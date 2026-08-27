Декларация по НДС за III квартал 2026 года: как проверить ставку 22% и переходные операции в 1С

Две декларации по НДС 22% уже сданы, но переходный период еще не закончился. В учете остаются авансы, возвраты и корректировки по операциям 2025 года. Разбираем, какие документы проверить в 1С, чтобы неправильная ставка не попала в декларацию за III квартал 2026 года.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Для отгрузок применяется ставка, действующая на дату отгрузки, независимо от даты заключения договора и получения оплаты. Это установлено Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ и подтверждено разъяснениями ФНС.

Какая ставка применяется в переходных операциях

Операция Ставка НДС Аванс получен в 2025 году 20/120 Отгрузка в 2026 году в счет аванса 2025 года 22% Аванс получен в 2026 году 22/122 Корректировка отгрузки 2025 года 20% Исправление счета-фактуры 2025 года 20% Возврат товара, реализованного в 2025 году Ставка первоначальной операции

Главная опасность в том, что дата документа в 1С не всегда определяет ставку. Для корректировок, исправлений и возвратов нужно учитывать первоначальную операцию.

Найдите незакрытые авансы 2025 года

Начните с оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.02. Отдельно отберите авансы, полученные до 1 января 2026 года, по которым отгрузка полностью или частично состоялась уже в 2026 году.

Проверьте по каждой операции:

авансовый счет-фактуру со ставкой 20/120;

документ реализации со ставкой 22%;

зачет аванса;

вычет НДС, ранее начисленного с предоплаты;

связь авансового и отгрузочного счетов-фактур.

Если в 2025 году компания получила аванс 1,2 млн рублей, НДС с него составлял 200 тыс. рублей. При отгрузке в 2026 году реализацию нужно обложить по ставке 22%, а ранее начисленные 200 тыс. рублей принять к вычету.

Проверьте, как 1С зачла авансы

Даже если ставки в документах указаны правильно, ошибка может возникнуть при автоматическом зачете аванса.

Особенно внимательно проверьте случаи, когда:

аванс поступал несколькими платежами;

отгрузка проводилась частями;

использовались разные договоры с одним контрагентом;

доплата из-за повышения НДС поступила отдельно;

документы переносили или перепроводили после закрытия периода.

Сопоставьте остатки по счету 62.02 с книгой покупок. НДС с аванса должен приниматься к вычету только в части, относящейся к состоявшейся отгрузке.

Проверьте реквизиты авансовых счетов-фактур

При отгрузке в счет предоплаты в счете-фактуре нужно указывать реквизиты соответствующего авансового счета-фактуры. Если авансов было несколько, проверьте, что в документ попали все необходимые данные.

Пустые или неправильные реквизиты часто появляются, когда в 1С неверно зачтен аванс либо документы оформлены по разным договорам.

Проверять нужно не только печатную форму, но и данные, которые попадут в книгу продаж и декларацию.

Отберите корректировки и исправления документов 2025 года

Сформируйте список корректировочных и исправительных счетов-фактур, оформленных в 2026 году к отгрузкам прошлого года.

Если в 2025 году товар реализовали с НДС 20%, при последующем изменении количества или цены сохраняется ставка первоначальной отгрузки — 20%. Дата составления корректировочного документа не превращает операцию в новую реализацию.

Отдельно проверьте, не подставила ли программа ставку 22% после обновления или ручного копирования документа.

Найдите возвраты товаров, проданных в 2025 году

В возвратах нельзя ориентироваться только на дату документа. Сначала найдите первоначальную реализацию и проверьте примененную тогда ставку.

При возврате в 2026 году товара, проданного до повышения НДС, должна учитываться ставка первоначальной операции. ФНС применяет этот же подход и к кассовым чекам. При возврате товара, проданного с НДС 20%, в чеке указывают прежнюю ставку 20%.

После оформления возврата сопоставьте:

корректировочный счет-фактуру;

книгу покупок;

расчеты с покупателем;

складской учет;

данные онлайн-кассы, если она применялась.

Проверьте старые договоры и доплаты 2%

Ставка в 1С может быть указана правильно, а финансовый результат сделки — посчитан неверно.

Например, в договоре 2025 года установлена цена 1,2 млн рублей, включая НДС 20%, а отгрузка состоялась в 2026 году. Налог нужно начислить по ставке 22%, но покупатель не всегда обязан автоматически доплачивать разницу.

Проверьте:

включен ли НДС в установленную договором цену;

подписывалось ли дополнительное соглашение;

кто несет расходы из-за повышения ставки;

как оформлена доплата 2%;

совпадают ли условия договора, счета и реализации в 1С.

Если цену не увеличили, дополнительные 2% могут уменьшить выручку продавца. Тогда налоговая ошибка превращается в прямой убыток компании.

Короткий чек-лист перед декларацией

В 1С проверьте:

остатки авансов 2025 года на счетах 62.02 и 60.02;

правильность ставок в реализациях, возвратах и корректировках;

зачет авансов и вычет НДС только в части отгрузки;

авансовые, корректировочные и исправительные счета-фактуры;

соответствие книги покупок и книги продаж счету 68.02;

ошибки через экспресс-проверку учета НДС.

Переходный НДС только один участок работы главбуха

Одновременно с НДС главбуху необходимо проверить налог на прибыль, ПБУ 18/02, первичку, зарплатные налоги и закрытие счетов. Если знания по этим темам собирались из отдельных инструкций, в учете неизбежно остаются пробелы.

На курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» все участки учета собраны в единую систему: от договоров, первички и НДС до закрытия периода, отчетности и работы в 1С.

Обучение дистанционное, в свободном графике. После завершения выдается диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов, сведения о котором вносятся в ФИС ФРДО.

Если отдельные операции вы проводите уверенно, но хотите видеть весь учет на ОСНО целиком, смотрите демо-урок и записывайтесь на курс.