Какие документы оформляют грузоотправитель, экспедитор, субэкспедитор и перевозчик
В цепочке перевозки с двумя экспедиторами легко запутаться: кто оформляет транспортную накладную, кому нужно выдавать поручение и в какой момент появляется экспедиторская расписка. Разбираем на конкретной схеме, какие документы оформляют грузоотправитель, экспедитор, субэкспедитор и фактический перевозчик, если посредники сами груз во владение не принимают.
Рассмотрим ситуацию, когда экспедитор и субэкспедитор организуют автомобильную перевозку, но сами груз во владение не принимают.
Грузоотправитель заключает договор транспортной экспедиции с экспедитором и направляет ему электронное поручение. Экспедитор, в свою очередь, заключает отдельный договор с субэкспедитором и также направляет ему электронное поручение.
Кто кому
Документ
Что происходит
Клиент → экспедитор
Электронное поручение экспедитору
Клиент поручает организовать перевозку
Экспедитор → субэкспедитор
Договор экспедиции и электронное поручение
Субэкспедитор получает задание
Субэкспедитор → перевозчик
Заказ или заявка, договор перевозки
Привлекается фактический перевозчик
Грузоотправитель → перевозчик
Груз и электронная транспортная накладная
Перевозчик принимает груз
Перевозчик → грузополучатель
Электронная транспортная накладная с отметкой о выдаче
Подтверждается доставка
Экспедиторская и складская расписки в этой схеме не оформляются: они нужны при фактическом принятии груза экспедитором во владение или на хранение.
Если экспедитор не принимает груз, он не вправе заключать договор перевозки или хранения от своего имени. Поэтому в договорах с экспедитором и субэкспедитором необходимо прямо определить, от чьего имени заключается договор перевозки и кто выдает доверенность.
Электронную транспортную накладную оформляют участники перевозки: грузоотправитель, фактический перевозчик и грузополучатель. Экспедитор или субэкспедитор может действовать за участника только при наличии соответствующих полномочий.
Акты, счета и УПД оформляются отдельно между сторонами каждого договора:
грузоотправителем и экспедитором;
экспедитором и субэкспедитором;
сторонами договора перевозки.
Товарная накладная или УПД на груз передается продавцом покупателю независимо от экспедиторской цепочки.
Главное: поручения и закрывающие документы оформляются внутри каждого договорного звена, а транспортная накладная сопровождает фактическую перевозку. Если экспедиторы груз не принимают, экспедиторские и складские расписки не нужны.
Основание: Федеральный закон № 87-ФЗ, разъяснения Минтранса об электронных экспедиторских документах.
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