С 1 сентября «Честный знак» начнет сам находить нарушения. Штраф может прийти без инспектора

Еще недавно ошибку в маркировке можно было месяцами не замечать. С 1 сентября 2026 года это становится намного опаснее, данные кассы и ГИС МТ смогут стать основанием для автоматического штрафа. Разбираемся, что бухгалтеру стоит проверить сейчас.

До 1 сентября осталась неделя. И если раньше бухгалтер мог относиться к ошибкам в «Честном знаке» как к проблеме, которую когда-нибудь придется разобрать, теперь времени на это практически не осталось.

С 1 сентября 2026 года начинает действовать новый механизм ответственности за нарушения при продаже маркированных товаров. Главное изменение даже не в размерах штрафов.

Нарушение сможет обнаружить сама информационная система.

Касса передает сведения о продаже, ГИС МТ видит нарушение, а дальше постановление может быть сформировано в электронном виде без составления протокола и без участия компании.

Первыми под особое внимание попадают продавцы табачной и никотинсодержащей продукции.

Продажа маркированного товара незарегистрированным участником оборота может стоить 50 тыс. рублей. За нарушения установленных цен на табачную и никотинсодержащую продукцию штрафы в зависимости от количества проданного товара доходят до 500 тыс. рублей.

Но табаком история не заканчивается.

За продажу маркированного товара с истекшим сроком годности после получения системой информации о запрете штраф составит 10 тыс. рублей за каждую единицу для ИП и 20 тыс. рублей за каждую единицу для организации.

Десять ошибочно проданных единиц — и для юрлица это уже 200 тыс. рублей.

И вот здесь возникает проблема, которую многие бухгалтеры недооценивают.

Маркировка сегодня — это связка: 1С → ЭДО → Честный знак → касса → ОФД.

Плюс ЕГАИС, «Меркурий», ФГИС «Зерно», ГИИС ДМДК и прослеживаемость, в зависимости от бизнеса.

Ошибка может возникнуть в одном месте, а увидеть ее государство совсем в другом.

Документ провели в 1С, но он не дошел до системы. Код неправильно вывели из оборота. Касса передала некорректные сведения. В ЭДО завис УПД. В «Честном знаке» остались товары, которых давно нет на складе. До сих пор с такими вещами можно было жить довольно долго.

С автоматизацией контроля эта стратегия становится опасной.

Сейчас не лучший момент откладывать маркировку.

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