До 22 сентября IT-компании могут потерять аккредитацию: что пересчитать бухгалтеру

Одно уведомление на Госуслугах может обойтись IT-компании в миллионы рублей. До 22 сентября его рискуют получить почти 3 тыс. организаций. И разгребать последствия придется бухгалтеру.

В 2026 году аккредитованные IT-компании проходили плановое подтверждение статуса. Документы нужно было подать до 1 июля, решения Минцифры примет до 1 сентября, а уведомления направит через Госуслуги до 22 сентября.

Почти 3 тыс. организаций рискуют аккредитацию не подтвердить. Для них это означает не просто исключение из реестра, а потерю налоговых льгот.

Причем применять общие ставки только с даты получения решения не получится. Бухгалтеру придется вернуться к расчетам с начала 2026 года, пересчитать налог на прибыль и страховые взносы, уточнить отчетность, доплатить недоимку и пени.

Налог на прибыль придется пересчитать

В 2026 году аккредитованные IT-компании при соблюдении установленных условий применяют ставку налога на прибыль:

5% — в федеральный бюджет;

0% — в региональный бюджет.

Общая ставка налога на прибыль составляет 25%.

Если компанию лишат аккредитации, она потеряет право на льготную ставку с начала налогового периода, в котором это произошло. Налоговый период по налогу на прибыль — календарный год.

Следовательно, при лишении аккредитации в 2026 году налог придется пересчитать с 1 января 2026 года, а не с даты получения решения.

Страховые взносы также придется пересчитать

С 2026 года аккредитованные IT-компании при выполнении условий применяют пониженные тарифы страховых взносов:

15% — в пределах единой предельной величины базы;

7,6% — с выплат сверх предельной базы.

При утрате аккредитации компания лишается права на эти тарифы с начала расчетного периода. Расчетный период по страховым взносам — календарный год.

Бухгалтеру придется:

поднять выплаты сотрудникам с января;

пересчитать взносы по общим тарифам;

определить сумму доплаты;

проверить уже представленную отчетность;

рассчитать пени.

Чем больше штат и фонд оплаты труда, тем выше потенциальная сумма доначислений.

Почему бухгалтеру IT-компании недостаточно знать ставки

Главная опасность заключается не в незнании льготной ставки, а в незнании условий ее применения.

Бухгалтеру IT-компании приходится одновременно контролировать:

наличие и подтверждение аккредитации;

долю профильных доходов;

состав доходов, относящихся к IT-деятельности;

учет разработки программного обеспечения;

включение ПО в российский реестр;

НДС по программам и лицензиям;

выплаты штатным и удаленным сотрудникам;

расчеты с российскими и иностранными заказчиками;

риски налоговых доначислений.

Ошибка в одном условии может привести к пересчету налогов за весь год. Поэтому IT-бухгалтерия фактически стала отдельной специализацией.

На курсе повышения квалификации «Бухгалтер IT-компании» отдельно разбирается аккредитация, как ее получить, подтвердить и не потерять, а также что делать при утрате статуса и доначислении налогов.

В программу также входят учет разработки ПО, налог на прибыль, НДС, страховые взносы, ВЭД, кадровый учет и налоговый контроль.

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Главное

Если компания получит отрицательное решение Минцифры, бухгалтеру нужно проверить:

аккредитацию → налог на прибыль → страховые взносы → НДС и другие льготы → отчетность → недоимку и пени.

Самая опасная ошибка начать применять общие ставки только с даты уведомления.

При утрате аккредитации в 2026 году право на льготную ставку по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов может быть потеряно с 1 января 2026 года.