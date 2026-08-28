Возьмут ли бухгалтером без опыта после онлайн-курсов: что говорят работодатели

Можно ли пройти обучение с нуля и устроиться бухгалтером? На форуме «Клерка» работодатели и главбухи дали честный ответ, шанс есть, но диплома недостаточно. Разбираемся, что должен уметь новичок и как получить эти навыки до первой работы.

Хочу сменить профессию и стать бухгалтером. Возьмет ли меня кто-нибудь после онлайн-курсов, если опыта совсем нет? Я готова даже на небольшую зарплату, хорошо разбираюсь в ИИ и быстро работаю с таблицами. Этот вопрос на Форуме Клерка вызвал дискуссию.

Одни бухгалтеры заявили, что новичок — это лишняя нагрузка и риск для компании. Другие рассказали, что сами вырастили немало хороших специалистов с нуля.

Но почти все сошлись в одном, работодателям не мешает отсутствие стажа. Их пугает ситуация, когда человек прошел обучение, но по-прежнему ничего не умеет делать самостоятельно.

Возьму только на первичку и буду пристально следить

Один из главбухов оказался готов доверить новичку накладные, входящие акты и счета-фактуры. Но предупредил, такого сотрудника придется постоянно проверять, чтобы он не наломал дров.

Другой участник сформулировал проблему еще жестче. Компания несколько месяцев платит новичку зарплату и взносы, тратит время опытных сотрудников и параллельно исправляет его ошибки. Иногда критические.

По его оценке, до среднего специалиста новичка приходится доращивать минимум полгода. Поэтому работодатель хочет, чтобы кандидат пришел хотя бы с профессиональной базой.

Диплом или курсы можно забыть, без наставника новичок — ноль

Такое мнение тоже прозвучало в обсуждении. И оно справедливо, если обучение состоит только из записанных лекций и тестов с очевидными ответами.

Работодателю важно, способен ли кандидат выполнить реальную задачу: проверить документ, сделать проводку, отразить операцию в 1С, рассчитать налог или найти ошибку.

Поэтому на курсе профессиональной переподготовки «Клерка» Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С теория сразу закрепляется практикой. Студенты работают в 1С, выполняют задания и проходят интерактивные тренажеры по проводкам, учету и составлению отчетности. Система показывает ошибки, а сложные вопросы можно разбирать с преподавателями и экспертами.

К первой работе выпускник подходит уже с пониманием основных бухгалтерских процессов. Ему все еще понадобится адаптация к конкретной компании, но объяснять профессию с самого начала не придется.

А зачем компании вообще брать человека без опыта?

Один из работодателей задал кандидату четыре неприятных вопроса:

Что вы можете предложить компании? Почему должны взять именно вас? Как вы собираетесь набираться опыта? Какие достижения можете показать кроме диплома?

Это, пожалуй, самая полезная часть всей дискуссии. На собеседовании действительно недостаточно сказать: «Я окончил курс и умею пользоваться нейросетями».

Нужны конкретные ответы: умею работать с первичкой, понимаю проводки, могу отразить операцию в 1С, знаю основы налогового и кадрового учета, умею составить отчет и проверить документы.

Обучение на курсе выстроено именно вокруг этих рабочих задач. Параллельно студенты осваивают Excel, отчетность, взаимодействие с ФНС и изменения налоговой реформы 2026 года.

После завершения курса выпускник получает официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов. Но на собеседовании он может предъявить не только диплом, а реальные знания и отработанные навыки.

Иногда проще обучить с нуля, чем переучивать

Не все работодатели были настроены скептически.

Одна участница рассказала, что вырастила многих новичков и гордится ими. Другой работодатель признался, что иногда проще обучить человека под процессы компании, чем бороться с чужими привычками.

Но новичку понадобятся внимательность, готовность брать ответственность, умение искать информацию и способность признавать ошибки.

Возраст тоже не всегда недостаток. Один из участников предпочел бы взрослого кандидата с жизненным опытом амбициозному выпускнику, который еще не умеет работать в коллективе и отвечать за результат.

Поэтому сменить профессию и стать бухгалтером можно и в 25, и в 45 лет. Вопрос не в возрасте, а в качестве подготовки.

Так возьмут ли бухгалтером после курса?

Судя по обсуждению да. Но работодатель должен увидеть не человека с бумажкой, а подготовленного начинающего специалиста.

Опыт действительно нельзя получить без первой работы. Зато еще до трудоустройства можно научиться работать с документами, понимать проводки, выполнять операции в 1С, рассчитывать налоги, составлять отчетность и находить ошибки.

Именно этот разрыв между хочу стать бухгалтером и уже могу выполнять бухгалтерскую работу закрывает курс «Клерка» Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С.

Обучение длится шесть месяцев в свободном графике по 1–2 часа в день. Начать можно с бесплатного пробного урока и сразу проверить, подходит ли вам этот формат.

А теперь вопрос к работодателям и главным бухгалтерам. Что должен уметь выпускник курса, чтобы вы взяли его без опыта? И какой участок доверили бы ему в первый месяц?