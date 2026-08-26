Импорт из ЕАЭС: где бухгалтер рискует ошибиться с НДС

Компания получила товар из Казахстана, оприходовала его и начала продавать. А потом бухгалтер обнаружил, что ввозной НДС нужно было уплатить еще в прошлом месяце, декларация теперь подается по новой форме, а поставка проведена в 1С как обычная российская закупка. Разберем три ситуации, в которых одна неверная дата тянет за собой исправление отчетности.

Почему риск вырос именно сейчас

С июля 2026 года декларацию по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС нужно представлять по обновленной форме. Впервые ее следовало применять при отчете за июль не позднее 20 августа 2026 года. Об этом предупредила ФНС.

Изменение касается компаний, которые ввозят товары из Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Таможенной декларации при такой поставке обычно нет. Поэтому импорт из ЕАЭС легко принять за обычную закупку. Однако российский покупатель должен самостоятельно рассчитать и уплатить ввозной НДС, представить декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе.

Сделать это нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товара на учет. Дожидаться окончания квартала нельзя.

Ошибка № 1. Провести импорт из ЕАЭС как обычную покупку

Поставщик из Казахстана может передать привычные накладную и счет-фактуру. Поэтому бухгалтер иногда проводит операцию как поступление от российского контрагента и планирует разобраться с НДС при закрытии квартала.

Но ввозной НДС российская компания рассчитывает и уплачивает самостоятельно.

Например, товар приняли к учету 15 сентября. Не позднее 20 октября нужно:

уплатить ввозной НДС;

представить декларацию по косвенным налогам;

направить заявление о ввозе;

приложить предусмотренные документы.

Просто зарегистрировать документ поставщика в книге покупок и заявить налог к вычету нельзя. Сначала НДС нужно рассчитать и уплатить, подать отчетность и получить подтверждение налогового органа.

Если нарушить последовательность, данные в декларации, заявлении, ЕНС и 1С могут разойтись. Бухгалтеру придется искать ошибку сразу в нескольких регистрах и документах.

Ошибка № 2. Определить срок по дате оплаты или получения документов

Для импорта из ЕАЭС ключевое значение имеет месяц принятия товара на учет.

Допустим, поставщик отгрузил товар 28 августа. На склад он поступил 3 сентября, бухгалтер получил документы 7 октября, а оплату компания перечислила 15 октября.

Если товар приняли к учету в сентябре, срок уплаты НДС и представления декларации наступает 20 октября. Дата платежа поставщику и момент получения оригиналов этот срок не переносят.

Проблема часто возникает между подразделениями. Склад уже принял товар, отдел продаж начал его реализовывать, а бухгалтерия узнает о поставке через несколько недель.

Поэтому сведения о поступлении груза, его стоимости, валюте договора и условиях поставки должны передаваться бухгалтеру сразу. Иначе к моменту получения документов срок уже может оказаться критическим.

И это лишь один участок ВЭД. Чтобы связать договор, сроки, НДС, валютные расчеты и проводки в единый алгоритм, мы в Клерк.Школе подготовили курс для бухгалтеров ВЭД. А пока разберем третью ошибку, она напрямую влияет на себестоимость и налог на прибыль.

Ошибка № 3. Смешать стоимость товара и курсовую разницу

В контракте цена может быть установлена в юанях, долларах, евро или тенге. Оплата при этом иногда проходит через агента, в другой валюте и спустя несколько недель после поставки.

Например, компания приобрела товар за 100 тыс. юаней. На дату принятия к учету его стоимость пересчитали в рубли по одному курсу, а через месяц юань подорожал на 12%.

Возникшая при оплате разница не увеличивает автоматически первоначальную стоимость уже принятого товара. Ее необходимо правильно квалифицировать и отразить как курсовую разницу.

Одновременно бухгалтеру нужно определить:

дату принятия товара к учету;

курс пересчета валютной стоимости;

состав первоначальной стоимости;

порядок учета перевозки и страхования;

отражение вознаграждения платежного агента;

момент возникновения курсовой разницы.

Если смешать эти операции, будут искажены себестоимость товара, финансовый результат и налог на прибыль.

Значение имеют и условия Инкотермс. Они показывают, как между сторонами распределяются обязанности и расходы по перевозке и страхованию. Поэтому бухгалтеру желательно изучить контракт до первой поставки, а не после того, как товар уже оприходован.

Пять вопросов, которые нужно задать до первой поставки

Перед заключением внешнеторгового контракта бухгалтеру стоит выяснить:

Откуда фактически перемещается товар: из страны ЕАЭС или из другого государства? В какой момент компания примет товар к бухгалтерскому учету? В какой валюте установлена цена и как фактически пройдет платеж? Кто оплачивает перевозку, страхование, пошлины и услуги посредников? Какие документы потребуются банку, налоговой и бухгалтерии?

Отдельно нужно проверить, подлежит ли контракт постановке на учет в уполномоченном банке. Для импортных контрактов это требуется при сумме обязательств от 3 млн рублей, для экспортных — от 10 млн рублей. Такие пороги подтверждает Банк России.

Чек-лист поможет заметить основные риски, но не заменит полноценного алгоритма. В реальной сделке договор, движение товара, банковский платеж, курс валюты, налоги и проводки в 1С связаны между собой.

Как провести внешнеторговую операцию от договора до отчетности

На курсе «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный и таможенный контроль» разбирается весь цикл внешнеторговой сделки.

После обучения бухгалтер сможет:

определить правильную дату принятия импортного товара к учету;

рассчитать ввозной НДС и заявить его к вычету;

отличить учет поставок из ЕАЭС от импорта из Китая;

подтвердить экспортную ставку НДС 0% и проконтролировать 180-дневный срок;

учесть валютные платежи и курсовые разницы;

поставить контракт на учет в банке;

рассчитать таможенные платежи;

провести операции в «1С:Бухгалтерии 8.3».

Отдельно рассматриваются приобретение иностранных и электронных услуг, работа через посредников и платежных агентов, прослеживаемость товаров, расчеты с поставщиками из Китая и изменения 2026 года, включая ставку НДС 22%.

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