Универсальный QR-код с 1 сентября 2026 года: что изменится для бизнеса

С 1 сентября 2026 года банки должны быть готовы к работе с универсальным QR-кодом НСПК. Для покупателя ничего не изменится, он наведет камеру телефона на код и выберет, чем платить. А продавцу стоит проверить банк, договор эквайринга, кассовую программу, возвраты и информацию на кассе. Разбираемся, кого изменения коснутся уже сейчас.

Что такое универсальный QR-код НСПК

Идея простая, один код вместо пяти-шести. Сейчас на кассе могут находиться отдельные QR-коды СБП, банка-эквайера и других платежных сервисов. Покупателю приходится разбираться, какой именно код нужно отсканировать.

Универсальный QR-код устроен иначе. Это не отдельный способ оплаты, а вход на единую платежную страницу. Отсканировав код, покупатель сможет выбрать подходящий инструмент.

Директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сравнила универсальный QR-код с ключом, который подходит ко всем дверям.

Чем он отличается от QR-кода СБП

QR-код СБП дает возможность оплатить покупку через Систему быстрых платежей. Универсальный QR-код НСПК объединяет несколько платежных вариантов, среди которых СБП остается одним из способов.

То есть СБП никуда не исчезает. Просто после сканирования покупатель сможет выбрать не только ее, но и другие доступные инструменты оплаты.

Что изменилось с 1 сентября

Все банки должны были завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года. При этом закон не обязывает всех продавцов именно в этот день срочно менять QR-коды на кассах.

Сроки, в которые банки должны будут подключать универсальный QR-код конкретным продавцам, отдельно определит совет директоров Банка России.

Технологию уже могли использовать более 200 банков и около 7,4 млн торговых точек. Поэтому значительная часть участников рынка подготовилась к изменениям заранее, и для некоторых компаний переход вообще не потребует технических доработок.

Дедлайны по универсальному QR-коду для банков и бизнеса

Универсальный QR-код и цифровой рубль связаны, но требования и сроки их внедрения различаются. В таблице — кто и когда должен подготовить системы, подключить продавцов и обеспечить прием цифровых рублей.

Дата Кого касается Что необходимо сделать С 1 сентября 2026 года Все банки Подготовить системы к работе с универсальным QR-кодом НСПК Срок определит Банк России Банки и подключенные к ним продавцы Перевести оплату на универсальный QR-код С 1 сентября 2026 года Крупнейшие банки и их клиенты-продавцы с выручкой более 120 млн рублей Обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями С 1 сентября 2027 года Банки с универсальной лицензией и их клиенты-продавцы с выручкой более 30 млн рублей Начать работать с цифровыми рублями С 1 сентября 2028 года Остальные банки и продавцы Подключить расчеты цифровыми рублями Освобождены Продавцы с выручкой менее 5 млн рублей за предыдущий год Принимать цифровые рубли необязательно

Какие способы оплаты будут доступны

После сканирования универсального QR-кода покупатель попадет на единую платежную страницу и сможет выбрать:

Систему быстрых платежей;

банковский pay-сервис;

оплату в рассрочку;

цифровой рубль, если такая возможность доступна.

Перечень не является закрытым. НСПК готовит правила оказания услуги, где также должен появиться список QR-кодов, которые продолжат работать без изменений. Например, это могут быть сервисы оплаты парковки или чаевых.

Сохранятся ли скидки и бонусы

По информации Банка России, при оплате через универсальный QR-код сохранятся бонусы и скидки выбранного покупателем способа платежа.

Однако это не означает автоматического сохранения условий любой конкретной партнерской акции. Если программа лояльности магазина привязана к QR-коду определенного банка, лучше заранее уточнить у банка, как она будет работать после перехода.

Что проверить торговой компании

Продавцу прежде всего стоит связаться со своим банком и выяснить, когда планируется подключение к универсальному QR-коду.

Дополнительно следует проверить:

потребуется ли изменение договора эквайринга;

нужно ли обновлять кассовое программное обеспечение;

правильно ли оформлены таблички и инструкции на кассе;

как будет проходить возврат платежа;

готовы ли кассиры объяснить покупателям новый порядок оплаты.

Особое внимание стоит уделить возвратам и программам лояльности, именно здесь могут возникнуть различия между платежными сервисами.

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Как учитывать платежи в бухгалтерии

Смена QR-кода сама по себе не меняет порядок признания выручки и не требует новых бухгалтерских проводок. Для учета важен не внешний вид кода, а фактически выбранный покупателем способ оплаты.

При этом после перехода могут измениться банковские отчеты, состав первичных документов или размер комиссии. Поэтому компании стоит запросить у банка действующие тарифы и проверить, как поступления и комиссии отражаются в отчетах эквайера и банковской выписке.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли магазину менять QR-код?

Не обязательно с 1 сентября 2026 года. Универсальный QR-код внедряет банк, а сроки обязательного подключения продавцов отдельно определит совет директоров Банка России. После подключения магазину могут понадобиться обновление кассового ПО и замена информации на кассе. Об этом говорится в разъяснении Банка России.

Можно ли оплатить по универсальному QR-коду через СБП?

Да. Система быстрых платежей остается одним из способов оплаты, доступных после сканирования универсального QR-кода. Вместе с ней покупателю могут быть предложены pay-сервисы банков, рассрочка и цифровой рубль. Механизм описан в интервью представителя Банка России.

Будет ли комиссия для покупателя?

Сам универсальный QR-код не вводит отдельную комиссию для покупателя. Возможные комиссии и другие условия зависят от выбранного способа оплаты. НСПК предоставляет универсальный QR-код банкам бесплатно, чтобы снизить их затраты на интеграцию.

Когда цифровой рубль появится в универсальном QR-коде?

Цифровой рубль станет одним из способов оплаты через универсальный QR-код. Обязанность принимать его вводится поэтапно с 2026 по 2028 год — сроки указаны в таблице выше.

Для большинства продавцов 1 сентября 2026 года может пройти незаметно, поскольку основную техническую работу выполняют банки. Но если эквайринг или программа лояльности компании привязаны к конкретному банковскому QR-коду, лучше заранее уточнить у банка сроки и условия перехода.

А вы уже спрашивали свой банк, когда он подключит универсальный QR-код?