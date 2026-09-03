Яндекс Маркет изменил тарифы с 1 сентября 2026 года: как сверить отчеты

С 1 сентября 2026 года Яндекс Маркет изменил тарифы и сам принцип их применения. Поэтому в одном отчете могут встретиться заказы, рассчитанные по разным правилам. Рассказываем, где бухгалтеру искать нужную ставку и на что обратить внимание при закрытии месяца.

Тариф теперь зависит от даты создания заказа

До сентября стоимость услуг Маркета определялась по тарифу, который действовал на дату оказания услуги. Теперь площадка фиксирует тариф в момент создания заказа покупателем, хотя начисляет плату по-прежнему после доставки.

Например, покупатель оформил заказ 30 августа, а получил его 3 сентября. Для расчета стоимости размещения и услуг по работе с заказом Маркет применит августовские условия.

Если другой заказ создан 1 сентября и доставлен в тот же день, он уже будет рассчитан по новым тарифам.

Есть исключение: когда между оформлением и доставкой прошло больше 60 дней, применяется тариф, действующий на дату оказания услуги.

Таким образом, бухгалтеру недостаточно скачать действующую тарифную таблицу и умножить стоимость всех сентябрьских продаж на новую ставку. Сначала заказы придется разделить хотя бы по дате создания.

Быстрая отгрузка FBS больше не уменьшает тариф

До 1 сентября продавцы, работавшие по модели FBS, могли уменьшить стоимость размещения за счет быстрой отгрузки:

на 4 процентных пункта — при среднем времени отгрузки не более 36 часов;

на 7 процентных пунктов — при среднем времени отгрузки не более 28 часов.

С сентября скорость отгрузки больше не влияет на стоимость размещения: Маркет применяет стандартную ставку.

Но переходное правило снова привязано к дате создания заказа. Если покупатель оформил заказ не позднее 31 августа, скидка за скорость сохранится, даже когда товар доставят в сентябре. Для заказов, созданных с 1 сентября, ее уже не будет.

Поэтому две одинаковые продажи одного товара, попавшие в сентябрьский отчет, могут иметь разный размер удержания.

Маркет дважды поменял сентябрьские ставки

20 августа площадка анонсировала новую тарифную сетку, а 26 августа скорректировала ее: ставка размещения оказалась на 3 процентных пункта ниже первоначального анонса для всех моделей работы и почти всех категорий.

Это не означает, что тарифы стали на 3 пункта ниже августовских. Маркет снизил именно новые ставки относительно своего первого сентябрьского анонса.

Если продавец успел пересчитать цены и рентабельность между 20 и 26 августа, расчеты нужно повторить по обновленному файлу. Использовать сохраненную ранее таблицу рискованно.

Почему сумма продажи не совпадает с выплатой

Само по себе несовпадение выручки и поступления от маркетплейса не является ошибкой. Маркет удерживает стоимость своих услуг, учитывает возвраты, невыкупы и другие операции. Кроме того, дата заказа, доставки, начисления услуги и перечисления денег продавцу могут относиться к разным периодам.

С 1 марта 2026 года Маркет также изменил график выплат продавцам и тарифы на перевод платежей. Продавец может получать деньги ежедневно либо еженедельно с отсрочкой в одну, две или четыре недели. Для магазинов, которые не выбрали новый график самостоятельно, его изменили автоматически.

Поэтому сверять поступление на расчетный счет непосредственно с продажами за тот же период неправильно. Сначала нужно определить, за какие доставленные заказы пришла конкретная выплата, а затем сопоставить ее с отчетами и удержаниями площадки.

Как бухгалтеру проверить сентябрьский отчет

При закрытии сентября стоит:

Разделить заказы по дате создания: до 1 сентября и начиная с 1 сентября. Проверить, применена ли скидка за скорость отгрузки к августовским заказам FBS. Использовать последнюю версию тарифов, опубликованную после корректировки 26 августа. Отдельно проверить возвраты и невыкупы, поскольку к их доставке также применяются тарифы Маркета. Не сверять общую сумму продаж напрямую с банковским поступлением — сначала сопоставить выплаты с финансовыми отчетами площадки. Проверить, какими датами реализация, услуги Маркета и выплаты отражены в 1С.

Особенно внимательно нужно проверить заказы, которые созданы в августе, но доставлены в сентябре. Именно на них наиболее вероятны ошибочные попытки пересчета по новым условиям.

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Учет маркетплейсов требует отдельной системы

Изменение тарифов показывает более широкую проблему, учет продавца нельзя строить только по банковской выписке или одной таблице комиссий. Бухгалтеру необходимо понимать оферту площадки, состав отчетов и первичных документов, порядок признания доходов, учет удержаний и возвратов, а также правила отражения операций в 1С.

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