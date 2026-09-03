Универсальный QR-код с 1 сентября 2026 года: что изменится для бизнеса
С 1 сентября 2026 года банки должны быть готовы к работе с универсальным QR-кодом НСПК. Для покупателя ничего не изменится, он наведет камеру телефона на код и выберет, чем платить. А продавцу стоит проверить банк, договор эквайринга, кассовую программу, возвраты и информацию на кассе. Разбираемся, кого изменения коснутся уже сейчас.
Что такое универсальный QR-код НСПК
Идея простая, один код вместо пяти-шести. Сейчас на кассе могут находиться отдельные QR-коды СБП, банка-эквайера и других платежных сервисов. Покупателю приходится разбираться, какой именно код нужно отсканировать.
Универсальный QR-код устроен иначе. Это не отдельный способ оплаты, а вход на единую платежную страницу. Отсканировав код, покупатель сможет выбрать подходящий инструмент.
Директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сравнила универсальный QR-код с ключом, который подходит ко всем дверям.
Чем он отличается от QR-кода СБП
QR-код СБП дает возможность оплатить покупку через Систему быстрых платежей. Универсальный QR-код НСПК объединяет несколько платежных вариантов, среди которых СБП остается одним из способов.
То есть СБП никуда не исчезает. Просто после сканирования покупатель сможет выбрать не только ее, но и другие доступные инструменты оплаты.
Что изменилось с 1 сентября
Все банки должны были завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года. При этом закон не обязывает всех продавцов именно в этот день срочно менять QR-коды на кассах.
Сроки, в которые банки должны будут подключать универсальный QR-код конкретным продавцам, отдельно определит совет директоров Банка России.
Технологию уже могли использовать более 200 банков и около 7,4 млн торговых точек. Поэтому значительная часть участников рынка подготовилась к изменениям заранее, и для некоторых компаний переход вообще не потребует технических доработок.
Дедлайны по универсальному QR-коду для банков и бизнеса
Универсальный QR-код и цифровой рубль связаны, но требования и сроки их внедрения различаются. В таблице — кто и когда должен подготовить системы, подключить продавцов и обеспечить прием цифровых рублей.
Дата
Кого касается
Что необходимо сделать
С 1 сентября 2026 года
Все банки
Подготовить системы к работе с универсальным QR-кодом НСПК
Срок определит Банк России
Банки и подключенные к ним продавцы
Перевести оплату на универсальный QR-код
С 1 сентября 2026 года
Крупнейшие банки и их клиенты-продавцы с выручкой более 120 млн рублей
Обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями
С 1 сентября 2027 года
Банки с универсальной лицензией и их клиенты-продавцы с выручкой более 30 млн рублей
Начать работать с цифровыми рублями
С 1 сентября 2028 года
Остальные банки и продавцы
Подключить расчеты цифровыми рублями
Освобождены
Продавцы с выручкой менее 5 млн рублей за предыдущий год
Принимать цифровые рубли необязательно
Какие способы оплаты будут доступны
После сканирования универсального QR-кода покупатель попадет на единую платежную страницу и сможет выбрать:
Систему быстрых платежей;
банковский pay-сервис;
оплату в рассрочку;
цифровой рубль, если такая возможность доступна.
Перечень не является закрытым. НСПК готовит правила оказания услуги, где также должен появиться список QR-кодов, которые продолжат работать без изменений. Например, это могут быть сервисы оплаты парковки или чаевых.
Сохранятся ли скидки и бонусы
По информации Банка России, при оплате через универсальный QR-код сохранятся бонусы и скидки выбранного покупателем способа платежа.
Однако это не означает автоматического сохранения условий любой конкретной партнерской акции. Если программа лояльности магазина привязана к QR-коду определенного банка, лучше заранее уточнить у банка, как она будет работать после перехода.
Что проверить торговой компании
Продавцу прежде всего стоит связаться со своим банком и выяснить, когда планируется подключение к универсальному QR-коду.
Дополнительно следует проверить:
потребуется ли изменение договора эквайринга;
нужно ли обновлять кассовое программное обеспечение;
правильно ли оформлены таблички и инструкции на кассе;
как будет проходить возврат платежа;
готовы ли кассиры объяснить покупателям новый порядок оплаты.
Особое внимание стоит уделить возвратам и программам лояльности, именно здесь могут возникнуть различия между платежными сервисами.
Как подготовиться к изменениям в торговле
Универсальный QR-код — лишь одно из изменений, с которыми приходится разбираться торговым компаниям. На курсе «Главный бухгалтер в торговле» подробно рассматривают работу с онлайн-кассами и эквайрингом, учет розничных и интернет-платежей, возвраты, первичные документы и отражение операций в 1С:Бухгалтерии 8.3.
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Как учитывать платежи в бухгалтерии
Смена QR-кода сама по себе не меняет порядок признания выручки и не требует новых бухгалтерских проводок. Для учета важен не внешний вид кода, а фактически выбранный покупателем способ оплаты.
При этом после перехода могут измениться банковские отчеты, состав первичных документов или размер комиссии. Поэтому компании стоит запросить у банка действующие тарифы и проверить, как поступления и комиссии отражаются в отчетах эквайера и банковской выписке.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли магазину менять QR-код?
Не обязательно с 1 сентября 2026 года. Универсальный QR-код внедряет банк, а сроки обязательного подключения продавцов отдельно определит совет директоров Банка России. После подключения магазину могут понадобиться обновление кассового ПО и замена информации на кассе. Об этом говорится в разъяснении Банка России.
Можно ли оплатить по универсальному QR-коду через СБП?
Да. Система быстрых платежей остается одним из способов оплаты, доступных после сканирования универсального QR-кода. Вместе с ней покупателю могут быть предложены pay-сервисы банков, рассрочка и цифровой рубль. Механизм описан в интервью представителя Банка России.
Будет ли комиссия для покупателя?
Сам универсальный QR-код не вводит отдельную комиссию для покупателя. Возможные комиссии и другие условия зависят от выбранного способа оплаты. НСПК предоставляет универсальный QR-код банкам бесплатно, чтобы снизить их затраты на интеграцию.
Когда цифровой рубль появится в универсальном QR-коде?
Цифровой рубль станет одним из способов оплаты через универсальный QR-код. Обязанность принимать его вводится поэтапно с 2026 по 2028 год — сроки указаны в таблице выше.
Для большинства продавцов 1 сентября 2026 года может пройти незаметно, поскольку основную техническую работу выполняют банки. Но если эквайринг или программа лояльности компании привязаны к конкретному банковскому QR-коду, лучше заранее уточнить у банка сроки и условия перехода.
А вы уже спрашивали свой банк, когда он подключит универсальный QR-код?
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