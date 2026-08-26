ФНС нашла у ИП лишние 4 млн дохода. Как доказать, что их не было

Инспекция решила, что ИП на УСН заработал 22 млн рублей вместо заявленных 18 млн. Откуда взялись еще 4 млн, в акте толком не объяснили. Возможно, налоговая приняла за выручку переводы между счетами, займы или личные деньги предпринимателя.

Сначала было требование, затем акт проверки

ИП получил требование. По сведениям налоговой, доход за 2025 год занижен примерно на 4 млн рублей.

Предприниматель ответил, что декларация заполнена правильно. Но инспекцию объяснение не убедило, она составила акт камеральной проверки и назначила рассмотрение материалов.

При этом в акте не было расшифровки спорной суммы. Только общая формулировка — расхождение выявлено по данным анализа поступлений на расчетные счета и имеющимся у инспекции документам.

Инспектор по телефону предложил написать возражения. Но возражать против одной общей цифры сложно. Сначала нужно выяснить, из каких операций ФНС собрала эти 4 млн.

Откуда мог появиться лишний доход

Самые вероятные причины:

переводы между собственными счетами ИП;

внесение предпринимателем личных денег;

получение займа или кредита;

возврат ранее выданного займа;

транзитные суммы по агентскому договору;

возвраты от поставщиков;

задвоение банковских операций в информационной системе ФНС;

поступления, которые уже были учтены ранее.

Сам факт поступления денег на расчетный счет еще не делает их доходом по УСН.

Например, личные средства, внесенные предпринимателем на свой счет, доходом не признаются. Полученные займы также не включаются в налоговую базу, а у агента облагается только его вознаграждение, но не вся сумма, прошедшая через счет.

Такие ситуации хорошо показывают, почему бухгалтеру важно заранее понимать, как правильно отвечать на требования ИФНС. Одной фразы в декларации, что все верно, обычно недостаточно, инспекции нужны цифры, пояснения и документы.

Сначала нужно узнать, как считала ФНС

Нужно подать заявление на ознакомление с материалами проверки.

Налоговая должна предоставить такую возможность не позднее двух дней после получения заявления. Можно изучить документы, сделать выписки и снять копии.

В заявлении стоит попросить предоставить:

расчет предполагаемого дохода в 22 млн рублей;

перечень операций, включенных в спорные 4 млн;

сведения о счетах, которые анализировала инспекция;

документы, на основании которых сделан вывод о занижении дохода.

Телефонного разговора с инспектором недостаточно. Нужны конкретные даты, суммы и назначения платежей.

Затем разобрать весь приход

Лучше составить сверочную таблицу, например:

Дата Сумма Назначение платежа Облагается УСН Основание 15.02.2025 500 000 Оплата покупателя Да Доход от реализации 03.04.2025 1 000 000 Перевод между своими счетами Нет Доход не возникает 17.06.2025 2 000 000 Полученный заем Нет Подп. 10 п. 1 ст. 251 НК 11.09.2025 700 000 Личные средства ИП Нет Не являются выручкой

Итоги таблицы должны сходиться с банковскими выписками, с КУДиР, с декларацией, с первичными документами. Если учет ведется в 1С, можно приложить анализ счета 51. Спорные операции дополнительно подтверждают платежными поручениями, договорами займа, агентскими договорами и другими документами.

Как написать возражения

На подачу письменных возражений дается один месяц со дня получения акта. Подавать уточненную декларацию на всякий случай не нужно. Сначала инспекция должна показать, где именно находится якобы неучтенный доход.

Даже если возражения уже отправлены, стоит участвовать в рассмотрении материалов лично.

В подобных случаях спорные миллионы нередко оказываются не выручкой, а собственными деньгами, займами, переводами между счетами или задвоением операций. Но доказать это можно только одним способом, разложить весь банковский приход до последнего рубля.

В курсе Клерк.Школы «Требования ИФНС-2026: как бухгалтерам отвечать» налоговый адвокат разбирает виды требований, сроки ответа, порядок предоставления документов и ситуации, когда запрос инспекции можно считать незаконным. В курсе также есть готовые инструкции и шаблоны ответов.