⚠️ Ошибка в отчетности за 9 месяцев или в учете на маркетплейсе обходится дороже, чем час на встрече с экспертом

В сентябре пройдет шесть онлайн-встреч с экспертами «Клерка»: про камералку, 1С, маркетплейсы, кадры, налоги и госзакупки. Эксперт рассказывает главное и отвечает на вопросы в чате прямо во время эфира. Смотрите расписание и регистрируйтесь.

Встречи входят в подписку Клерк.Школа. Запись остается в личном кабинете, если не получится посмотреть вживую.

Расписание

🔺 9 сентября, 15:00 мск Камеральная проверка-2026: готовимся к отчетности за 9 месяцев Эксперт — Сусанна Колесникова, налоговый консультант

С 2026 года камералка получила полномочия выездной: выемка документов, осмотр помещений. Разберем 14 стоп-слов, которые запускают углубленную проверку, что делать при получении акта и как закрыть НДС и 6-НДФЛ без доначислений.

🔺 11 сентября, 11:00 мск 1С-2026: как это сделать правильно именно в моей конфигурации Эксперт — Константин Соболевский

Для тех, кто работает в 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерии или 1С:ERP и регулярно упирается в вопрос настройки под свою специфику. Эксперт с 25-летним опытом (Роснефть, Лукойл, S7, Норникель) разберет свежие изменения и ответит на вопросы по учету.

🔺 14 сентября, 11:00 мск Маркетплейсы-2026: учет, налоги, ФНС Эксперт — Елена Шедис

Комиссии площадок, отчеты, налогообложение продавцов, что изменилось за год и как правильно отразить это в учете, без домыслов.

🔺 16 сентября, 15:00 мск Кадровый учет-2026: ТК РФ, воинский учет, новые штрафы за ПДн Эксперт — Елена Пономарева

Изменения в кадровом учете и воинском учете идут потоком, а штрафы за персональные данные выросли. Разберем, что уже действует, что только планируется и когда пора перестраивать процессы.

🔺 18 сентября, 15:00 мск Налоги-2026: готовимся к отчетности за 9 месяцев Эксперт — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка»

Топ вопросов из Клерк.Консультаций и разбор изменений НК РФ 2026 года от эксперта, которая дала пользователям сайта уже десятки тысяч консультаций.

🔺 23 сентября, 13:00 мск Госзакупки-2026 Эксперт — Оксана Елисеева

Ошибка в заявке и отказ в допуске. Ошибка в обеспечении и попадание в РНП. Ошибка в казначейском сопровождении и блокировка счета. В 2026 году цена ошибки выросла в разы: разберем весь путь от подачи заявки до исполнения контракта.

Почему стоит прийти именно вживую

Разбор именно вашего случая. Можно принести конкретную формулировку из требования ФНС, спорную операцию в 1С или свою ситуацию с маркетплейсом и получить ответ под нее, а не общую рекомендацию, которую потом придется адаптировать самостоятельно.

Экономия времени на поиске. Час на встрече закрывает то, на что иначе ушел бы вечер, чтение форумов, разъяснений ФНС и статей с противоречивыми выводами.

Вопросы других участников. В чате во время эфира обычно всплывают ситуации, о которых вы не думали, но которые вполне могут коснуться и вас в ближайшей отчетности.

Записаться на встречи можно здесь, там же вы найдете записи других онлайн-встреч с экспертами.