Бухгалтер все посчитал, а бизнес остался без денег

Отчетность сдана, налоги рассчитаны, прибыль есть. И тут директор спрашивает: «Можем открыть филиал или через два месяца нечем будет платить зарплату?» Цифры у бухгалтера есть, ответа в них нет.

Самые дорогие вопросы начинаются со слов «а что будет, если»

Учет точно описывает прошлое. Собственнику же нужно решить, что делать с деньгами завтра: дать отсрочку клиенту, снизить цену, нанять людей. Каждый вариант по-разному меняет прибыль и денежный поток, а прибыль на бумаге не равна деньгам на счете. Она может застрять в дебиторке, запасах или уйти на кредит.

Чтобы ответить, недостаточно оборотно-сальдовой ведомости. Нужна модель будущего, собранная из учетных данных.

Сколько денег можно вывести

Остаток на счете — не свободные деньги. Часть уже нужна на налоги, зарплату, поставщиков. Ответ строится не на текущем остатке, а на платежном календаре и прогнозе, безопасно можно вывести полтора миллиона, если дебиторка придет в срок.

Почему рост продаж делает компанию беднее

Выручка выросла на 30%, а денег стало меньше, потому что вместе с ней быстрее растут запасы, расходы и дебиторка. На маркетплейсах товар, логистику и рекламу оплачивают заранее, а выручку получают позже. Чем быстрее рост, тем больше денег нужно вложить в оборот. Модель показывает, сколько капитала потребует рост и где предел безопасного ускорения.

Можно ли соглашаться на скидку

Клиент просит скидку 12%. Цена выше себестоимости, сделка кажется выгодной. Но в расчете часто не учтены логистика, комиссия и стоимость отсрочки. Точка безубыточности и операционный рычаг покажут, что скидка съедает почти всю прибыль, а иногда сделка выгодна, потому что покрывает часть постоянных расходов.

Окупится ли новое направление

Бизнес-план нередко строится на оптимистичном сценарии. В жизни запуск задерживается, а привлечение клиента дорожает. Модель должна выдерживать неприятные вопросы, что если выручка на 20% ниже? Сколько денег придется добавить? Когда проект выйдет в плюс? Расчет не гарантирует успех, но заранее показывает цену ошибки.

Где компания начнет терять деньги через три месяца

Отчет показывает уже случившуюся проблему, прогноз, где она только появится. Для этого БДР, БДДС и прогнозный баланс связывают между собой, изменение выручки автоматически пересчитывает закупки, налоги, дебиторку и потребность в кредите. Если поменять цифру только в одной таблице, получится не прогноз, а пожелание.

Почему одного шаблона недостаточно

Шаблон скачать легко. Сложнее выбрать данные, связать формы и проверить допущения. Самое опасное — правильный расчет на неверных предпосылках: выручка растет, а запасы и сроки оплаты остаются прежними как раньше. Модель выглядит красиво, а денег не хватает.

Системно освоить это можно на курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: курс для бухгалтера и руководителя» в Клерк.Школе.

Чему учит курс

После обучения вы сможете:

Определять реальное финансовое состояние компании не по остатку на счете.

Считать точку безубыточности, рентабельность и потребность в оборотном капитале.

Связывать БДР, БДДС и прогнозный баланс в единую модель.

Проверять новый проект или покупку оборудования по нескольким сценариям.

Считать юнит-экономику и видеть, где рост выручки увеличивает убыток.

Оценивать инвестиции и стоимость бизнеса.

Находить признаки манипуляций в отчетности.

Собирать отчеты в Power BI и использовать нейросети для анализа данных.

Курс пригодится бухгалтеру, который хочет брать задачи дороже обычного ведения учёта, главбуху, чтобы видеть риски заранее, специалисту на аутсорсе, чтобы добавить к услугам финмодели и анализ рентабельности, а также руководителю, чтобы отличать рабочий прогноз от красиво оформленной таблицы.

Как проходит обучение

Четыре месяца в свободном графике, по 1–2 часа в день, видеолекции, задания, шаблоны, тренажеры, онлайн-встречи с преподавателями и чат. После аттестации выдается диплом о профпереподготовке на 256 часов с регистрацией в ФИС ФРДО.

Директор рано или поздно спросит: «Мы можем себе это позволить?» Ценный ответ — не остаток на счете, а последствия решения через три, шесть и двенадцать месяцев. Научиться их рассчитывать можно на курсе по финансовому менеджменту. Лучше до того, как прогноз впервые попросят подготовить к завтрашнему утру.