленные задачи;

не обеспечивает нужные финансовые результаты;

утратил доверие собственников.

Собственники вправе принять решение о досрочном прекращении его полномочий.

Есть важный нюанс: если виновные действия директора не установлены, ему положена компенсация, не менее трех средних месячных заработков, если трудовым договором не предусмотрено больше. И вот здесь возникает практический выбор. Быстро прекратить отношения с директором, выплатить компенсацию и не доказывать его вину. Увольнять директора именно за нарушение обязанностей. Тогда придется провести полноценную дисциплинарную процедуру.

Второй вариант значительно сложнее.

Сказать, что он ничего не делает недостаточно

Представим обычную ситуацию.

Собственник говорит кадровику: Иванов уже полгода не выполняет мои поручения. Оформите его завтра по статье. Так сделать нельзя. Сначала нужно понять какую именно обязанность нарушил директор?

И где она закреплена:

в трудовом договоре;

должностной инструкции;

уставе;

локальном нормативном акте;

решении общего собрания;

другом документе, обязательном для директора.

Если собственник устно говорил: «Надо увеличить продажи на 30%», а эта обязанность нигде не зафиксирована, использовать ее как основание для дисциплинарного увольнения крайне рискованно.

Когда директора действительно можно уволить за неисполнение обязанностей

Один из вариантов — п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин.

Например, директор обязан представить собственникам отчет до 5-го числа, он этого не сделал и нарушение зафиксировали. Позже директор снова нарушил трудовую обязанность.

Только тогда можно рассматривать увольнение за неоднократное неисполнение обязанностей. Просто составить два акта задним числом и уволить директора нельзя.

А если нарушение было одно, но серьезное?

Для руководителя организации предусмотрено специальное основание — п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Это однократное грубое нарушение руководителем своих трудовых обязанностей. Но работодатель должен будет доказать не только сам факт нарушения, но и почему оно является именно грубым.

Есть и еще одно специальное основание — п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Оно применяется, если руководитель принял необоснованное решение, которое повлекло нарушение сохранности имущества, его неправомерное использование или другой имущественный ущерб организации.

Здесь тоже недостаточно сказать: Директор заключил невыгодный договор. Нужно доказать основание для увольнения и последствия его решения.

Что должен сделать кадровик, если директора увольняют за нарушения

Вот здесь начинается самая опасная часть процедуры.

1. Найти конкретную нарушенную обязанность

Не «плохо руководил», а, например, обязан предоставить отчет до 10 августа и не предоставил.

2. Зафиксировать нарушение

Подготовить акт, служебную записку, результаты проверки или другой документ, подтверждающий событие.

3. Запросить письменное объяснение

До дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать объяснение. На его предоставление даются два рабочих дня. Если объяснения нет, составляется акт.

4. Проверить причины нарушения

Наличие самого факта еще не означает автоматического наказания. Нужно учитывать обстоятельства, причины и тяжесть проступка.

5. Оформить дисциплинарное взыскание

Если речь идет о дальнейшем увольнении за неоднократное неисполнение обязанностей, первое взыскание должно быть оформлено правильно и продолжать действовать.

6. Зафиксировать новое нарушение

Новое нарушение означает новую процедуру, новый документ, новое требование объяснений, новая оценка обстоятельств.

7. Правильно оформить само увольнение

И здесь кадровая процедура пересекается с корпоративной.

Нужно не только прекратить трудовой договор, но и правильно оформить решение участников ООО или другого уполномоченного органа о прекращении полномочий генерального директора.

После этого проводится окончательный расчет, оформляются кадровые документы и передаются необходимые сведения в СФР.

Где чаще всего возникает проблема

На практике решение об увольнении обычно принимается раньше, чем кадровику передают документы.

Получается примерно так, мы решили директора увольнять, найдите теперь основание и оформите все правильно. И вот это опасная ситуация.

Нельзя задним числом создавать дисциплинарную историю только потому, что собственники уже решили расстаться с руководителем.

Если доказательств нарушений нет, часто безопаснее использовать специальное основание для увольнения директора по ст. 278 ТК РФ и выплатить компенсацию.

А если компания решила увольнять именно за виновные действия, придется строго соблюдать всю дисциплинарную процедуру.

Почему кадровику особенно опасно ошибиться именно в увольнении

Ошибка при увольнении может закончиться трудовым спором, восстановлением работника и выплатой среднего заработка за период вынужденного прогула.

Причем проблема зачастую не в том, что нарушения не было. Работодатель действительно мог быть прав по существу.

Но кадровик:

не запросил объяснение;

нарушил срок;

неверно определил основание увольнения;

не смог подтвердить обязанность работника;

неправильно оформил дисциплинарное взыскание.

И увольнение становится уязвимым.

Если такие задачи уже попадают к вам, одних шаблонов документов мало

Сегодня генеральный директор, завтра сотрудник на испытательном сроке, потом прогул, дисциплинарное взыскание или сокращение.

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