Как вручную вывести код маркировки из оборота и когда этого делать нельзя

Код маркировки остался в обороте после продажи или списания товара. Кажется, проще всего вывести его вручную, но это может привести к задвоению операции. Сначала нужно найти причину, а уже потом исправлять статус кода.

Когда ручной вывод не нужен

Не создавайте документ «Вывод из оборота», пока не проверили:

принадлежит ли код вашей организации;

принят ли УПД без ошибок;

попал ли Data Matrix в кассовый чек;

передан ли чек оператору фискальных данных;

появился ли чек в личном кабинете «Честного знака»;

нет ли необработанных документов в 1С.

Иногда передача данных задерживается. Если одновременно отправить ручной документ, система может получить сведения о выбытии дважды.

Если товар продан через кассу, но код не попал в чек, способ исправления нужно выбирать с учетом товарной группы и обстоятельств продажи. Это может быть документ «Вывод из оборота» либо чек коррекции.

Когда код выводят вручную

Документ «Вывод из оборота» применяют, если товар действительно перестал участвовать в обороте не через обычную розничную продажу. Например:

товар использован для собственных или производственных нужд;

испорчен, утрачен, уничтожен или утилизирован;

истек срок годности;

маркированный товар вывезен за пределы России;

продажа проведена без передачи сведений через ОФД в предусмотренном правилами случае.

Причина в документе должна соответствовать реальной операции. Нельзя оформлять утраченный товар как проданный или использовать ручной вывод вместо исправления ошибочного чека.

Обычная продажа организации или ИП сама по себе не всегда означает выбытие. Если покупатель будет перепродавать товар, коды передают ему по УПД. Если товар приобретается для собственных или производственных нужд, его можно передать с выводом из оборота.

Как создать документ в «Честном знаке»

Названия разделов могут различаться в зависимости от товарной группы и обновлений личного кабинета, но общий порядок такой:

Проверьте текущий статус кода и его владельца. Откройте раздел с документами и выберите создание документа «Вывод из оборота». Укажите настоящую причину выбытия. Добавьте коды вручную, сканером или загрузите их файлом. Заполните обязательные реквизиты. Их состав зависит от причины и товарной группы. Подпишите документ электронной подписью и отправьте. Дождитесь обработки и убедитесь, что документ принят без ошибок, а код получил статус «Выбыл».

Факт отправки документа еще не означает, что операция завершена. Проверять нужно именно результат обработки.

Учитывайте товарную группу

Единой инструкции для всех маркированных товаров нет. Различаются причины выбытия, сроки передачи сведений и набор реквизитов. Отдельные правила действуют при экспорте, возврате товара, партионном учете и работе со странами ЕАЭС.

Поэтому перед отправкой документа лучше открыть инструкцию именно для своей товарной группы в разделе «Помощь» личного кабинета «Честного знака».

Если документ отклонен

Сохраните код маркировки, номер документа, текст ошибки, сведения об УПД или чеке. Сначала проверьте владельца и статус кода, затем настройки обмена в 1С. Если причина отклонения непонятна, направьте эти данные в поддержку ЦРПТ.

Когда ошибки повторяются, проблема обычно не в одном коде, а в настройке всей цепочки: приемка, ЭДО, 1С, касса, ОФД и «Честный знак». На курсе «Клерка» «Маркировка товара, ЭДО и прослеживаемость — 2026» показывают, как настроить обмен с 1С:Бухгалтерией и правильно оформлять приемку, реализацию и списание маркированных товаров.