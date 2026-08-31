Главбух сказал «разберитесь сами». Кто ответит за ошибку?

Читайте в Консультанте или интернете. Нужно больше самостоятельности. Иногда такие ответы главбуха вполне уместны. Но что, если это не разовая реакция на простой вопрос, а вся система работы бухгалтерии?

Недавно бухгалтеры обсуждали такую ситуацию в «Красном уголке бухгалтера». В компанию пришел новый главный бухгалтер. Отчетностью он занимается, но закрывают периоды другие специалисты. Когда у сотрудников возникают вопросы по учету, главбух отправляет их искать информацию самостоятельно.

Проблема не в том, что бухгалтеры не умеют искать ответы. Они умеют. Но найденное решение некому профессионально проверить. Если бухгалтер ошибется, кто ответит за последствия.

Одни участники обсуждения считают, что главбух должен понимать все процессы, контролировать учет и помогать сотрудникам. Другие возражают, если отчетность сдана, налоги уплачены, а директор доволен, возможно, проблемы и нет. Бухгалтер — самостоятельный специалист, и руководитель не обязан отвечать на каждый его вопрос.

Так где заканчивается самостоятельность и начинается перекладывание ответственности?

Самостоятельность — это не гуглить все подряд

Налоговые правила меняются, отчетность усложняется, а в компаниях постоянно появляются нестандартные операции. Умение искать информацию — часть профессии.

Но между самостоятельностью и профессиональным одиночеством есть большая разница.

Одно дело изучить новую задачу, найти нормы законодательства, подготовить решение и обсудить спорные моменты с руководителем. Другое, искать ответ с нуля, самостоятельно оценивать последствия и не иметь возможности проверить выводы.

Можно прочитать закон, статью, спросить на форуме или у нейросети. Но найденный ответ еще нужно правильно применить к конкретной операции. Ошибка в трактовке может повлиять на налоги, отчетность и привести к претензиям со стороны налоговой.

Внешне бухгалтер работает самостоятельно. Фактически он принимает решение, в котором не уверен, и несет за него ответственность.

Главный бухгалтер не должен мгновенно отвечать на любой вопрос. Но если вопрос относится к его зоне ответственности, просто отправить сотрудника в интернет недостаточно.

Главбух не обязан выполнять работу за сотрудников, но должен видеть, как отдельные участки складываются в общую систему.

Можно десять лет работать бухгалтером и знать только один участок

Во многих компаниях опыт накапливается по частям: один специалист годами занимается зарплатой, другой — первичкой, третий — банком, четвертый — налогами. Каждый может прекрасно разбираться в своей области, но плохо представлять всю систему учета.

Проблема становится заметной, когда увольняется главбух, сокращается бухгалтерия или сотруднику предлагают повышение. И тогда выясняется, что большой стаж не всегда означает широкую компетенцию.

Можно десять лет быть сильным специалистом и ни разу самостоятельно не закрыть год, не рассчитать определенный налог, не составить отчетность или не ответить на требование налоговой. Это не делает бухгалтера плохим. Просто компания поручала ему ограниченный набор задач.

«Спрошу у главбуха» — плохой карьерный план

Сильный главбух рядом — большое преимущество. Он может заметить ошибку до того, как она попадет в отчетность, объяснить логику решения и помочь разобраться в незнакомой ситуации.

Но рассчитывать, что такой человек всегда будет рядом, рискованно.

Понять, что пора расширять знания, можно по нескольким признакам:

вы уверенно ведете свой участок, но плохо ориентируетесь в остальных;

справляетесь с типовыми операциями, но теряетесь в нестандартных;

понимаете, как провести документ, но не всегда видите последствия для налогов и отчетности;

не решаетесь принять решение без коллеги, который «точно знает, как правильно»;

хотите стать главбухом, но никогда не вели бухгалтерию целиком.

Необязательно ждать увольнения руководителя или внезапного повышения. Пробелы лучше закрыть заранее.

Как систематизировать знания

Программы повышения компетенций полезны не только тем, кто уже собирается занять должность главного бухгалтера. Иногда обучение нужно гораздо раньше, в тот момент, когда бухгалтер понимает, что вырос из одного участка, но пока не чувствует уверенности во всей системе учета.

На этой логике построены программы Клерк.Школы. Выбор зависит не только от системы налогообложения компании, но и от того, какие задачи специалист хочет научиться решать самостоятельно.

«Главный бухгалтер на УСН» подойдет бухгалтеру, который хочет выйти за пределы одного участка и получить системное представление о ведении учета в компании на упрощенной системе налогообложения. Когда нужно видеть картину целиком — от первички и расчетов с сотрудниками до отчетности и взаимодействия с налоговой.

«Главный бухгалтер на ОСНО» рассчитан на специалистов, которым необходимо расширить компетенции для работы с более сложной системой учета, включая НДС, налог на прибыль, бухгалтерскую отчетность и взаимосвязь между разными участками.

Такое обучение не означает, что после него бухгалтер должен немедленно становиться главбухом. Главный результат — другое качество профессиональной самостоятельности. Когда специалисту проще разобраться в незнакомой ситуации, проверить себя, заметить риск и принять решение, не надеясь каждый раз на то, что рядом окажется коллега, который точно знает, как правильно.

Главбух может быть рядом. Но знания должны быть своими

Можно долго спорить, обязан ли главбух обучать сотрудников и отвечать на каждый вопрос. Скорее всего, нет.

Но руководитель бухгалтерии обязан участвовать в сложных решениях и отвечать за систему учета в целом. Если сотрудников просто отправляют искать ответы, а проверять их выводы некому, это уже не самостоятельность.

При этом строить карьеру в расчете на сильного главбуха тоже опасно. Он может уволиться, компания изменить структуру, а чужой участок завтра может стать вашим.

Самостоятельность начинается с понимания, где искать ответ, как его проверить и какие последствия решение создаст для всей системы учета.