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Маркетплейсы
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Яндекс Маркет изменил тарифы с 1 сентября 2026 года: как сверить отчеты

С 1 сентября 2026 года Яндекс Маркет изменил тарифы и сам принцип их применения. Поэтому в одном отчете могут встретиться заказы, рассчитанные по разным правилам. Рассказываем, где бухгалтеру искать нужную ставку и на что обратить внимание при закрытии месяца.

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Яндекс Маркет изменил тарифы с 1 сентября 2026 года: как сверить отчеты

Тариф теперь зависит от даты создания заказа

До сентября стоимость услуг Маркета определялась по тарифу, который действовал на дату оказания услуги. Теперь площадка фиксирует тариф в момент создания заказа покупателем, хотя начисляет плату по-прежнему после доставки.

Например, покупатель оформил заказ 30 августа, а получил его 3 сентября. Для расчета стоимости размещения и услуг по работе с заказом Маркет применит августовские условия.

Если другой заказ создан 1 сентября и доставлен в тот же день, он уже будет рассчитан по новым тарифам.

Есть исключение: когда между оформлением и доставкой прошло больше 60 дней, применяется тариф, действующий на дату оказания услуги.

Таким образом, бухгалтеру недостаточно скачать действующую тарифную таблицу и умножить стоимость всех сентябрьских продаж на новую ставку. Сначала заказы придется разделить хотя бы по дате создания.

Быстрая отгрузка FBS больше не уменьшает тариф

До 1 сентября продавцы, работавшие по модели FBS, могли уменьшить стоимость размещения за счет быстрой отгрузки:

  • на 4 процентных пункта — при среднем времени отгрузки не более 36 часов;

  • на 7 процентных пунктов — при среднем времени отгрузки не более 28 часов.

С сентября скорость отгрузки больше не влияет на стоимость размещения: Маркет применяет стандартную ставку.

Но переходное правило снова привязано к дате создания заказа. Если покупатель оформил заказ не позднее 31 августа, скидка за скорость сохранится, даже когда товар доставят в сентябре. Для заказов, созданных с 1 сентября, ее уже не будет.

Поэтому две одинаковые продажи одного товара, попавшие в сентябрьский отчет, могут иметь разный размер удержания.

Маркет дважды поменял сентябрьские ставки

20 августа площадка анонсировала новую тарифную сетку, а 26 августа скорректировала ее: ставка размещения оказалась на 3 процентных пункта ниже первоначального анонса для всех моделей работы и почти всех категорий.

Это не означает, что тарифы стали на 3 пункта ниже августовских. Маркет снизил именно новые ставки относительно своего первого сентябрьского анонса.

Если продавец успел пересчитать цены и рентабельность между 20 и 26 августа, расчеты нужно повторить по обновленному файлу. Использовать сохраненную ранее таблицу рискованно.

Почему сумма продажи не совпадает с выплатой

Само по себе несовпадение выручки и поступления от маркетплейса не является ошибкой. Маркет удерживает стоимость своих услуг, учитывает возвраты, невыкупы и другие операции. Кроме того, дата заказа, доставки, начисления услуги и перечисления денег продавцу могут относиться к разным периодам.

С 1 марта 2026 года Маркет также изменил график выплат продавцам и тарифы на перевод платежей. Продавец может получать деньги ежедневно либо еженедельно с отсрочкой в одну, две или четыре недели. Для магазинов, которые не выбрали новый график самостоятельно, его изменили автоматически.

Поэтому сверять поступление на расчетный счет непосредственно с продажами за тот же период неправильно. Сначала нужно определить, за какие доставленные заказы пришла конкретная выплата, а затем сопоставить ее с отчетами и удержаниями площадки.

Как бухгалтеру проверить сентябрьский отчет

При закрытии сентября стоит:

  1. Разделить заказы по дате создания: до 1 сентября и начиная с 1 сентября.

  2. Проверить, применена ли скидка за скорость отгрузки к августовским заказам FBS.

  3. Использовать последнюю версию тарифов, опубликованную после корректировки 26 августа.

  4. Отдельно проверить возвраты и невыкупы, поскольку к их доставке также применяются тарифы Маркета.

  5. Не сверять общую сумму продаж напрямую с банковским поступлением — сначала сопоставить выплаты с финансовыми отчетами площадки.

  6. Проверить, какими датами реализация, услуги Маркета и выплаты отражены в 1С.

Особенно внимательно нужно проверить заказы, которые созданы в августе, но доставлены в сентябре. Именно на них наиболее вероятны ошибочные попытки пересчета по новым условиям.

Если сверка отчетов маркетплейса каждый месяц превращается в небольшое расследование, значит, бухгалтеру не хватает не еще одной инструкции, а целостной системы учета. На курсе повышения квалификации «Клерка» «Бухгалтер маркетплейса» показывают весь процесс: от оферты и первичных документов до налогового учета и отражения операций в 1С.

Учет маркетплейсов требует отдельной системы

Изменение тарифов показывает более широкую проблему, учет продавца нельзя строить только по банковской выписке или одной таблице комиссий. Бухгалтеру необходимо понимать оферту площадки, состав отчетов и первичных документов, порядок признания доходов, учет удержаний и возвратов, а также правила отражения операций в 1С.

Почему сумма продажи не совпадает с поступлением денег? Как учитывать комиссии, возвраты, штрафы, декомпенсации и другие удержания? В какой момент возникает выручка и как не ошибиться с налоговой базой? 

На курсе повышения квалификации «Клерка» «Бухгалтер маркетплейса» вы разберетесь именно с такими рабочими ситуациями. Научитесь читать оферты и отчеты площадок не как набор непонятных строк и удержаний, а понимать, какие операции за ними стоят и как их правильно отразить в учете.

Отдельное внимание налогам. Вы сможете увереннее вести селлеров на УСН и ОСНО, разбираться с НДС и применять нужные ставки, а не решать каждый нестандартный случай заново с помощью поисковика и форумов. Возвраты, выкупы, баллы, декомпенсации и другие операции, которые обычно вызывают больше всего вопросов, перестанут быть «серой зоной».

Этот курс особенно полезен бухгалтерам-аутсорсерам. После обучения у вас появится возможность не просто сказать клиенту «с маркетплейсами я пока не работаю», а добавить в свои услуги отдельное направление — бухгалтерское сопровождение селлеров. Для штатного бухгалтера это возможность увереннее вести компанию, работающую с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом. А для предпринимателя — наконец понять, что происходит с его деньгами и налогами между продажей товара и итоговой отчетностью.

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Клерк.Школа

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