Декларация по НДС за III квартал 2026 года: как проверить ставку 22% и переходные операции в 1С
Две декларации по НДС 22% уже сданы, но переходный период еще не закончился. В учете остаются авансы, возвраты и корректировки по операциям 2025 года. Разбираем, какие документы проверить в 1С, чтобы неправильная ставка не попала в декларацию за III квартал 2026 года.
С 1 января 2026 года основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Для отгрузок применяется ставка, действующая на дату отгрузки, независимо от даты заключения договора и получения оплаты. Это установлено Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ и подтверждено разъяснениями ФНС.
Какая ставка применяется в переходных операциях
Операция
Ставка НДС
Аванс получен в 2025 году
20/120
Отгрузка в 2026 году в счет аванса 2025 года
22%
Аванс получен в 2026 году
22/122
Корректировка отгрузки 2025 года
20%
Исправление счета-фактуры 2025 года
20%
Возврат товара, реализованного в 2025 году
Ставка первоначальной операции
Главная опасность в том, что дата документа в 1С не всегда определяет ставку. Для корректировок, исправлений и возвратов нужно учитывать первоначальную операцию.
Найдите незакрытые авансы 2025 года
Начните с оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.02. Отдельно отберите авансы, полученные до 1 января 2026 года, по которым отгрузка полностью или частично состоялась уже в 2026 году.
Проверьте по каждой операции:
авансовый счет-фактуру со ставкой 20/120;
документ реализации со ставкой 22%;
зачет аванса;
вычет НДС, ранее начисленного с предоплаты;
связь авансового и отгрузочного счетов-фактур.
Если в 2025 году компания получила аванс 1,2 млн рублей, НДС с него составлял 200 тыс. рублей. При отгрузке в 2026 году реализацию нужно обложить по ставке 22%, а ранее начисленные 200 тыс. рублей принять к вычету.
Проверьте, как 1С зачла авансы
Даже если ставки в документах указаны правильно, ошибка может возникнуть при автоматическом зачете аванса.
Особенно внимательно проверьте случаи, когда:
аванс поступал несколькими платежами;
отгрузка проводилась частями;
использовались разные договоры с одним контрагентом;
доплата из-за повышения НДС поступила отдельно;
документы переносили или перепроводили после закрытия периода.
Сопоставьте остатки по счету 62.02 с книгой покупок. НДС с аванса должен приниматься к вычету только в части, относящейся к состоявшейся отгрузке.
Проверьте реквизиты авансовых счетов-фактур
При отгрузке в счет предоплаты в счете-фактуре нужно указывать реквизиты соответствующего авансового счета-фактуры. Если авансов было несколько, проверьте, что в документ попали все необходимые данные.
Пустые или неправильные реквизиты часто появляются, когда в 1С неверно зачтен аванс либо документы оформлены по разным договорам.
Проверять нужно не только печатную форму, но и данные, которые попадут в книгу продаж и декларацию.
Отберите корректировки и исправления документов 2025 года
Сформируйте список корректировочных и исправительных счетов-фактур, оформленных в 2026 году к отгрузкам прошлого года.
Если в 2025 году товар реализовали с НДС 20%, при последующем изменении количества или цены сохраняется ставка первоначальной отгрузки — 20%. Дата составления корректировочного документа не превращает операцию в новую реализацию.
Отдельно проверьте, не подставила ли программа ставку 22% после обновления или ручного копирования документа.
Найдите возвраты товаров, проданных в 2025 году
В возвратах нельзя ориентироваться только на дату документа. Сначала найдите первоначальную реализацию и проверьте примененную тогда ставку.
При возврате в 2026 году товара, проданного до повышения НДС, должна учитываться ставка первоначальной операции. ФНС применяет этот же подход и к кассовым чекам. При возврате товара, проданного с НДС 20%, в чеке указывают прежнюю ставку 20%.
После оформления возврата сопоставьте:
корректировочный счет-фактуру;
книгу покупок;
расчеты с покупателем;
складской учет;
данные онлайн-кассы, если она применялась.
Проверьте старые договоры и доплаты 2%
Ставка в 1С может быть указана правильно, а финансовый результат сделки — посчитан неверно.
Например, в договоре 2025 года установлена цена 1,2 млн рублей, включая НДС 20%, а отгрузка состоялась в 2026 году. Налог нужно начислить по ставке 22%, но покупатель не всегда обязан автоматически доплачивать разницу.
Проверьте:
включен ли НДС в установленную договором цену;
подписывалось ли дополнительное соглашение;
кто несет расходы из-за повышения ставки;
как оформлена доплата 2%;
совпадают ли условия договора, счета и реализации в 1С.
Если цену не увеличили, дополнительные 2% могут уменьшить выручку продавца. Тогда налоговая ошибка превращается в прямой убыток компании.
Короткий чек-лист перед декларацией
В 1С проверьте:
остатки авансов 2025 года на счетах 62.02 и 60.02;
правильность ставок в реализациях, возвратах и корректировках;
зачет авансов и вычет НДС только в части отгрузки;
авансовые, корректировочные и исправительные счета-фактуры;
соответствие книги покупок и книги продаж счету 68.02;
ошибки через экспресс-проверку учета НДС.
Переходный НДС только один участок работы главбуха
Одновременно с НДС главбуху необходимо проверить налог на прибыль, ПБУ 18/02, первичку, зарплатные налоги и закрытие счетов. Если знания по этим темам собирались из отдельных инструкций, в учете неизбежно остаются пробелы.
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