И тут возникает вполне понятный вопрос: если сделать это сейчас, не привлечем ли мы внимание к собственной просрочке?
Соблазн ничего не трогать велик. Но отсутствие действий не исправляет нарушение, компания продолжает работать с персональными данными, оставаясь вне реестра.
Сначала убедитесь, что проблема действительно есть
Проверьте компанию в реестре операторов Роскомнадзора. Искать лучше не только по названию, но и по ИНН: организация могла попасть в реестр раньше, например после подачи документов прежним сотрудником.
Если запись нашлась, сравните ее с реальной работой компании. За несколько лет могли измениться адрес, цели обработки, используемые информационные системы или перечень собираемых данных. В таком случае нужно обновить сведения.
Если записи нет, проверьте исключения из части 2 статьи 22 Закона № 152-ФЗ. Их осталось немного. В частности, работа только с персональными данными сотрудников сама по себе больше не освобождает работодателя от уведомления.
Чем рискует компания
По общему правилу сообщить Роскомнадзору об обработке персональных данных нужно до её начала. Такая обязанность закреплена в статье 22 Закона № 152-ФЗ.
За отсутствие уведомления часть 10 статьи 13.11 КоАП предусматривает штраф:
от 30 000 до 50 000 рублей — для должностного лица;
от 100 000 до 300 000 рублей — для организации.
Просроченная подача не дает гарантии, что ответственности не будет. Но и автоматического штрафа сразу после отправки формы закон не устанавливает.
Оставить все как есть, значит сохранить нарушение и ждать, когда его обнаружат. Поздняя подача хотя бы прекращает бездействие и позволяет начать приводить работу с персональными данными в порядок.
Как заполнить уведомление после годовой просрочки
Главная ошибка — попытаться представить дело так, будто обработка началась только сегодня.
Если первого сотрудника приняли год назад, данные клиентов собирали еще раньше, а форма обратной связи давно работает на сайте, указывать текущую дату рискованно. Сведения в уведомлении должны соответствовать реальности.
Перед заполнением формы полезно составить внутреннюю карту обработки данных.
Определите:
чьи данные получает компания;
зачем они ей нужны;
какие именно сведения собираются;
где и как они хранятся;
кому передаются;
кто имеет к ним доступ;
когда данные удаляются или уничтожаются.
Кроме работников в такой список часто попадают соискатели, клиенты, представители контрагентов, посетители офиса, подписчики рассылок и пользователи сайта.
После этого установите самую раннюю фактическую дату начала обработки и заполните форму на портале Роскомнадзора.
Подтверждение отправки нужно сохранить. Затем следует дождаться появления компании в реестре и проверить опубликованные сведения. На внесение записи Роскомнадзору отводится до 30 дней после получения уведомления.
Одним уведомлением проблема может не ограничиться
Если про регистрацию оператора забыли, стоит проверить и остальные документы. Возможно, часть из них также отсутствует или давно не обновлялась.
Особого внимания требуют:
политика обработки персональных данных;
приказы и внутренние положения;
согласия работников и клиентов;
документы для сайта;
договоры с сервисами и подрядчиками;
правила доступа к данным;
сроки хранения;
порядок удаления и уничтожения информации.
С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных нельзя прятать внутри договора, анкеты или другого документа: оно должно оформляться отдельно. При этом универсального государственного бланка не появилось, содержание согласия зависит от конкретной обработки.
Так мы все-таки сами сообщаем о нарушении?
Фактически Роскомнадзор увидит указанную компанией дату начала обработки. Поэтому обещать полное отсутствие риска нельзя.
Но альтернатива — не безопасное молчание, а продолжение работы с неустраненным нарушением. Именно поэтому разумнее сначала установить реальные обстоятельства, проверить исключения, подготовить достоверное уведомление и одновременно привести в порядок весь комплект документов.
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Главное — не подменяйте фактическую дату, не заполняйте уведомление наугад и не рассчитывайте, что старая ошибка исчезнет сама. Чем раньше компания разберется со своими персональными данными, тем меньше новых нарушений успеет накопиться.