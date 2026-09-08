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Перевозка
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Какие документы оформляют грузоотправитель, экспедитор, субэкспедитор и перевозчик

В цепочке перевозки с двумя экспедиторами легко запутаться: кто оформляет транспортную накладную, кому нужно выдавать поручение и в какой момент появляется экспедиторская расписка. Разбираем на конкретной схеме, какие документы оформляют грузоотправитель, экспедитор, субэкспедитор и фактический перевозчик, если посредники сами груз во владение не принимают.

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Рассмотрим ситуацию, когда экспедитор и субэкспедитор организуют автомобильную перевозку, но сами груз во владение не принимают.

Грузоотправитель заключает договор транспортной экспедиции с экспедитором и направляет ему электронное поручение. Экспедитор, в свою очередь, заключает отдельный договор с субэкспедитором и также направляет ему электронное поручение.

Кто кому

Документ

Что происходит

Клиент → экспедитор

Электронное поручение экспедитору

Клиент поручает организовать перевозку

Экспедитор → субэкспедитор

Договор экспедиции и электронное поручение

Субэкспедитор получает задание

Субэкспедитор → перевозчик

Заказ или заявка, договор перевозки

Привлекается фактический перевозчик

Грузоотправитель → перевозчик

Груз и электронная транспортная накладная

Перевозчик принимает груз

Перевозчик → грузополучатель

Электронная транспортная накладная с отметкой о выдаче

Подтверждается доставка

Экспедиторская и складская расписки в этой схеме не оформляются: они нужны при фактическом принятии груза экспедитором во владение или на хранение.

Если экспедитор не принимает груз, он не вправе заключать договор перевозки или хранения от своего имени. Поэтому в договорах с экспедитором и субэкспедитором необходимо прямо определить, от чьего имени заключается договор перевозки и кто выдает доверенность.

Электронную транспортную накладную оформляют участники перевозки: грузоотправитель, фактический перевозчик и грузополучатель. Экспедитор или субэкспедитор может действовать за участника только при наличии соответствующих полномочий.

Акты, счета и УПД оформляются отдельно между сторонами каждого договора:

  • грузоотправителем и экспедитором;

  • экспедитором и субэкспедитором;

  • сторонами договора перевозки.

Товарная накладная или УПД на груз передается продавцом покупателю независимо от экспедиторской цепочки.

Главное: поручения и закрывающие документы оформляются внутри каждого договорного звена, а транспортная накладная сопровождает фактическую перевозку. Если экспедиторы груз не принимают, экспедиторские и складские расписки не нужны.

Основание: Федеральный закон № 87-ФЗ, разъяснения Минтранса об электронных экспедиторских документах.

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