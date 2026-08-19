Вам предложили стать главбухом на ОСНО. Что дальше?

Главбух уходит, и директор неожиданно предлагает его место вам. Вы давно в бухгалтерии, знаете компанию, но соглашаться страшновато, одно дело отвечать за свою работу, другое — впервые взять на себя всю бухгалтерию компании на ОСНО. Или вы сами видите вакансию главбуха с зарплатой заметно выше вашей. Требования читаете, вроде ничего невозможного.

Как понять, готовы ли вы.

До сдачи отчетности три дня, а налог на прибыль не получается

Оборотка вроде нормальная. Месяц в 1С закрыт. Но расчет налога на прибыль вызывает вопросы, бухгалтерский и налоговый учет расходятся, какие-то разницы появились не там, где ожидали.

И недостаточно еще раз перепровести закрытие месяца. Надо понять, где искать причину: в признании расходов, амортизации, резервах, прямых и косвенных затратах, ПБУ 18/02, настройках 1С или в операции, которую несколько месяцев назад неправильно отразили. И найти ее до отправки отчетности.

Сотрудник приносит операцию, которой вы сами никогда не занимались

Например, купили оборудование, отдельно доставка, монтаж. Как собирать первоначальную стоимость?

Или оплатили разработку сайта. Это расходы или НМА? Директор дал другой компании заем. Как провести?

На своем участке можно годами работать уверенно и почти не сталкиваться с такими операциями. В большой бухгалтерии ОС ведет один человек, зарплату другой, реализацию третий, а сложные вопросы уходят главбуху.

Главбух не обязан помнить каждую норму наизусть. Но должен понимать учет достаточно хорошо, чтобы разобраться в незнакомой операции, увидеть ее бухгалтерские и налоговые последствия и проверить, правильно ли она отражена в базе.

И тут может выясниться, стаж большой, а всю компанию целиком вы никогда не вели.

Пришло требование ФНС, и переслать его выше некому

Налоговая просит пояснить расхождения и представить документы. Раньше требование можно было переслать главбуху.

Теперь директор пишет вам: Что случилось? У нас проблемы?

Нужно понять, откуда взялось расхождение, проверить учет, разобраться, что именно увидела инспекция, собрать документы и решить, что писать в ответе.

Причем отвечать надо аккуратно. Лишние документы и неудачные пояснения иногда создают больше вопросов, чем было в первоначальном требовании.

Здесь уже недостаточно просто знать срок ответа. Надо понимать, что происходит в учете и зачем налоговая задает этот вопрос.

Директор приносит договор до подписания и спрашивает: «Нормально делаем?»

Бухгалтер часто получает документы уже после того, как бизнес обо всем договорился. Главбуха могут позвать раньше.

Компания покупает дорогое оборудование. Заключает агентский договор. Дает крупному клиенту отсрочку. Запускает новое направление. Придумывает нестандартную схему расчетов.

И директор спрашивает не: «На какой счет это поставить?», а: «Какие здесь налоги? Есть ли риски?»

От вас ждут уже не проводку. Нужно понять налоговые последствия сделки, посмотреть договор, оценить контрагента и предупредить о проблемах до того, как компания подпишет документы.

Компания получила прибыль, а директор спрашивает: «Почему у нас опять нет денег?»

По отчетности бизнес прибыльный. Налоги рассчитаны. А на счете денег почти нет.

Причина может быть простой, выросла дебиторка, закупили товар, купили оборудование, погасили кредит, деньги зависли в обороте.

Нужно объяснить: куда ушли деньги, почему возник дефицит и что сейчас происходит с финансами компании. Это уже не только про правильные проводки и декларации. Это про понимание того, что стоит за цифрами.

Бухгалтерский опыт часто набирается по частям.

Можно прекрасно знать зарплату, но почти не заниматься налогом на прибыль. Годами вести НДС, но не составлять бухгалтерскую отчетность. Отлично работать в готовой базе 1С, но никогда самостоятельно не формировать учетную политику.

Поэтому перед повышением полезно один раз пройти всю бухгалтерию компании целиком, а не впервые разбираться с незнакомыми задачами уже на новой должности.

Где бухгалтеру собрать все навыки в единую систему

В Клерк.Школе есть программа профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Курс построен вокруг всей работы главбуха: документооборот, учетная политика, 1С, основные средства, НМА, запасы, зарплата, НДС, налог на прибыль, закрытие периода и бухгалтерская отчетность.

То есть можно пройти и те участки, которые на вашей нынешней работе всегда делал кто-то другой.

Отдельно разбираются требования ФНС, налоговые риски и налоговое планирование. Есть управленческий учет, финансовая модель и анализ бизнеса, как раз для тех случаев, когда директор спрашивает не только про отчетность, но и про деньги компании.

В программе есть практические задания, тренажеры и работа в 1С. Можно задавать вопросы экспертам. Обучение длится четыре месяца в свободном графике, после него выдается диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.

Посмотреть программу курса «Главный бухгалтер на ОСНО» и демо-урок.

Если повышение уже предлагают, лучше обнаружить свои слабые места сейчас. А если пока не предлагают, можно подготовиться заранее.

Чтобы на следующую вакансию главбуха откликаться уже не с мыслью «А я справлюсь?», а с вопросом: «А сколько они предлагают?»