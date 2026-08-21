Новый закон об ИИ: придется ли бухгалтеру маркировать письма и пояснения, написанные с ChatGPT

Президент подписал закон об искусственном интеллекте. С 2027 года появятся правила маркировки ИИ-контента. Разбираемся, придется ли бухгалтеру отмечать письма, пояснения и другие тексты, которые он готовит с помощью ChatGPT или DeepSeek.

Речь идет о Федеральном законе от 26.07.2026 № 243-ФЗ. Основная часть закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года, правила о маркировке — с 1 марта 2027 года.

Что меняется

Закон регулирует прежде всего большие фундаментальные модели ИИ. Для российских разработчиков вводятся специальные статусы суверенных и национальных моделей, требования к инфраструктуре, хранению данных и безопасности.

Кроме того, Правительство сможет определить отдельные сферы, где разрешат использовать только суверенные или национальные модели. Но для обычного пользователя самое интересное — маркировка.

С 1 марта 2027 года ИИ-сервисы и крупные интернет-площадки должны предоставить возможность отметить, что аудио- или визуальный материал создан с помощью искусственного интеллекта.

Поэтому бухгалтеру не придется ставить отметку создано с помощью ИИ под:

пояснением в ФНС;

письмом контрагенту;

внутренней инструкцией;

аналитической запиской;

статьей или постом,

только потому, что при подготовке текста использовалась нейросеть.

Значит, бухгалтеру можно пользоваться ИИ?

Закон не запрещает бухгалтеру использовать ИИ, а возможностей у него уже гораздо больше, чем просто написать письмо.

Интереснее, что конкретно уже сегодня можно отдавать ИИ и как делать это так, чтобы он действительно экономил время. Например, нейросеть можно попросить:

написать или проверить формулу в Excel;

помочь разобраться с большой таблицей;

найти ошибки и аномалии в данных;

помочь с финансовым анализом;

сравнить показатели по периодам;

объяснить причины отклонений;

помочь построить финансовую модель;

подготовить структуру отчета.

Но просто открыть ChatGPT и начать загружать туда бухгалтерские базы, договоры и персональные данные сотрудников — плохая идея. Нужно понимать, какие данные можно передавать нейросети, какие нельзя и как проверять то, что она вам вернула.

Например, 1С → Excel → Power BI → ИИ.

Из 1С выгружаются данные. Excel или Power Query помогают их обработать. В Power BI собирается интерактивный отчет по платежам, дебиторке или другим показателям. А нейросеть уже помогает анализировать получившиеся данные.

То есть бухгалтер постепенно переходит от ручного перекладывания цифр между таблицами к нормальной системе работы с данными.

И для этого нужно понимать хотя бы базово Excel, сводные таблицы, Power BI, работу с данными и только потом добавлять к ним нейросети.

На «Клерке» есть курс «Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи», где все эти инструменты идут последовательно от обычной таблицы до связки 1С, Power BI и ИИ.

Сначала Excel и Google-таблицы: формулы, функции, ВПР, логические функции, сводные таблицы, графики, диаграммы, горячие клавиши и дашборды.

Потом Power BI: загрузка и трансформация данных, модель данных, DAX, интерактивные отчеты, анализ платежей и дебиторской задолженности.

Отдельный большой блок посвящен нейросетям. Разбираются ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Qwen, GigaChat, Клерк AI и другие сервисы. Какая нейросеть для какой задачи подходит и как использовать их в финансовом анализе и моделировании.

А в финале все собирается вместе: 1С → Power BI → ИИ-аналитика.

В программе есть отдельный разбор того, как на основе данных 1С и Power BI использовать ИИ и сокращать время на закрытие месяца.

И что особенно важно в контексте нового закона и вообще работы бухгалтера с нейросетями — отдельная тема посвящена кибербезопасности и тому, какие данные ИИ доверять не стоит.

Обучение идет три месяца в свободном графике. В программе 72 академических часа, видео, конспекты, тесты, практические задания и материалы для скачивания. Можно задавать вопросы преподавателям в чате и на онлайн-встречах.

После обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, сведения о нем вносятся в ФИС ФРДО. Посмотреть полную программу курса.

А главный вывод из нового закона для бухгалтера пока довольно простой: нейросети не запретили, а обязанность маркировать каждый созданный с их помощью текст не появилась.

Зато имеет смысл научиться использовать ИИ не как игрушку для написания текстов, а как нормальный рабочий инструмент.