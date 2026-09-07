Сначала убедитесь, что проблема действительно есть

Проверьте компанию в реестре операторов Роскомнадзора. Искать лучше не только по названию, но и по ИНН: организация могла попасть в реестр раньше, например после подачи документов прежним сотрудником.

Если запись нашлась, сравните ее с реальной работой компании. За несколько лет могли измениться адрес, цели обработки, используемые информационные системы или перечень собираемых данных. В таком случае нужно обновить сведения.

Если записи нет, проверьте исключения из части 2 статьи 22 Закона № 152-ФЗ. Их осталось немного. В частности, работа только с персональными данными сотрудников сама по себе больше не освобождает работодателя от уведомления.