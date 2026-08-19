Взяли нового клиента с маркировкой: что проверить в Честном знаке, ЭДО и 1С

Вы берете на обслуживание новую компанию. Или устраиваетесь бухгалтером туда, где уже работают с маркированными товарами. Предыдущий бухгалтер передал базу 1С, пароль от ЭДО и доступ в «Честный знак». На первый взгляд можно продолжать работать. Но есть проблема, вы не знаете, что происходило до вас.

В 1С товар есть, а в «Честном знаке» его уже нет. Где-то месяцами висят коды проданного товара. Какие-то УПД не подписаны или не дошли до системы. Возврат покупателя оформили в 1С, но не отразили в маркировке. А фактический склад вообще живет своей жизнью.

Поэтому принимать компанию с маркировкой нужно почти как отдельный участок учета. Разберемся, что проверить в первую очередь.

Соберите все доступы, одной 1С уже недостаточно

Начните не с проводок, а со списка систем, в которых компания вообще работает.

Как минимум могут понадобиться:

1С;

личный кабинет «Честного знака»;

оператор ЭДО — Диадок, Saby, Такском или другой;

ОФД и доступ к кассам;

ЕГАИС;

«Меркурий»;

ФГИС «Зерно»;

ГИИС ДМДК.

Список зависит от того, чем торгует или что производит компания. Это важное отличие обычного приема бухгалтерии от компании с маркировкой. Часть учета находится уже не в вашей бухгалтерской базе, а во внешних системах.

Если компания работает сразу с несколькими товарными документами, бухгалтеру приходится разбираться не только с «Честным знаком», но и с другими последовательностями: ЕГАИС, «Меркурием», ФГИС «Зерно», ГИИС ДМДК, ЭДО. При приеме важно понять, какие требования по маркировке и прослеживаемости. Сразу выясните также, на кого оформлены УКЭП, кто имеет права подписи и какие сотрудники имеют доступы в системы.

Разберитесь, что именно компания должна маркировать

Не доверяйте фразе предыдущего бухгалтера или директора: «У нас маркируется только одежда». Посмотрите номенклатуру самостоятельно.

У одной компании могут одновременно пересекаться несколько контуров контроля: «Честный знак», прослеживаемость, «Меркурий», ЕГАИС и ЭДО. Составьте простую таблицу:

товар → какая система → кто отвечает → через какую программу передаются данные.

После этого станет понятно, какой объем хозяйства вы вообще принимаете.

Посмотрите, что сейчас числится в «Честном знаке»

Нужно понять, какие маркированные товары система считает принадлежащими компании и в каком состоянии находятся коды.

Остаток в государственной системе и реальный остаток на складе не одно и то же. Расхождения между ними возникают, поэтому сначала нужно зафиксировать исходное состояние.

Особенно внимательно посмотрите на старые коды и операции прошлых периодов. Если компания работает с маркировкой несколько лет, именно там могут лежать проблемы, о которых нынешние сотрудники уже даже не помнят.

И пока ничего массово не исправляйте. Сначала нужно понять, что произошло.

Проведите главную сверку: «Честный знак» ↔ 1С ↔ фактический склад

В идеальном мире данные должны объяснять друг друга. На практике возможны четыре ситуации.

В 1С товар есть, на складе есть, в «Честном знаке» есть.

Похоже на нормальную ситуацию.

В 1С товар есть, на складе есть, в «Честном знаке» нет.

Нужно выяснять, что произошло с кодами и документами передачи.

В «Честном знаке» товар есть, а фактически на складе его нет.

Возможно, товар давно продали, списали, использовали для собственных нужд или потеряли, но соответствующая операция не дошла до системы.

На складе товар есть, а 1С и «Честном знак» показывают другое.

Нужно восстанавливать движение товара по документам.

Не стоит автоматически подгонять одну систему под другую. Сначала найдите причину расхождения.

Именно на такой сверке обычно становится понятно, что маркировка превратилась в отдельный участок учета. Недостаточно провести поступление или реализацию в 1С: нужно понимать, как одна операция проходит через 1С → ЭДО → «Честный знак» и что должно появиться в каждой системе.

В курсе Клерк.Школы «Маркировка товара, ЭДО и прослеживаемость — 2026» отдельно показываем эту цепочку на практических операциях: приемке, реализации, возвратах, списаниях и обмене с «Честным знаком». Не просто рассказываем правила маркировки, а смотрим, где бухгалтеру искать результат операции в самой системе и в 1С.

Проверьте, УПД отправлен, еще не значит, что все хорошо

Следующая точка риска — ЭДО. Посмотрите входящие и исходящие документы хотя бы за несколько последних месяцев.

Ищем:

неподписанные УПД;

отклоненные документы;

исправления и корректировки;

документы с расхождениями;

операции, которые отражены в 1С, но не завершены в ЭДО или «Честном знаке».

То, что документ проведен в 1С, еще не означает, что движение маркированного товара корректно завершилось во всех системах.

Найдите товар, который давно продан, но продолжает числиться в системе

Это одна из самых неприятных категорий ошибок. По бухгалтерскому учету товара уже нет. Деньги получены. Чек пробит. Покупатель давно ушел. А код продолжает жить своей жизнью.

Причины могут быть разными: ошибка передачи данных, некорректно оформленный вывод из оборота, проблема с кассой, ОФД или обменом.

Новый бухгалтер здесь оказывается в особенно неудобной ситуации, видит результат, но не знает, почему операция год назад прошла именно так.

Поэтому старые зависшие позиции лучше вынести в отдельный список и разбирать отдельно от текущей работы.

Отдельно проверьте возвраты, списания и нестандартные операции

Обычные поступление и продажа обычно настроены лучше всего.

Проблемы чаще прячутся там, где операция случается редко:

возврат покупателя;

возврат поставщику;

порча;

недостача;

использование товара для собственных нужд;

переупаковка;

корректировка реализации;

исправление ошибочного документа.

Для каждой такой операции задайте три вопроса:

Что произошло физически? Что провели в 1С? Что в результате увидел «Честный знак»? Если ответы не сходятся, нашли точку для проверки.

Зафиксируйте, что именно вы приняли

После первичного аудита зафиксируйте состояние учета на дату приема дел, например, актом приема-передачи или служебной запиской.

Формулировка может выглядеть так:

На 19 августа 2026 года выявлено 317 кодов, требующих сверки, 12 неподписанных УПД, 7 документов с ошибками обмена, а также расхождения между данными 1С, ГИС МТ и фактическими остатками.

Сам по себе такой документ не освобождает нового бухгалтера от ответственности. Но он фиксирует, в каком состоянии находился участок учета в момент его передачи, и позволяет отдельно составить план исправления накопленных проблем.

Не исправляйте все в первый день

Самая опасная стратегия — увидеть расхождения и сразу начать массово перепроводить документы.

Правильнее идти так:

зафиксировали → сверили → нашли причину → определили правильную операцию → исправили.

Маркировка давно перестала быть задачей в духе научиться сканировать DataMatrix. Бухгалтеру приходится понимать, как между собой связаны товар, УПД, ЭДО, 1С, касса и государственные информационные системы.

Особенно хорошо масштаб этой задачи становится виден, когда вы принимаете учет после другого человека.

Если часть описанных выше действий вы пока не представляете, где выполнять в 1С или «Честном знаке», это можно разобрать на курсе «Маркировка товара, ЭДО и прослеживаемость — 2026». Весь участок собран в одну систему: от государственных сервисов и ЭДО до конкретных операций с маркированным товаром в 1С.