Как бухгалтеру учиться без отрыва от работы: не курс раз в год, а знания по запросу

Бухгалтер обычно начинает искать обучение не по плану, а после очередной новости: изменилась отчетность, появилось новое требование ФНС, 1С считает не так, как ожидалось, а директор уже спрашивает, что теперь делать компании. Разбираться приходится одновременно с текущей работой, без свободной недели и права на ошибку.

Хуже всего разбираться, когда срок уже поджимает

Правила меняются быстрее, чем бухгалтер успевает привыкнуть к предыдущим. Новые налоги, формы отчетности, ФСБУ, требования к первичке, зарплате и кадровому учету постоянно добавляют новые задачи.

Можно искать ответы по статьям, покупать отдельные вебинары или сохранять курсы на потом. Но чаще всего разбираться приходится, когда срок уже подходит, а ошибка может закончиться доначислением или переделкой учета.

Поэтому бухгалтеру нужен не один большой курс раз в год, а возможность получить знания именно тогда, когда возникла новая рабочая задача.

Для этого мы сделали Клерк.Школу по подписке.

Не один курс, а обучение под текущие задачи

Сейчас в каталоге Клерк.Школы 86 онлайн-курсов. Их не нужно покупать по отдельности, подписка открывает доступ ко всей базе — от налогов, НДС и отчетности до Excel, Power BI и нейросетей для бухгалтера.

Но смысл подписки не в том, чтобы пройти все 86 курсов подряд.

Изменилась отчетность, можно изучить нужный блок до сдачи, а не после требования ФНС. Возникла незнакомая операция в 1С, посмотреть практический разбор. Руководитель попросил оценить налоговые риски или подготовить управленческий отчет, освоить новую задачу без покупки еще одного курса.

Меняется задача — меняется и учебный маршрут.

Учиться можно без отпуска и отрыва от работы

Бухгалтеру редко удается выделить время исключительно на обучение. Поэтому курсы можно проходить частями, посмотреть один урок, остановиться перед отчетностью, а затем продолжить с того же места.

Прогресс, результаты тестов и сертификаты сохраняются в личном кабинете. Необязательно присутствовать на каждом занятии в рабочее время или подстраиваться под жесткое расписание.

Пока действует подписка, к материалам можно возвращаться столько раз, сколько потребуется.

Не только записи, но и встречи с экспертами

Ответы на общие вопросы можно найти в статьях и обсуждениях. Но иногда нужно разобрать именно свою ситуацию, конкретный объект, документы, даты и способ отражения в учете.

Например, сам ФСБУ уже изучен, но непонятно, как применить его к объекту, приобретенному в лизинг три года назад.

Такие ситуации можно принести на закрытую встречу с экспертом-практиком. Каждый месяц в рамках подписки проходит 5-6 встреч с преподавателями курсов. Участники задают рабочие вопросы по налогам, проверкам, отчетности, зарплате и кадрам и получают разбор конкретного случая.

Если не получается подключиться к прямому эфиру, можно посмотреть запись. Записи закрытых встреч сохраняются в разделе Клерк.Школы. Сейчас в архиве доступны уже 28 таких разборов, и библиотека продолжает пополняться.

Какие документы доступны в подписке

После прохождения соответствующих программ пользователь получает персональный сертификат «Клерка». Он не заменяет диплом или удостоверение о повышении квалификации, но подтверждает прохождение конкретного обучения и сохраняется в личном кабинете. «Клерк» ведет образовательную деятельность на основании лицензии Минобрнауки.

Для тех, кому нужен официальный документ об образовании, в Школе есть отдельные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. После их окончания выдают удостоверение или диплом, сведения о котором вносятся в ФИС ФРДО.

Эти программы оплачиваются отдельно и в подписку Клерк.Школы не входят.

Кому пригодится подписка

Клерк.Школа особенно полезна тем, кто ведет несколько участков учета, отвечает за изменения перед руководителем и не хочет покупать новый курс при каждой рабочей задаче.

Это постоянный доступ к обучению и экспертам, а не разовая покупка курса.

Подписку можно использовать и для обучения сотрудников бухгалтерии. У всей команды будет доступ к одной базе курсов, вебинаров и практических материалов, а покупку новой программы не придется отдельно согласовывать при каждом изменении законодательства. Оплатить подписку можно по счету от организации, просто покажите этот текст руководителю.

Главное преимущество Клерк.Школы не в количестве материалов. Школа помогает встроить обучение в обычный рабочий день:

Изучать только то, что требуется сейчас

Заниматься короткими отрезками в удобное время

Сразу применять знания в работе

Задавать вопросы практикующим экспертам

Возвращаться к урокам и записям

Видеть прогресс и сохранять сертификаты

Получать новые курсы сразу после их выхода

Не нужно угадывать, какой курс купить сегодня и пригодится ли он завтра. Подписка дает доступ ко всей базе обучения.

Посмотреть курсы и подключить Клерк.Школу

Если кроме обучения нужны рабочие инструменты, есть объединенная подписка Клерк.Система + Школа. В нее дополнительно входят разборы законодательства, правовая база, ИИ консультации, сервисы для бухгалтеров, проверка контрагентов.