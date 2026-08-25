До 22 сентября IT-компании могут потерять аккредитацию: что пересчитать бухгалтеру
Одно уведомление на Госуслугах может обойтись IT-компании в миллионы рублей. До 22 сентября его рискуют получить почти 3 тыс. организаций. И разгребать последствия придется бухгалтеру.
В 2026 году аккредитованные IT-компании проходили плановое подтверждение статуса. Документы нужно было подать до 1 июля, решения Минцифры примет до 1 сентября, а уведомления направит через Госуслуги до 22 сентября.
Почти 3 тыс. организаций рискуют аккредитацию не подтвердить. Для них это означает не просто исключение из реестра, а потерю налоговых льгот.
Причем применять общие ставки только с даты получения решения не получится. Бухгалтеру придется вернуться к расчетам с начала 2026 года, пересчитать налог на прибыль и страховые взносы, уточнить отчетность, доплатить недоимку и пени.
Налог на прибыль придется пересчитать
В 2026 году аккредитованные IT-компании при соблюдении установленных условий применяют ставку налога на прибыль:
5% — в федеральный бюджет;
0% — в региональный бюджет.
Общая ставка налога на прибыль составляет 25%.
Если компанию лишат аккредитации, она потеряет право на льготную ставку с начала налогового периода, в котором это произошло. Налоговый период по налогу на прибыль — календарный год.
Следовательно, при лишении аккредитации в 2026 году налог придется пересчитать с 1 января 2026 года, а не с даты получения решения.
Страховые взносы также придется пересчитать
С 2026 года аккредитованные IT-компании при выполнении условий применяют пониженные тарифы страховых взносов:
15% — в пределах единой предельной величины базы;
7,6% — с выплат сверх предельной базы.
При утрате аккредитации компания лишается права на эти тарифы с начала расчетного периода. Расчетный период по страховым взносам — календарный год.
Бухгалтеру придется:
поднять выплаты сотрудникам с января;
пересчитать взносы по общим тарифам;
определить сумму доплаты;
проверить уже представленную отчетность;
рассчитать пени.
Чем больше штат и фонд оплаты труда, тем выше потенциальная сумма доначислений.
Почему бухгалтеру IT-компании недостаточно знать ставки
Главная опасность заключается не в незнании льготной ставки, а в незнании условий ее применения.
Бухгалтеру IT-компании приходится одновременно контролировать:
наличие и подтверждение аккредитации;
долю профильных доходов;
состав доходов, относящихся к IT-деятельности;
учет разработки программного обеспечения;
включение ПО в российский реестр;
НДС по программам и лицензиям;
выплаты штатным и удаленным сотрудникам;
расчеты с российскими и иностранными заказчиками;
риски налоговых доначислений.
Ошибка в одном условии может привести к пересчету налогов за весь год. Поэтому IT-бухгалтерия фактически стала отдельной специализацией.
На курсе повышения квалификации «Бухгалтер IT-компании» отдельно разбирается аккредитация, как ее получить, подтвердить и не потерять, а также что делать при утрате статуса и доначислении налогов.
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Главное
Если компания получит отрицательное решение Минцифры, бухгалтеру нужно проверить:
аккредитацию → налог на прибыль → страховые взносы → НДС и другие льготы → отчетность → недоимку и пени.
Самая опасная ошибка начать применять общие ставки только с даты уведомления.
При утрате аккредитации в 2026 году право на льготную ставку по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов может быть потеряно с 1 января 2026 года.
Информации об авторе
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