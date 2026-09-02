Что должен знать бухгалтер в строительстве, чтобы вырасти до главбуха

Можно много лет вести свой участок в строительной компании — и все равно оказаться не готовым к позиции главбуха. Ведь главбух отвечает уже не за отдельные проводки, а за весь проект: договоры, затраты по объектам, НЗП, подрядчиков, налоги и то, как все это собирается в 1С. Разберем, что нужно знать бухгалтеру в строительстве, чтобы вырасти до главбуха.

Чем бухгалтер участка отличается от главбуха в строительстве

Разница прежде всего в уровне задач.

Бухгалтер участка: получил документы → проверил → провел → закрыл свой участок.

Главный бухгалтер: изучил договор → понял схему строительства → определил порядок учета → организовал аналитику по объектам → проконтролировал затраты и НЗП → оценил налоговые последствия → проверил результат в 1С → объяснил цифры руководителю.

Поэтому профессиональный рост начинается не с изучения еще нескольких проводок.

Он начинается с перехода от учета отдельных операций к пониманию всего строительного проекта.

Понимать, кто есть кто в строительном проекте

В строительстве одна и та же операция может отражаться по-разному в зависимости от роли компании.

В проекте могут участвовать: инвестор, застройщик, технический заказчик, генеральный подрядчик ,подрядчик, субподрядчик.

Бухгалтеру недостаточно посмотреть название договора.

Нужно понять экономический смысл отношений:

кто финансирует строительство;

кто выполняет работы;

кто несет затраты;

кто приобретает материалы;

кому принадлежит результат;

кто принимает работы;

какими документами они подтверждаются.

От этого зависят учет доходов и расходов, расчеты между сторонами и налоговые последствия.

Поэтому будущий главбух сначала пытается понять, что происходит в проекте, и только потом определяет проводки.

Уметь читать строительные договоры до появления первички

Один из признаков сильного главбуха — он подключается к сделке не после того, как документы уже подписаны. Он читает договор заранее.

Есть ли аванс? Как определяется стоимость? Предусмотрена ли поэтапная сдача? Кто покупает материалы? Привлекаются ли субподрядчики? В какой момент заказчик принимает работы?

Все это потом превращается в бухгалтерский и налоговый учет. Если бухгалтер видит договор только тогда, когда по нему уже пришел первый акт, влиять на ситуацию часто поздно.

Поэтому навык чтения строительных договоров — один из первых шагов от обычного бухгалтера к главбуху.

Организовывать учет затрат по строительным объектам

Допустим, компания одновременно ведет пять объектов.

На них работают сотрудники, используется техника, закупаются материалы, привлекаются субподрядчики. Есть прямые и косвенные расходы.

Главный вопрос: сколько компания реально потратила на каждый объект?

Он должен уметь объяснить руководителю:

сколько уже потрачено на объект;

почему выросла себестоимость;

какие расходы относятся к выполненным работам;

какие остались в НЗП;

почему два похожих объекта дают разный результат.

Если получить эти данные из учета невозможно, проблема часто не в конкретной проводке, а в самой системе аналитики.

Понимать учет у подрядчика целиком

Учет у подрядной строительной организации — отдельный большой блок.

Бухгалтер одновременно работает с заказчиками, субподрядчиками, материалами, затратами по объектам, выручкой, незавершенным производством, длительными договорами.

Здесь особенно важно видеть не отдельные документы, а всю цепочку:

договор → объект → затраты → выполненные работы → себестоимость → финансовый результат.

Специалист, который способен самостоятельно пройти эту цепочку от начала до конца, уже может отвечать не за отдельный участок, а за значительную часть учета подрядной организации.

Разбираться в КС-2, КС-3 и строительной первичке

КС-2 и КС-3 нельзя воспринимать только как документы, которые нужно проверить и провести в программе.

Главбуху важно понимать, что стоит за этими документами. Какие работы выполнены? К какому объекту они относятся? Какой этап закрывается? Какие затраты относятся к этим работам? Что происходит с себестоимостью и финансовым результатом?

Хороший главбух видит за документом экономику проекта. Особенно это важно при длительном строительстве, поэтапной сдаче и большом количестве субподрядчиков.

Момент передачи результата работ заказчику — одна из самых частых точек, где бухгалтеры путаются с моментом признания выручки и оформлением КС-2/КС-3. Разберем эту тему на бесплатном уроке из курса повышения квалификации «Учет в строительстве».

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Контролировать НЗП

Незавершенное производство — одна из ключевых тем строительного учета.

Стройка может идти месяцами или годами. Компания уже закупает материалы, платит сотрудникам и субподрядчикам, несет другие расходы, но часть работ заказчику пока не сдана.

Поэтому нужно понимать, какая часть затрат относится к выполненным работам, а какая остается в НЗП.

Учетную логику можно представить так: затраты → объект → выполненные работы → себестоимость → НЗП → финансовый результат.

Представим, что директор спрашивает: «Что это за 18 млн рублей в незавершенке?» Главбух должен уметь разложить эту сумму по объектам и объяснить ее происхождение.

Знать ФСБУ 26/2020 и учет капитальных вложений

Если компания строит, реконструирует или модернизирует собственные основные средства, бухгалтеру нужно разбираться в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Необходимо понимать:

какие затраты относятся к капитальным вложениям;

когда они признаются;

какие расходы нельзя включать в стоимость объекта;

как учитывать строительство, реконструкцию и модернизацию;

какими документами подтверждать затраты;

что закреплять в учетной политике.

На уровне главбуха задача сложнее. Нужно не просто найти подходящий пункт стандарта, а принять решение по конкретной хозяйственной ситуации и суметь его обосновать.

Понимать разницу между подрядчиком и застройщиком

Опытный бухгалтер подрядной компании не обязательно сможет сразу перейти к застройщику. Там другая логика учета.

Приходится разбираться в договорах участия в долевом строительстве, финансировании проекта, расходах застройщика. Учет подрядчика и учет застройщика — разные профессиональные зоны. Для бухгалтера, который хочет расти до главбуха, желательно понимать хотя бы логику обеих моделей.

Видеть налоговые последствия строительных договоров заранее

Строительные договоры часто длительные. В них есть авансы, этапы, изменение стоимости, большие объемы первички.

Поэтому условия договора напрямую связаны с налоговым учетом.

Бухгалтеру нужно понимать влияние сделки на НДС, налог на прибыль или УСН, авансы, признание доходов и расходов, оформление документов, переходящие проекты.

Главбуху желательно увидеть проблему до того, как компания подпишет договор.

Именно поэтому сильная бухгалтерия в строительной компании участвует не только в учете совершившихся операций, но и в согласовании будущих сделок.

Как понять, готовы ли вы стать главбухом в строительстве

Проверить себя можно без тестов. Попробуйте ответить на семь вопросов:

Можете ли вы прочитать строительный договор и определить порядок учета операций? Можете ли объяснить руководителю себестоимость конкретного объекта? Понимаете ли, из чего состоит НЗП? Можете ли проверить аналитику затрат по объектам? Понимаете ли различия учета подрядчика и застройщика? Можете ли заранее увидеть налоговые последствия договора? Способны ли проверить результат, который получила 1С?

Если на большинство вопросов ответ «да», вы уже мыслите не только как бухгалтер своего участка.

Если несколько вопросов вызывают затруднения, это не значит, что нужно заново изучать весь бухучет.

Скорее всего, необходимо закрыть именно отраслевые пробелы и связать уже имеющиеся знания в единую систему.

Какие знания чаще всего приходится добирать

Если бухгалтер приходит в строительство из другой отрасли или планирует расти внутри строительной компании, обычно приходится отдельно разбираться в нескольких направлениях:

Учет затрат по объектам. Как построить аналитику и контролировать себестоимость проекта.

Учет у подрядчика. Как связаны договор, заказчик, выручка, затраты и выполненные работы.

НЗП. Что остается в незавершенном производстве и как контролировать эти суммы.

КС-2 и КС-3. Как строительные документы связаны с учетом и фактическим выполнением работ.

Материалы и субподрядчики. Как учитывать собственные и давальческие материалы и работы сторонних организаций.

ФСБУ 26/2020. Как учитывать капитальные вложения, строительство, реконструкцию и модернизацию.

Учет у застройщика. Чем он отличается от учета подрядной организации.

Налоги. Как условия договора влияют на налоговые обязательства.

1С. Как контролировать не только ввод документов, но и результат учета.

Где систематизировать знания по строительному учету

Отдельный ответ сегодня найти несложно. Можно отдельно почитать про НЗП, потом про КС-2 и КС-3, затем разобраться с ФСБУ и посмотреть инструкцию по 1С.

Сложнее связать все это в одну систему. Именно под эту задачу в Клерк.Школе есть курс повышения квалификации «Учет в строительстве».

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Переход от бухгалтера участка к главбуху начинается не с новой должности.

Он начинается в тот момент, когда бухгалтер перестает видеть только свою часть работы и начинает видеть весь строительный проект целиком: договор, объект, затраты, НЗП, налоги, документы и финансовый результат.